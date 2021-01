Un camino hacia Dios

«En donde esté yo, vendrá Cristo»

Moisés Lira Serafín, Art. 734

El padre Moisés Lira considera haber tenido solamente una dirigida por escrito, por la asiduidad en la correspondencia, la Madre Imelda González, Pasionista. Una de sus hijas, la Hna. Josefina Murillo, Religiosa de la Cruz, quien fuera su dirigida durante 10 años, confirma que, en general, el apostolado del Siervo de Dios fue en el confesonario:

"Por lo que a mí se refiere, creo que con sus cartas sólo trataba de mantener la comunicación y de responder, aprobar o no lo que le preguntaba. En cambio, en las entrevistas personales con él, ¡se explayaba!, sobre todo en el confesionario. Su dirección era muy sencilla y muy profunda a la vez; no sé qué tenía que llenaba y atraía y dejaba un algo especial..."

Las cartas y testimonios de personas que conocieron directamente al padre Moisés, muestran, como el Evangelio, la riqueza espiritual del Siervo de Dios derramada en el confesonario. Él mismo, desde su primer año de ordenado, se sabe elegido por Dios para ser en la tierra otro Cristo. Va comprendiendo cada vez más su ser sacerdote para ayudar en la salvación de las almas, curar y sanar las heridas.

"El sacerdote es el hombre que toma a los hombres al nacer y los lleva y sostiene durante su vida y a la hora de la muerte no los abandona. Todos me dicen Padre… seamos padres… A mis pies vienen los cristianos a verter sus lágrimas más secretas, sus penas más íntimas y más… Debo ser el consolador de todas las penas… No debo ser de ningún rango social y sí debo tender a todos, a la pobre por mi vida pobre, y a la elevada por la educación, ciencia, etc."

"Cada día voy comprendiendo por la práctica que la vida de sacerdote es una vida de cruz… Oh sólo Él. Sólo Cristo, no soy solo, somos dos, que nos comprendemos, que nos alentamos, que nos participamos muy íntimamente nuestras cruces, nuestras alegrías y todo… Somos Cristo y yo. Yo otro Él, y Él otro yo… Oh dicha… en donde Él está, estaré yo. Oh que Él ha querido tener necesidad de mí… para bajar a un alma, para consolar, para instruir, necesita de mí, en donde esté yo vendrá Cristo, soy su 'otro Él'. "Me ofrecí y me ofrezco para ser consuelo y el de las almas".

Durante toda su vida permanece esta percepción de ser elegido por Dios para ayudar a las almas. “…Él me concederá la gracia de seguir siendo y trabajando como Sacerdote mientras haya un alma sobre la tierra y seguiré ayudando desde allá”.

