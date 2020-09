Un camino hacia Dios

« El ‘recogimiento’, método de perfección»

Es hermoso encontrarse con personas enamoradas de Cristo. Entonces el camino se ilumina y se recobran las fuerzas para continuar, sintiendo a nuestro lado al mismo Cristo que comparte con nosotros y nos acompaña en la aventura de la santidad y misión.

Al Venerable Siervo de Dios, padre Moisés Lira Serafín, en palabras de él mismo, Dios lo formó por medio del recogimiento para vivir en Cristo y como Él, llegando a ser su propio método de perfección, y con el cual ayudaba a las personas a vivir en Dios.

La práctica del recogimiento es un elemento fundamental para quien se siente llamado a vivir la Infancia Espiritual, está como en el terreno de la práctica de esta espiritualidad. Decía el padre Moisés, que era como algo muy propio del modo de ser, de quien vive como hijo amado de Dios, es como el tinte fundamental, un aspecto principal y “modo de trabajar en la perfección”.

A las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y a quien vive la Infancia Espiritual, nos dice: “Esto es lo que nuestro Señor les pide de una manera especial, pues a mí me lo ha dado, así me ha formado nuestro Señor y es lo que me ha servido; por eso, es lo que yo les enseño, es un modo especial, distinto de otros métodos de perfección, esta práctica es lo esencial para su formación y perfección, se trata del recogimiento. El recogimiento es un ‘principio’, una regla de vida que mete al alma en Dios, como almas pequeñas, y está a base siempre de recogimiento”.

“Eso es lo que yo hago con toda persona que viene a mí, que recurran siempre al recogimiento para unirse a Dios y apoyados en Él y con Él trabajen en sus defectos grandes y pequeños y así puedan enmendarlos, seguir y crecer en el camino de la perfección. Este método deben vivirlo, deben formarse en ese espíritu y deben hacer propaganda de él.

Practicando el recogimiento se quitan los defectos y aún los más grandes, defectos de vanidad, de envidia, de coraje, de soberbia, de egoísmo. Si quitan los hábitos malos, cuando menos lo piensen están realmente en los brazos de Dios, Dios llena al alma y está vacía de amor propio. Nos metemos al recogimiento y ese defecto sale por un lado y por otro, nos deja en paz y al mismo tiempo Dios va llenando el alma.

Tenemos más facilidad para dar a cada momento una mirada a Dios, con más facilidad buscamos a Dios. ¿Cómo tenemos a Dios? Por el recogimiento.”. Continuará…

