Un camino hacia Dios

«Medios que nos llevan a llenarnos más de Dios», Moisés Lira Serafín. Art. 762

Hemos hablado acerca del recogimiento como un medio para llenarnos de Dios. No es ilusión, es real, sólo tenemos que buscar y poner en práctica los medios correctos para lograrlo. Los atletas se ejercitan y ponen los medios para alcanzar sus metas, con mayor razón si queremos no ser personas vacías, o llenas de nosotros mismos, sino llenas de Dios.

Además del recogimiento, la oración es otro medio para que Dios llene nuestras vidas. Así lo enseña el Padre Moisés Lira Serafín, Apóstol de la bondad, a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada en sus escritos en el año de 1939:

«Amadas hijas tenemos otro medio que, hasta cierto punto, depende también del recogimiento ¿Cuál es? La oración y la vida de oración, o sencillamente, la oración. La oración tomada como la tomamos ordinariamente, o sea las horas que pasamos al pie del Sagrario y durante el día, la oración habitual constante.

En primer lugar, ved cómo el recogimiento es la atmósfera y la envoltura de todo lo demás. No sabréis hacer oración, ni haréis oración, si no tenéis recogimiento. La oración se hace cuando hay recogimiento y la prueba de ello es que cuando es día de asueto y que no os habéis metido en el recogimiento, ¿cómo es la oración? Puede decirse que es nula, sencillamente.

El alma habituada a la disipación nunca hace oración y no digo que esa alma estará muy lejos de la realización de vuestro ideal, de vuestro espíritu, sino hasta de salvación, porque cuando no hay oración es cuando cometen los pecados mortales, porque no tenemos la luz, la gracia de Dios, gracia y luz que obtenemos en la oración. El alma que ora se salva, el alma que no ora se condena. ¿Cómo va hacer oración un alma disipada? ¡Cuidado! Sobre todo las superioras, que tienen que dar cuenta a Dios de todas sus hermanas. Deben cuidarlas en el recogimiento y darles tiempo para la oración; que no se sofoque la oración con el trabajo y los compromisos.

Una de las fórmulas con que os he dicho que se puede resumir vuestro ideal es “Imágenes vivas de Jesús”, principalmente ser almas de Dios, como Él. Jesús fue recogido, por eso os recomiendo el recogimiento. Él fue manso y humilde de corazón, por eso debéis pedir esa gracia de ser humildes y convenceros de vuestra miseria y estar conformes con vuestra nada.

Ahora os recomiendo la oración. De la oración nos da ejemplo nuestro Señor. Ver a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María cómo iban hacer la oración».

