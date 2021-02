Un camino hacia Dios

«Espiritualidad filial»

Moisés Lira Serafín Art. 739

El P. Moisés se sabe llamado a conducir las almas por un camino de pequeñez, de filiación, es decir, de hijo. Dios lo va iluminando con una claridad sorprendente. Escribe al P. Félix en 1920:

“Mi alma, luchando por ser pequeñita, confiada en los brazos de Jesús. Ayer en la oración se me ocurrió preguntarme: ¿Por qué no tendré aquellos dones naturales que otros tienen?, y así servir mucho a mi Congregación. Y la respuesta se dejó oír en mi alma, me pareció que alguien me decía: Porque Jesús te quiere pequeñito, tú no harás cosas grandes, porque eres impotente, tu vida se pasará en los brazos de Dios, amando y dejándote amar… He ahí mi camino: 'Pequeñito, Víctima y muy hijo de María' ". 14 años más tarde, partiendo de su vivencia, puede definir perfectamente la misión que Dios le confía: transmitir el espíritu filial.

"…ansío realizar y confirmarme en mi camino propio, en mi espiritualidad individual, mía y muy mía, que me ha dado Jesús y que consiste: 1) En una intimidad con Dios, con Jesús… mucho muy íntima, constante y universal. 2) En ser generoso para que en cada instante, a ser posible, de mi vida, le dé gusto a Jesús, haciendo, buscando el gusto del Padre Celestial. 3) Y en estos puntos, realizar muy de corazón y en toda su amplitud el Espíritu Filial para con mi Dios. Esto es lo que deseo, esto es lo que enseño a las almas, y creo firmemente que este espíritu Dios me lo ha dado y quiere que lo enseñe a las almas sin preocuparme de más".

"Nuestro Señor me ha elegido para llevar a cabo la misión sublime que Él trajo a esta tierra de enseñar a las almas el espíritu filial, el espíritu de pequeñez".

Es su propia espiritualidad la que infundirá en la dirección espiritual, sin salirse de ese camino de pequeñez. Así lo muestra el relato de una de sus hijas, la Hna. María Isabel Carrillo C.V.E:

"De todo ese tiempo [dirección espiritual por espacio de 20 años], yo no tengo más noticias que dar sobre de él, que ese esfuerzo, ese empeño que tuvo siempre con nosotras, de formar, como él decía a sus chiquillas. Tenía muchísimo interés en cada una de ellas [las novicias] y en general con todas. Se esforzaba muchísimo porque todas adquirieran ese espíritu de pequeñez que tenía él, de niños, como decía. Nos enseñaba mucho el espíritu de pequeñez, de infancia espiritual, de fidelidad a las cositas pequeñas, de entrega total a Dios, de no negarle nada, de entregarnos totalmente".

La Sra. Alicia Contreras declaró: "…no era una doctrina diferente ni otro espíritu lo que él daba sino que era el mismo, nada más adaptado a las circunstancias de la persona, pero su espíritu era el mismo".

