Un camino hacia Dios | «A Dios nada le falta, si soy de Él, nada me puede faltar»

«A Dios nada le falta, si soy de Él, nada me puede faltar» Moisés Lira Serafín Art. 852

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, vive de sólo Dios, de allí que cuando daba alguna conferencia o Ejercicios Espirituales deje ver su espíritu, no es sólo teoría sino su interior mismo, tal como lo expresó a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada en el año de 1948, y que hoy nos invita a meditar:

«Nuevamente vamos a reflexionar en Dios precisamente para intentar conocerlo, vislumbrarlo de lejos y ver que realmente vale la pena poner en Él nuestro tesoro y nuestro corazón, lo demás es nada. “Mi Dios y mi todo” decía San Francisco de Asís, esto debe ser una realidad para cada uno de nosotros, por encima de todo y primero que todo: Dios y su voluntad. Esta es la disposición de un alma que tiene Dios, vive en paz, en tranquilidad y alegría.

“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta”, decía Santa Teresa de Jesús. Ni la vida ni la muerte, ni la humillación, nada importan si tenemos a Dios.

Pongamos de nuevo nuestra mirada en Dios. Nos dice la fe, la Teología y la iglesia, y lo confirma la razón, que Dios ha de ser nuestro único tesoro en el tiempo y en la eternidad. Deberá saciarnos eternamente y aquí temporalmente; para vosotras, bajo pena de no tener el espíritu de vuestra congregación y bajo pena de condenación como simples cristianos.

Pues bien, ese Dios es un Acto Purísimo ¿Qué quiere decir que Dios es un acto Purísimo? Quiere decir que a Él nada le falta en sí mismo y no hay nada que tuviera que hacer y aún no lo haya hecho. Dirá alguna: le falta que nos salve, que nos santifique, que nos quite lo genioso, no, de su parte ya lo hizo. Dentro de cien años habrá millones de almas salidas de sus manos, ¿le falta hacer eso? No tampoco. Dios es un Ser que, ya no digamos en su obrar nada le falta por hacer, pues conforme va viviendo la creatura, va recibiendo la acción de Dios.

