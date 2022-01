Un camino hacia Dios

«Ser lo que Jesús desea que sea»

Moisés Lira Serafín Art. 789

En tiempos de la persecución religiosa el Seminario Conciliar fue clausurado, por ello el hermano Moisés estudió la Filosofía en casa siendo novicio de segundo año. En esa época el hermano Moisés hizo la renovación de sus votos de pobreza, castidad y obediencia.

En las solicitudes de renovación de votos dirigidas al P. Félix, al no haber un modelo prescrito, se puede ver una gran riqueza espiritual de la proyección de su alma en relación con sus superiores y con Dios: «…Deseando vivamente pertenecer para siempre al cuerpo de este amado Instituto de los Misioneros del Espíritu Santo, humilde y encarecidamente suplico a V.R. se digne permitirme que renueve por un segundo año los santos votos religiosos de Pobreza, Castidad y Obediencia; advirtiendo a V.R. que si hasta aquí no he sido enteramente fiel a mis deberes religiosos, prometo, con toda sinceridad, que no será así en el porvenir, no; sino que con la gracia de Dios y con todas mis energías me esforzaré por adquirir la más alta perfección religiosa propia de un Misionero del Espíritu Santo, y ser, cueste lo que cueste, lo que Jesús quiere que seamos en esta Congregación [1918]».

«[…] Deseando vivamente seguir teniendo la gracia de pertenecer a esta querida Congregación de Misioneros del Espíritu Santo, con todo respeto y humildemente me dirijo a V.R., suplicándole se digne llamarme a renovar mis votos simples de Pobreza, Castidad y Obediencia, por otro tercer año, prometiendo a V.R., con todo corazón, como a representante de Dios, que me aplicaré con su gracia y toda mi energía a obtener el espíritu propio de nuestra Congregación, a corresponder fielmente a mi vocación y ser verdaderamente lo que Jesús quiere de nosotros [1919].»

Esta etapa de estudios para el hermano Moisés, se caracterizó por los momentos especiales de gracias, cuenta el Hno. Juan Manuel González, M.Sp.S., pues no siendo ya novicio, sino único estudiante-profeso, supo de soledades. Esto fue una cosa heroica, porque él en medio de todos andaba siempre solo, ya que no hablaba con los novicios por obedecer la prescripción canónica.

Durante 1919-1922, el hermano Moisés estudió la Teología. Inició dichos estudios en el Seminario Conciliar de la ciudad de México y a él le tocó abrir brecha para la Casa de Estudios en Morelia. Allí cursó tercero y cuarto de Teología y recibió el Subdiaconado y el Diaconado.

Al conocer a grandes rasgos el camino del Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, como estudiante-profeso, se constata que amaba su vocación y que con fe y humildad vivió el proceso de sus primeros años de vida religiosa. Hoy se encuentra en proceso de canonización, encomiéndate a su intercesión. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; e-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com