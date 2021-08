¡Un Camino hacia Dios!

«Dios nos cuida en esta nueva etapa de la Pandemia», Moisés Lira Serafín

Art. 765

Ante la amenaza inminente de una nueva ola del Covid, que estamos ya padeciendo, nuevamente nuestros ángeles, el personal médico y de enfermería, listos y prestos a apoyar, bendecidos porque han hecho con gran devoción y recogimiento su labor, y Dios les da la fortaleza.

Sin embargo, en esta lucha estamos todos y nosotros somos quienes más responsabilidad tenemos de cuidarnos y salvaguardar a los demás.

México es muy grande y su gente sabrá sobreponerse ante las vicisitudes y escenarios que puedan presentarse. Hoy nos invita el padre Moisés Lira Serafín a fortalecer nuestra fe como la santísima virgen vivió recogida atendiendo amando y complaciendo a su Hijo Dios.

La vida de oración es ocuparnos de Dios y si hacemos un gran equipo, uniéndonos en oración en torno a nuestros enfermos, familias, personal de salud que nos atiende y que entendamos que como sociedad está en nuestras manos cuidarnos, cuidar a nuestros hijos y protegernos todos.

El “Apóstol de la bondad” nos exhorta que al menos por educación nos ocupemos de Dios, compartir con Él todo lo que hacemos, no apenarnos de decirle: “Aquí estoy contigo”, y así en todo, aun en lo material. Buscad a Dios, vivid de oración en la atención amorosa a Dios nuestro Señor para realizar nuestro ideal.

Como pueblo mexicano necesitamos fortalecer nuestra fe, una cercanía directa con nuestro Padre Dios, Él nos escucha en todo momento y marca los tiempos perfectos, Dios creo el tiempo, nosotros la prisa, sólidos en la fe seguramente vamos a poder sobrellevar esta crisis de salud y económica que hay en el mundo. Estamos en una etapa difícil de pandemia y hoy hemos aprendido en este más de un año, los daños que ocasiona, pero acompañados por nuestro Señor Jesucristo encontraremos los caminos con luz, con certeza.

El padre Moisés Lira señala que quien vive la pequeñez espiritual, no es duro, sino enérgico, no regañar, ni gritar, “eso no es de Dios y mucho menos es de nuestro espíritu”, el alma que vive de Dios, que vive de oración, que hace la lucha, cayendo y levantándose, pero le hace la lucha será un reflejo de Jesús, suave, dulce, toda amabilidad, toda bondad.

Ese ánimo dúctil hoy lo necesitamos, estar unidos en torno a Dios y juntos caminar de frente, erguidos y con la mente muy clara de que vamos a salir adelante, que la vida y la naturaleza nos ha dado un revolcón, pero que seguimos vivos, que nuestro corazón late gracias a Dios y que cada día será una oportunidad de seguir luchando, sí reflexionemos que está ocurriendo, pero a la par seamos ejecutivos, actuemos, luchemos por nuestros anhelos en estos tiempos complejos.

El padre Moisés Lira Serafín un hombre vivo hoy en el presente, con su legado se suma a estos momentos complicados y nos da respuesta, seguir a Dios con toda nuestra Fe.

Él está a un lado de nosotros.

Él nos cuida.