Un camino hacia Dios

«Bondadoso y a la vez firme», Moisés Lira Serafín Art. 802

«Se decía en la antigüedad, fortiter in re et suaviter in modo». Bondadoso y a la vez firme. Las grandes y extraordinarias enseñanzas del Padre Félix de Jesús Rougier impartidas al Padre Moisés Lira Serafín.

Despertaron en él un cúmulo de virtudes puestas en práctica especialmente en su afán por la dirección espiritual sobre todo en la confesión que, dicho sea de paso, había muchas personas interesadas en la práctica del Sacramento de la Reconciliación, dado que dedicaba toda la atención posible que no le alcanzaba el tiempo y tenían que regresar al siguiente día.

En las constituciones de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, se puede ver que la finalidad primordial era la Dirección Espiritual y la esmerada atención en la confesión, atendiendo a esta especial finalidad, el Padre Moisés era extraordinario en su afán por atender a todos en la confesión.

El Padre Federico Garibay, Misionero del Espíritu Santo, expresa: «Tenía una espiritualidad maciza, era un director espiritual bien centrado, un hombre totalmente de Dios». El padre Moisés, el Apóstol de la Bondad, siempre supo encausar en quienes dirigía todos los dones con que Dios lo dotó.

En su atención era firme, inflexible, pero con suavidad y con bondad. Las personas que recibían sus sabias orientaciones, las seguían fielmente abriendo en ellos horizontes ilimitados de perfección cristiana y espiritual.

Se puede contar gran cantidad de religiosas de diferentes congregaciones a quienes dirigió, y despertó y cultivó una gran cantidad de vocaciones para diferentes congregaciones religiosas, así como para la suya y para la iglesia en general.

Iluminado por su constante oración y poniéndolo en práctica, llegó a instrumentar un eficaz método de santificación, consistente en: «1.- Recogimiento, 2.- Unión con Dios, 3.-Dejarse hacer de Dios».

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, se encuentra en proceso de canonización, es decir, en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo, encomiéndate a su intercesión. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; E-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com