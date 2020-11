Un camino hacia Dios

« Director espiritual número uno » Moisés Lira Serafín, Art. 725

El P. Moisés manifestó siempre inclinación por el ministerio de la confesión, y de tal forma lo ejercía que quienes lo trataban quedaban cautivados por su manera de acoger y dirigir a las personas, llegando a expresar la Hna. Josefina Murillo, RCSCJ, como director espiritual, era el número uno, aquí su testimonio:

«En el Noviciado, en Tacubaya, en un Retiro que nos dio el día 2 de agosto de 1940, de tal modo me dejó impresionada, cautivada por las pláticas que nos dio, que pedí ir con él. Me recibió como si ya me hubiera conocido, y ¡con tal bondad y ternura! que, además de conmoverme hondamente, pues nunca lo había sentido así con ningún sacerdote, me abrió plenamente a la confianza. Y, yo casi no necesité hablar, él me dijo todo… Es ahora cuando comprendo que era Dios en él. ¡Dios sólo! quien obraba y amaba y hablaba en él, lo hacía con una unción única, inolvidable. De inmediato encontré no sólo la ayuda [de] que sentía necesidad, sino verdadero interés; me dijo que desde ese momento corría por su cuenta, que él se haría cargo de mi alma y me dio unos puntos muy sencillos y concretos en los que debía de trabajar. Volvió a verme en los Ejercicios que tuvimos al poco tiempo y luego para mi Profesión. En esta ocasión, con verdadera alegría me dijo que me esperaba con los brazos abiertos en la Casa General, donde él era el Confesor, que allá podría ayudarme más eficazmente. Al llegar yo a la Casa General, en San Ángel, como lo mandaban entonces los Cánones, debía pedir permiso por escrito a la Sagrada Mitra, para seguir con su dirección en toda forma. Pero preferí pedírselo directamente a mi tío, el Señor Martínez, que era el Arzobispo. Por supuesto que me lo dio al instante pero diciéndome que me felicitaba, porque el Padre Moisés era el director número uno. Nunca olvidaré su gozo y satisfacción al saber que él era mi Director».

El P. Moisés encuentra, en la dirección espiritual en el confesonario, el mejor medio para expresar su caridad, escribe al P. Félix en 1924: «Voy a tener 2 años de sacerdote y 31 de edad, ¿me permite confesar sacerdotes?, ¡¡pobrecitos!!, los quiero tanto. ¡Oh si pudiera hacer algo por ellos!».

Cinco años más tarde le expone el amor inmenso que siente por las almas, de allí su trato para con ellas en la dirección espiritual:

«Las almas las amo con un amor inmenso porque Jesús se apasionó por ellas, pero con mucha pureza, con mucho Cristo, cuando las trato, las veo como imágenes de la Trinidad, como templos de Dios, como esposas del Cordero inmaculado, es decir, las trato con luz, y de ahí viene la delicadeza, la prudencia, la paciencia con que las trato».

