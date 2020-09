Un camino hacia Dios

«Encuadre de su ministerio como director espiritual»

La nación mexicana pasaba por una gran crisis: la persecución religiosa. Los sacerdotes extranjeros eran perseguidos, muchos fueron exiliados. Inclusive fueron expatriados algunos sacerdotes mexicanos. Por esta escasez de sacerdotes, las congregaciones religiosas femeninas sufrían la falta de confesores y directores espirituales. En este ambiente hostil, el Espíritu Santo suscita la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo -25 de diciembre de 1914- con carisma para la Dirección Espiritual. El P. Moisés Lira fue el “primogénito” de este Instituto.

El Siervo de Dios fue ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1922. Bebió la Espiritualidad de la Cruz, de la fuente misma de su fundador, el Ven. Siervo de Dios, Félix de Jesús Rougier. Por ser el primero, recibió un especial carisma para la Dirección Espiritual, que empezó a vislumbrarse en Morelia desde el primer mes de ordenado sacerdote. El P. Félix lo traslada a México para su preparación a votos perpetuos. En su diario se encuentra un texto en el que él mismo expresa su inicio como director espiritual:

"…Jesús me preparaba algo doloroso, confesé antes de misa, celebré y cuando subí a desayunarme, me dijo Nuestro Padre que debía salir con él para la Apostólica por el tren de medio día y por el tiempo de algunos meses hasta mi profesión. Esto lo recibí sin mutación, pero con mucho dolor del corazón, pero sí muy apegado a la voluntad de Dios. Confesé a algunas almas y me despedí de ellas, ¡qué hermoso es el sufrimiento del corazón!, dejaba en un momento dado, a las almas que Dios me había encomendado, dejaba las primicias de mi apostolado. Sí Dios mío lo siento pero estoy en paz, tranquilo, pues Tú lo quieres, te pido por ellas, te las dejo, te las entrego, y no, estoy seguro, no, perecerán, las guardarás, las dirigirás".

Dejaba las primicias de su apostolado, pero Dios le iba preparado para un campo más amplio. A unos cuantos meses de ordenado, era confesor de varias comunidades Religiosas en Tlalpan: Dominicas, Capuchinas de Jalpa, Adoratrices, Verónicas, Hnos. Maristas, Mínimas, Oblatas; el P. Federico Garibay, M.Sp.S., expresa en su testimonio: "…fue una cosa inaudita, porque primero eran niños o niñas, luego hombres, después mujeres y al último se daba el permiso para las Religiosas. [...] ya esto dio a entender el 'carisma' que había de tener toda su vida, precisamente para Religiosas".

