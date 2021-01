Un camino hacia Dios

«El recogimiento, medio para vivir en Dios»

Moisés Lira Serafín, Art. 736

Entre las cosas pequeñas, dice el padre Moisés Lira, está el silencio, observémoslo estrictamente por tener estas hermosísimas ventajas: La primera es que nos hace guardar recogimiento y como consecuencia viene la mortificación y la segunda, que nos libra de muchos pecados de lengua. Dice el Espíritu Santo: “Guarda tu lengua y serás perfecto”. Estas dos ventajas basta para enamorarnos del silencio.

La persona que vive en recogimiento vive en Dios, está en la atmósfera que envuelve a Dios y a la persona. Esta vive en la presencia de Dios y se hace alma de oración, en una atención amorosa constante con Dios.

El padre Moisés Lira, explicaba la atención amorosa de manera sencilla e inteligible, explicando que la atención amorosa es una actitud habitual de todos los momentos. Estad con Dios con una “atención amorosa” en cada detalle de nuestra vida. El espíritu de oración es la atención amorosa a Dios, constantemente es ver a Dios en todo amorosamente, tenerlo presente constantemente. Y para esté espíritu de oración necesitamos el recogimiento ya que sin el recogimiento no podremos hacer oración, permanezcamos recogidos que sin esto no tendremos unión con Dios. Un alma que habla demasiado no puede hacer oración, estará de cuerpo presente, pero no se unirá íntimamente a Dios; esa alma sigue una vida animal o material, se busca a sí misma, se desespera, le chocan las gentes, come y duerme como animalito, naturalmente que tampoco se puede vencer en tal o cual circunstancias desagradable. El alma que no tiene recogimiento, no tiene oración.

Para unirnos a Dios es necesario la mortificación, por eso dicen muchos autores: “Dime cuál es tu oración y te diré cuál es tu mortificación”. Mirando todo como Dios lo ve vivamos con espíritu de fe ardiente y viva, cada detalle de nuestra vida diaria. No es agradable mortificarse, cuando es visto como una cosa en sí misma, pero cuando se ama, cualquier sacrificio, no pesa, si no que lleva a la plenitud sabiéndonos amados y capaces de un amor infinito.

Encomiéndate a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín y comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., Av. Venustiano Carranza 1665, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P.; tel: 444 813 2309; e-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com