Un camino hacia Dios

«Trataba con delicadeza, como Jesús», Moisés Lira Serafín

Art. 747

María Socorro Pérez Coss

La finalidad del padre Moisés era llegar y hacer llegar las almas a la santidad. Conoce la fragilidad humana y su incapacidad para llegar por sí sola a la unión con Dios. Por eso, a través de su ministerio sacerdotal, reconstruía y elevaba a la persona, quien, sabiéndose perdonada podía emprender el camino de la entrega a Dios. Así lo relatan los testigos.

Afirmó el padre Rafael López López, M.Sp.S.: "El padre Moisés Lira tenía ese precioso don de hacer sentir bien a la gente, hacerles experimentar viva y personalmente que Dios los amaba y los bendecía a través de su ministerio sacerdotal".

Por su parte, la Hna. María Victoria de Santo Domingo, O.P., atestiguó: "…yo sentí una confianza con él casi como si estuviera hablando con Dios, […] cuando hice confesión general con él para mi profesión perpetua, […] me dijo: Yo me hago cargo de todas tus faltas, déjalas, te voy a pedir un favor, que nunca más te acuerdes de eso, ni siquiera en artículo de muerte, no vuelvas a pensar en eso, ya está en el Corazón de Dios y déjamelo, si hay que reparar, si hay que hacer algo, eso me toca a mí, tú entrégate a Dios. […] Como director espiritual… ¡con qué delicadeza trataba las almas! Nunca las lastimaba, no dejaba a nadie por el suelo, así fuera uno con todos los mayores pecados, lo trataba con una delicadeza suma. […] no he encontrado otro igual, pienso que solamente Jesús; él, como Jesús".

El P. Moisés, por la dirección espiritual en el confesonario, impulsaba a la santidad, a la unión con Dios. El Apóstol de la bondad, seguía el proceso de cada persona en su camino hacia Dios. Las respetaba y confirmaba en su propia vocación, dándoles seguridad y confianza, así lo relata una de sus hijas, la Hna. Dolores Ochoa, M.G.Sp.S:

“Jamás inquietaba a un alma y en alguna ocasión en que yo le manifesté algunas dudas sobre mi vocación siempre me confirmó en ella y nunca quiso, como digo, que yo desde lejos por ningún motivo ni pensara en salirme ni cambiar de instituto. Era un hombre que daba fortaleza, que confirmaba en la fe, en la vocación de todos".

