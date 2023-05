Un camino hacia Dios | «Dios es la suprema belleza »

Moisés Lira Serafín Art. 857





«Dios es la belleza suprema, debe extasiarnos la contemplación de Dios en el silencio, en la soledad, en el recogimiento», comparte el padre Moisés Lira Serafín, Misionero del Espíritu Santo y fundador de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada.





«Para que una cosa sea bella los autores le ponen ciertas condiciones. Hay gente bonita y hay gentes horribles, a éstas les faltan ciertas cualidades. Lo mismo en las pinturas, en los cuadros, hay pinturas feas y las más hermosas. En la naturaleza creo que todo es bello, hasta una serpiente de cascabel, grandota, gruesa, que se arroja sobre nosotros, aún ella es bella; sí, pero de lejos, de cerca daña. Un alacrán, tan feo, tan repugnante, sin embargo, tiene su belleza en medio de su fealdad…, pero, lo principal de la belleza está en ciertas cualidades. Esas cosas que nosotros llamamos feas tendrán su lado hermoso, pero las propiamente feas son aquellas que les faltan aquellas cualidades que les voy a decir, cualidades que aplicamos a Dios que las tiene en perfección; por tanto, es el único Ser que podemos llamar bello, es el único de quien vale la pena contemplar y es único de quien vale apasionarse y dejarse atraer.





La primera cualidad, según los filósofos, en la “integridad” del ser, que no le falte nada. Si me presentan una joven bonita, pero le falta una oreja o los dientes, o un pie o una mano, ya desdice la belleza. A Dios nada le falta. Otra cualidad es “la armonía”. Si me presentan una joven hermosa, pero tiene la nariz larga, ya no hay armonía o tiene un pie más grande o la cabeza; para que haya armonía se necesita que tanto la cabeza como los pies y el resto del cuerpo estén en armonía. Dios es la perfecta armonía en todo lo que es.





La tercera cualidad para que un ser sea hermoso es la variedad. Nuestra naturaleza quiere cambio, sin cambios nos fastidian las cosas, nos cansa, un poquito de variedad es propio de la belleza y esta cualidad de la variedad la tiene Dios. Busquemos a Dios, hagamos un esfuerzo por vivir siempre con El, cada día lo veremos más hermoso, siempre nuevo y siempre antiguo.





La última condición es el esplendor, es como una lucecita que ilumina, que atrae, que no ciega, que no deslumbra nuestra mirada, una luz apacible, atractiva. Todo lo que es luz como que hermosea, os habréis fijado cuando brota un rayo de sol y se va a posar en un basurero, ¡no está tan feo! Y quizá luego confundamos la basura con piedras preciosas.





Dios, es perfecto: Ser, integridad, variedad, armonía y completa esa belleza la luz o sea el esplendor y entonces todo el ser de Dios resplandece, se manifiesta vivo, atrae fuertemente, fascina.





Decidle de vez en cuando a nuestro Señor: “Tú eres mi belleza, tú eres mi amor, tú eres mi verdad, mi vida, mi todo”.»





El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, se encuentra en proceso de ser reconocido como santo.