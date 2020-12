Un camino hacia Dios

«Director espiritual y aún como si fuera un psiquiatra»

Moisés Lira Serafín, Art. 730

Es manifiesta la atracción que el P. Moisés sentía por la dirección espiritual personal. La que podía ser en el locutorio. Pero, al parecer, el P. Félix, en 1924, le pidió que ejerciera su ministerio en el confesonario: «No dirijo por cartas a nadie porque ni me gusta, ni tengo tiempo, pero creo que por urbanidad podré contestar las cartas que reciba… claro que cuando sea útil». «…No doy direcciones en el locutorio, como me indicó».

Reafirma, 5 años después, su preferencia por la dirección espiritual y el gusto con que la ejerce: «…Amado Padre trabajo con las almas en la dirección, es lo que me atrae, y estudio y oro. (3 horas de oración mental diarias). No deje de bendecirnos para que seamos muy Jesús». «Estoy muy tranquilo y muy en orden en todo, tanto en mis horas de oración como en la exactitud al confesionario que me agrada. (6 a 8 horas)».

Como puede verse, para el Siervo de Dios, no era sólo confesión, sino también dirección. Un esmerado acompañamiento espiritual en el confesonario. Dice la Hna. María Luisa Garibay, Religiosa de la Cruz, una de sus hijas: «Recuerdo su dedicación a cada Hermana, como si fuera la única entre cuarenta o cincuenta Hermanas». Era tal su entrega, que en ocasiones no podía contestar la correspondencia. Escribe a M. Imelda, su dirigida espiritual: «Perdone que no le haya escrito más pronto como quería hacerlo pero ya se figura, ahorita tengo 86 religiosas que confesar semanalmente».

Agregando a esta situación, que no sólo era buscado por religiosas: «al Padre lo seguía mucha gente para la confesión y les gustaba porque les daba muchos consejos; él hacía preguntas, no sólo oía y daba la absolución. Tenía mucha gente en el confesionario, religiosas y hasta sacerdotes». «Uno lo trataba como director espiritual y aun como si fuera un psiquiatra porque le platicaba uno todas las penas, dudas y dificultades».

Aun más, cuando por la distancia no era posible atender a sus dirigidas, procuraba darles seguimiento por escrito, y, en ocasiones –afirman los testigos-, iba a verlas: «Durante mi vida religiosa, recibí algunas cartas del Padre Moisés; de Morelia, de México, de Celaya y siempre que estaba en el lugar en donde yo estaba, por ejemplo en San Luis Potosí, o Morelia, o México, jamás dejaba de visitarme».

Encomiéndate a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín y comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., Av. Venustiano Carranza 1665, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P.; tel: 444 813 2309; e-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com