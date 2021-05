Un camino hacia Dios

« Novena. Moisés Lira Serafín »

Art. 754

Oh Santísima Virgen, María Inmaculada, eres tú mi madre del cielo. Quien siempre me entrega su amor materno, y me llevas de tu mano para ser cada día más pequeño. Me abandono a ti, madre del Señor, me entrego a ti en todo momento.

Confío en ti, guíame por favor, indícame el camino para ir a Dios.

Enséñame a amarlo con su mismo amor.

Para ser un fi el servidor, un heredero del amor de Dios. Amén.

Oh Dios, nuestro Padre, tú has donado a la Iglesia a tu Siervo Moisés Lira para que viviera la Infancia Espiritual, y la enseñara como camino de santificación. Viviendo en tu amor como niño en tus brazos, mostró que la pequeñez es el único camino para entrar al Reino de los cielos.

Gracias Padre amoroso por el regalo que nos has dado en este tu «pequeño hijo», permítenos seguir sus enseñanzas para que lleguemos a experimentar ¡qué dulce y sabroso es llamarte Padre! ¡Qué hermoso es sabernos tus hijos! Concédenos contemplar a tu amadísimo Hijo para que seamos tus hijos en Él, y así podamos amarte con tu mismo amor.

Oh Jesús, Hijo del Padre y Redentor de los hombres, tú llamaste al padre Moisés Lira a fundar la Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, para que lleven tu caridad a niños, enfermos, ancianos y pobres, con un impulso impetuoso de amar y amar, sin límites ni condición, sanando con el bálsamo de tu amor a los que en cuerpo o en alma sufren dolor, miseria, pobreza, o desolación.

Te agradecemos por haberte mostrado en este tu Siervo como el que sirve y alivia el dolor de la humanidad. Imitando su ejemplo, haz de nosotros apóstoles de la bondad al servicio de los hermanos, especialmente de aquellos a los que participas tu cruz.

Oh Dios, Espíritu santificador, que amas a tu Iglesia como esposa, tú infundiste en el corazón del padre Moisés Lira la gracia del amor, para que en el ministerio de la reconciliación y la dirección espiritual colaborara contigo consolando, perdonando y sanando las heridas profundas de los corazones, reflejando así la Bondad infinita de nuestro Padre Dios. Te damos gracias por este modelo de entrega sacerdotal. Haz que olvidándonos de nosotros mismos, podamos entregarnos sin medida en ofrenda de caridad, viviendo en Cristo para el Padre y para los demás.Emanuel LanderosDios y Padre nuestro, que en el Venerable S. de Dios Moisés Lira Serafín,

nos has dado un ejemplo de caridad en el servicio alegre a los pobres y lo constituiste apóstol del amor filial a ti y a la Madre de tu Hijo. Haz que imitándolo, amemos a Cristo como él lo amó y lo sirvamos en nuestros hermanos. Escucha Señor nuestra súplica confiada y otórganos por su intercesión la gracia que te pedimos…

Concédenos Padre, que su glorificación en la Iglesia sea para que en todos los hombres se acreciente el espíritu de adopción

que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén.