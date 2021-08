Un camino hacia Dios

«Conducir a la vida interior, vida de sólo Dios», Venerable Siervo de Dios

Moisés Lira Serafín Art. 764

María Socorro Pérez Coss y León, mcmi

El padre Moisés anhela guiar las personas a la vida interior, a la vida de sólo Dios, para ello pide apertura a sus dirigidas, entre las que se encuentran muchas religiosas de diversas Congregaciones, les pide que le cuenten todo, para conocer la acción divina en su alma y así conducirlas a la unión con Dios.

El padre Moisés Lira conduce a todas las personas con su método propio de santificación pero siempre respetando el Carisma de cada una, de allí que hablar de sus hijas espirituales, no sólo se trata de las religiosas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, Congregación fundada por él, las cuales lo llaman padre fundador.

La paternidad espiritual del padre Moisés Lira es mucho más amplia, así escribe a la madre Imelda González, religiosa pasionista, quien fuera su dirigida por más de 25 años:«…Ya sabe hija, que me debe decir todo, todo". "Sus cartitas en las que me da cuenta de su alma, las leo con toda atención y casi siempre delante de Jesús, en ellas busco la acción de Dios en su alma, la rectitud que lleva, la seguridad de sus caminos para que siga bien en todo, de modo que una vez diciéndome lo que tiene debe estar muy en paz como una niña». Además, el Ven. Siervo de Dios Moisés Lira, el Apóstol de la Bondad, exigía constancia en el acompañamiento. Marcaba la frecuencia con que debían acudir al confesonario. Generalmente era cada 8 días. Cuenta una de sus dirigidas, la Hna. Guadalupe Camacho, religiosa Hija del Espíritu Santo, que el padre Moisés le preguntó:

«…¿Quieres venir a confesarte conmigo? –“¡Claro! - le dije- sí quiero” Bueno, pues cada ocho días». Pero, en ocasiones, ya sea por la distancia o por la necesidad de la persona, la dirección espiritual era cada 15 días.

Algunas veces si ellas no podían ir a verlo, él iba a donde ellas se encontraban. La Hna. María de Lourdes Tapia, Oblata de Jesús Sacerdote, expresó que el padre Moisés le dijo: «…Mira, hija, no te preocupes, yo voy allá, únicamente me llamas o me mandas decir con alguien y yo voy.

Él iba cada quince días y me dejaba tranquila». Aun más, después de la confesión, daba papelitos con algunos puntos a trabajar.

Así lo manifestó la Hna. Rosario Pérez Montoya, Religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, una de sus dirigidas e hija espiritual: «…me escribió luego, luego, en una tarjetita unos puntos que había yo de hacer, como para examen para cuando él volviera otra vez».

El Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira, el Apóstol de la Bondad, se encuentra en proceso de canonización, en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo, encomiéndate a su intercesión. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; e-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com