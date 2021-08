Un camino hacia Dios

«El centro de nuestra vida: la oración», Moisés Lira Serafín Art. 766

Los escritos del padre Moisés sobre el encuentro con Cristo, son eminentemente vivenciales en todas sus facetas. Habla de Dios como un “apasionado” por Él e invita a “apasionarse” por Él, porque es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro todo.

En el año de 1939 escribe: «El centro de vuestra vida es la oración y supone el recogimiento y, por tanto, vamos al recogimiento. Aun cuando no hiciereis caso de la humildad, por ejemplo, si tenéis recogimiento, seréis humildes. A cada paso os digo. “Más de Dios, acercaos a nuestro Señor y todo lo demás se hará” Daos más a Dios en el recogimiento y en la oración, porque allí recibimos a Dios y teniéndole a Él, tenemos todo.

Ved a nuestro Señor cómo iba a hacer su oración. Siquiera por Vergüenza deberíamos de ir a la oración ¡Qué vergüenza que nuestro Señor iba a la oración y nosotros no! Si vemos un sacerdote o una superiora clavados a los pies de nuestro Señor, su ejemplo nos arrastra. Veamos a nuestro Señor, nuestro modelo, cómo iba a hacer oración aunque no necesitaba de ella. El mundo se perdía, Jesús veía que las almas cometían pecados y, sin embargo, se iba hacer oración. Así nosotros, tenemos mucho que hacer pues, primero está la oración, que se murió medio mundo no le hace, qué más, nosotros los sacerdotes, que tenemos que confesar, dar la absolución y a veces no se puede, porque primero la oración.

El apostolado de la oración y de la cruz es más fecundo que nuestras actividades ¿No podemos consolar a un enfermo? Con la oración si podremos, porque Dios se encargará. A santa Margarita María Alacoque le dijo nuestro Señor “Cuida de mis cosas, yo cuidaré de las tuyas”.» Creámosle a nuestro Señor, ocupémonos de amarlo, atenderlo y complacerlo y Él cuidará de nuestras cosas mejor que nosotros mismos, confiemos en su palabra, nada nos preocupe o inquiete si sabemos quién está a cargo de nuestra vida y de nuestras cosas.

«“Volvamos a Jesús y a María Santísima” Jesús yo necesito de ti, ¿qué será de mi sin ti? ¿Qué hago sin ti y a dónde ir sino a ti?»

