Un camino hacia Dios | «Dios es infinitamente bondadoso»

Moisés Lira Serafín Art. 859

Los Ejercicios espirituales que estamos compartiendo, a decir de los testigos, expresan los que el Venerable Siervo de Dios vivía, quien hoy se encuentra en proceso de beatificación. Enseñaba: «Dios nos ama. Todas las pruebas de su amor las tenemos muy cerca de nosotros; conocemos esas pruebas como conocemos nuestra mano, cada uno tomando en cuenta todos los bienes que ha recibido de Dios, deducirá: ¡Dios me ama! Podemos decir lo que decía san Pablo: “Me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). Se hace Hombre por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. El Padre nos dio a su Hijo y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo hacen toda nuestra santificación y nos han dado todo lo que tenemos en las manos para llegar al cielo.

Cada uno de nosotros en particular ¡cuántas gracias hemos recibido! Es una providencia especial para cada uno el habernos hecho nacer de padres cristianos. Más aún, Dios nos ha sacado de mil peligros, nos ha escogido entre millares para que nos entreguemos totalmente a Él, es toda una cadena no interrumpida de beneficios.

Parece mentira, pero aún en los momentos de amargura y de lágrimas es cuando Dios nos bendice y nos prueba más su cariño y su amor. Dios nos bendice porque nos ama y teniendo en cuenta que Él es infinito, podemos decir que nos ama con un amor infinito.

Es de suma importancia creer, estar convencidos profundamente de que Dios nos ama. Es tan hermoso esto que luego no queremos ni creerlo y, sin embargo, es así. Faltamos, pecamos y tontamente pensamos que ya no nos ama Dios, que disminuye su amor, ¡mentira! Dios no es como nosotros, nos sigue amando y la prueba es que únicamente espera nuestro arrepentimiento, solamente un “pequé” de nuestra parte, que nos humillemos y con un acto de amor, un acto por el cual odiemos nuestro pecado, al punto lo olvida todo. Así es Dios.

Dios es infinitamente bondadoso, porque de una manera singular nos ha amado. La bondad tiene como condición el amor y la donación. Dios se da a nosotros, se da como puede darse Dios, “de tal manera Dios amo al mundo que le dio a su Hijo Unigénito” (1 Jn 4,9) y con Él se dio a sí mismo, porque donde está el Hijo tiene que estar el Padre, y donde está el Padre y el Hijo tiene que estar Espíritu Santo. Dijo Jesús: “quien me ama a mí, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él” (Jn 14,23).

Se da Dios a nosotros como en un templo, en la casita de nuestra alma allí se esconde; se da por medio de Jesús, por medio del Verbo hecho Hombre. ¡Cuántas “donaciones” de parte de Jesús! Y, por tanto, de parte de Dios. Nos dio su inteligencia, su corazón, su madre, ¿qué más falta que nos dé? Todo nos ha dado, por el Espíritu Santo completa esa donación y constantemente se nos está dando. Nosotros luego no lo entendemos, no captamos que Él constantemente se nos está dando a lo divino y eso muestra su inmensa bondad».