Un camino hacia Dios

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, el Apóstol de la bondad, practicó como método de santificación, la ascética del recogimiento, en la suavidad y la paz.

Escribe al padre Félix de Jesús Rougier, el fundador de los Misioneros del Espíritu Santo y de quien fuera su hijo primogénito: “Estoy bien resuelto a guardar y hacer guardar la observancia, pero así bonito, con energía: y suavidad, así como debe ser un Misionero del Espíritu Santo, como es Dios”.

Él mismo, en abril de 1949, en conferencia a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, a un año de pasar a la casa del Padre Celestial, a modo de testamento espiritual, explica el modo como conducía las almas a Dios:

«Seguramente habrá otros medios y métodos para trabajar en la propia santificación, […] yo creo que esto es lo que Nuestro Señor os pide de una manera especial, pues a mí me lo ha dado, así me ha formado Nuestro Señor y es lo que me ha servido; por eso, es lo que yo os he enseñado.

Toda alma que cae en mis manos, la meto al recogimiento de un modo o de otro. […] es un “principio”, una regla de la vida religiosa que mete al alma en Dios. Yo no sé hacer otra cosa en la vida religiosa que meter a las almas en Dios como almas pequeñas y esto a base siempre de recogimiento.

Yo no tengo dificultades, ni veo ninguna dificultad en el camino de la perfección. No se trata de que ya nos veamos hechos unos santos para que nos pongan en un nicho, no, eso no nos interesa absolutamente; ni tampoco que veamos que ya no tenemos defectos, esto ni los grandes santos.

Nos metemos al recogimiento y ese defecto sale por un lado y por otro, nos deja en paz y al mismo tiempo Dios va llenando el alma. […] He tenido algunos casos por aquí y por allá, (como estoy metido en el campo de las almas), y, con algunos personajes como el Sr. Martínez, el Arzobispo de México, que es un gran hombre me he encontrado de acuerdo con él; sus dirigidas vienen conmigo y encontramos unidas las dos espiritualidades. Él es un gran director, fue director de la Sra. [Concepción Cabrera de] Armida, un gran director de almas, […] Yo, ¡pobre de mí!, también dirijo muchas almas y dicen que las dirijo bien, (yo no lo entiendo), Dios sí me entiende y es Dios el que me lleva por el camino del recogimiento. […]

El Sr. Martínez decía: El P. Moisés tiene su ascética fundada en el recogimiento, muy buena, sólida, y, alguna vez me dijo: Esa ascética es buena y puede seguir.»

El Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira, el Apóstol de la Bondad, se encuentra en proceso de canonización, en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo

causamoisesliraserafin@gmail.com

