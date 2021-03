Un camino hacia Dios

« Estilo propio en la dirección espiritual »

Moisés Lira Serafín, Art. 743

El Venerable Siervo de Dios, a través de la dirección espiritual en el confesonario, trasmite una espiritualidad. Esto muestra, en parte, un estilo peculiar en su manera de acompañar a las personas.

El padre Moisés vive una espiritualidad filial (de hijo), de pequeñez, misma que comunica a quienes acompaña. En sí mismo ha experimentado su impotencia para avanzar solo en el camino de la perfección. Escribe al padre Félix de 1920 a 1922:

"Padre mío, no se figura la falta que me hace la dirección frecuente", "no tengo con quien comunicar mis cosas, es cierto que tengo a mi Jesús, a una Madre Sola, oh, pero me digo: Dios quiere guiarnos por otros, y esos otros, no los tengo. Soy muy pequeño y cualquier cosa me espanta, no sé andar solo, necesito que me lleven". "El estado actual de mi alma, o mejor, el habitual desde hace mucho tiempo, es el de soledad, aquí en la tierra, […] esa ausencia de otras almas que me ayuden… que nos llevemos a Dios… Me siento sin embargo cerca de Dios… y cuando me siento más solo, más le digo a Jesús que sea mío y yo suyo… Él lo quiere y eso me basta". "Yo ni sé qué hacer, estoy solo, no hay quien me lleve a la perfección, ¿dígame qué hago?". "Su Reverencia es mi padre, aquí en la tierra y el representante de mi Padre Celestial y de mi Madre María del Cielo".

Experimenta en sí mismo la necesidad de ser guiado. En su ministerio, el Apóstol de la bondad, hará otro tanto con las personas que Dios le encomienda. Las acompaña, alienta y sostiene en el camino de la perfección, de la unión con Dios, a M. Imelda González le escribe:

"… su alma es muy parecida a la mía en lo inútil y en que todo se lo han de hacer, felices de nosotros, pues es su almita muy amada de Dios, pequeña". "No quiero que esté sola, ni que se turbe, ni que pierda su paz, se lo pido mucho a Jesús que me la cuide y ayude. No quiero que se me descontrole, aunque sea muy poco, tome su camino de niña, no lo deje, al contrario, sea más niña pequeña, más confiada y abandonada". "Él no la cambiará, seguirá así porque sabe que le cuesta y que sufre, bendito sea. Ya sabe que lo mejor no es quedarse sola, ni que nada espere, lo mejor es lo que Él quiera, así la quiere como una niña que necesita de sostén constante". "…Estoy pendiente de su alma, para que no se aparte de la acción de Dios, del querer de Dios, pues no queremos ser más santos que lo que Él quiera. Recuerde, hija, que Dios es el que hace la mayor parte del trabajo de su santificación y a usted le toca dejarse".

