Un camino hacia Dios

«El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, Director Espiritual » Art. 715

El P. Moisés empieza a proyectar su ministerio en los primeros meses de ordenado, como su mayor aspiración. Ésta se confirma revelando el secreto que el Siervo de Dios confió al padre Félix en septiembre de 1922 y por los testimonios de años posteriores:

«…a lo que me siento fuertemente atraído es a un oscuro confesionario y ahí purificar pero más santificar, eso es mi ideal acariciado, siempre escondido, oculto y sólo conocido por las almas en el silencio y oscuridad del confesionario. Para lo demás Padre mío, no me siento, por la razón sencilla de que no sé, ni tengo aptitudes, ni físicas, ni morales, ni sobrenaturales. ¿Verdad Padre mío que según la economía de Dios sobre mí, para eso, Él me quiere? El Espíritu Santo reparte sus dones como quiere… soy muy feliz con lo que me dé. Soy muy pequeño para otras cosas. Celda, Sagrario y confesionario, he ahí mi ideal […] Padre mío, ese secreto lo deposito en su corazón de Padre».

Las testigos Sara López, Rita Márquez, Guadalupe y Alicia Zárate y Guadalupe y Trinidad Zepeda lo afirman:

«…Entraba uno al templo de la Merced [1936 en Celaya], estaba la Custodia con el Santísimo y el Padre Moisés, principalmente, sentado en el confesionario o hincado adorando al Santísimo; […] el Padre Moisés era mucho muy adicto al confesionario, no sólo exacto sino muy adicto. Porque los demás Padres, pues se paraban, pero el Padre allí estaba. […] Ejercía el apostolado como sacerdote, pero en la dirección de las almas sentía uno que era su apostolado más especial».

Juan Manuel González Pedroza, M.Sp.S., sin mencionar la dirección espiritual como tal, hace referencia a ella por medio de su celo en el confesonario:

«…en una Cuaresma, la última del Padre Moisés en Puebla, le decía yo: 'Padre, ya no puede' y me contestó: No seas tonto, mientras uno pueda, hay que hacer algo, porque es el único consuelo que tiene uno al morir, en el último día de su vida, haber hecho algo. […] La última tanda de Ejercicios de esa Cuaresma fue de hombres… pidió que le ayudaran a confesar … A la una de la mañana todavía no acababan. Estaban en el Templo, no en los confesionarios, sino en las bancas sentados los Padres y las hileras de hombres ¡interminables! Llegó el momento en que los padres se cansaron y se fueron, y se quedó el Padre Moisés y acabó él solo de confesar a todos esos hombres». Continuará…

