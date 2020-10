Un camino hacía Dios

« Era realmente un “padre” para todos »

Moisés Lira Serafín, Art. 721

El carisma del padre Moisés como director espiritual fue haciéndose palpable en el transcurso de su ministerio. En época todavía de persecusión religiosa, a partir de 1924 y hasta 1950, el Siervo de Dios dirigió a la M. Imelda González, religiosa pasionista. Nombrada Maestra de Novicias en 1931, posteriormente ocupa otros cargos que la llevaban a tener mucha influencia en su Congregación, por lo que el P. Moisés no sólo era director de ella, sino de las hermanas que estaban a su cargo. El padre Moisés, consciente del compromiso que implicaba dirigirla, le escribe en 1937:

"…Al tener el cargo de su alma me siento como ya lo sabe, con el peso de todo el Noviciado y por tanto del porvenir de la Congregación y por eso mucho la encomiendo a Dios y hasta donde Él quiere y mi miseria me lo permite, que es lo mismo, he puesto toda atención en su dirección, en su espíritu".

En circunstancias parecidas, las Religiosas del Verbo Encarnado solicitan ayuda a los Misioneros del Espíritu Santo. Por espacio de aproximadamente 20 años (1928-1948) dirigió a la Maestra de novicias y también a las novicias

Estas comunidades recibieron ayuda del P. Moisés y dejan ver un largo acompañamiento no sólo personal, sino comunitario y por qué no decirlo, Congregacional. Su apostolado en el confesonario y dirección espiritual fue notorio durante toda su vida. Lo indica la cantidad de religiosas de diversas comunidades atendidas por él. En su afán por llevar almas a Dios, funda las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Además, fue confesor de laicos y grupos apostólicos. Su dirección espiritual fue siempre solicitada, aun pocos días antes de su paso a la casa del Padre. Así lo refiere el P. Marco Rafael, M.Sp.S.:

“En más de una ocasión lo acompañé en esta su labor ministerial a Comunidades cercanas a la ciudad de Puebla y me consta que se pasaba largas horas en el confesionario atendiendo a las Religiosas, con toda calma y amabilidad. Me consta también el gusto con que le recibían las Comunidades".

La Hna. Dolores Ochoa M.G.Sp.S. hace el siguiente comentario:

"Yo creo que uno de los trabajos más arduos del sacerdote es la dirección espiritual de las mujeres y también de las religiosas. Pues, el Padre era muy constante para eso, él encontraba ahí como una realización de su personalidad apostólica con las almas consagradas, tanto en las casas religiosas como en el templo, y su apostolado en la confesión. Confesaba mucho, dirigía muchas almas que lo buscábamos y que todas nos sentíamos hasta con amistad, pues veíamos que el Padre era realmente padre para todas".

