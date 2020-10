Un camino hacia Dios

« Medio eficaz para unirnos a Dios »

Moisés Lira Serafín Art. 723

El Venerable Siervo de Dios padre Moisés, en su vida espiritual, le dio gran importancia al recogimiento. En sus escritos enseña que la vida interior, vida del espíritu, es indispensable para nuestra santificación y esta vida interior sólo se vive teniendo recogimiento.

En el año de 1949 el padre Moisés, les compartía a sus hijas, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, que el padre Félix Rougier al inicio de su ministerio apostólico lo confirmó en su propio método de perfección basado en el recogimiento: “Me decía nuestro padre Félix: está bien, perfectamente, lo que usted hace con las almas es llevarlas a Dios”-

Sí, porque yo no puedo ni ellas tampoco y para llevarlas a Dios necesitan recogerse, por eso vaya a Dios y, recogiéndose, aunque sea brevemente allí le habla Dios.

Yo creo que nuestro Señor me dio desde el principio este modo de santificar a las almas, a base de recogimiento. Siempre que he podido os lo he recomendado, como punto fundamental para santificaros.

En toda espiritualidad, en todo método de santificación, y para vosotros de un modo especial, entra el recogimiento que consiste en quitar todo ruido del alma; todo ruido que pueda trastornar vuestra alma, el silencio de vuestro ser, de vuestro espíritu, tanto exterior como interior.

Formar en el recogimiento perfecto, recogimiento total, recogimiento exterior y sobre todo interior; que se enseñen a ser recogidos, que tengan esa necesidad del recogimiento y se ayude de él para vivir en paz, en silencio. ¿Por qué? Porque solamente allí se encuentra a Dios y, según vuestro espíritu, debéis ser almas todas de Dios.

Que no os ganen en ser “almas de Dios”, “muy de Dios”, “muy recogidas” porque Dios está en el recogimiento, por tanto, que no os ganen en humildad verdadera, que proviene del propio conocimiento.

Debéis estudiarlo, profundizarlo y trabajar toda la vida por adquirirlo, para que seáis almas verdaderamente de Dios, y por tanto pequeñitas, todas de Dios, almas divinizadas no materializadas, llenas de soberbia y egoísmo.

Sin el recogimiento difícilmente nos acordaremos de Dios durante el día”. Es un método de perfección que no es exclusivo para las religiosas, sino que está al alcance de todos y de esta manera poder vivir en íntima unión con Dios nuestro Padre, y por tanto, nada nos quitaría la paz y podríamos vivir alegría apacible en cualquier circunstancia.

Encomiéndate a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín y comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., Av. Venustiano Carranza 1665, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P.; tel: 444 813 2309

causamoisesliraserafin@gmail.com