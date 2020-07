Un camino hacia Dios

En estos momentos caminemos de la mano del Señor». Moisés Lira Serafín, Art. 709

Esta nueva forma de vivir, ante la amenaza constante de un virus y las consecuencias que origina: crisis económica, de trabajo, de emociones, de proyectos truncados, es complicado discernir y luego hacer una reingeniería de nuestras vidas, de esta realidad se escribirán muchas historias unas de éxito y otras lamentables, lo que no debemos olvidar en estos momentos es que Jesús y María están con nosotros y fortalecen e iluminan el sendero.

El padre Moisés Lira Serafín quien supo de sufrimiento, nos comprende: “Como nos apena todo lo que sufrimos, pero veamos la mano de Dios que lo hace o lo permite todo para su gloria”. Por ello, en estos momentos complejos debemos fortalecer la Fe que nos dará los cimientos y estructuras sólidas para emprender nuevas cosas, hoy tendremos que ser más creativos y proactivos sin soltarnos de la mano del Señor.

“El Apóstol de la bondad”, nos dice que no estamos solos, “nuestro Señor siempre sufre con nosotros”, nos invita a ser alegres y optimistas, “no importa que lloremos y nos quejemos, así no le disgustamos, Jesús se sirve de sus pequeños hijos para sufrir en ellos”, dando gloria a su Padre celestial, así lo hicieron Jesús y María y todos los santos. “No nos apartemos en lo más mínimo de nuestro caminito de niños, no nos detengamos en nada que no sea Él o su voluntad. Él está con nuestra querida alma y se complace en nuestra pequeñez”.

En estos momentos complicados de pandemia, de problemas sociales y económicos, nuestro Padre Dios está con nosotros, dándonos fortaleza y entusiasmo para que pronto este mal sueño termine. Dios nos dará las pautas para seguir de pie, con la frente en alto, pero también dependerá de nosotros que con coraje comencemos a buscar caminos de solución, aun y cuando muchos terrenos están disparejos o bloqueados, afirma el padre Moisés:

“Todo lo que pasa, lo que quiere y permite Jesús siempre es para gloria del Padre, consuelo de su corazón y bien de muchas almas. Aceptemos todo por Él, ofrezcamos y abandonémosle todo, Él cuida de nosotros y de los nuestros, el resultado le toca a Él. El Señor sacará grandes bienes de esos sufrimientos, no hagamos otra cosa que estar con Él, Jesús completa su cruz con lo nuestro, sea todo por amor de Dios, demos gracias y bendigámoslo por ser quien es, tan único y que se vale de lo más pequeño para hacer sus obras grandes de amor”. Y hoy lo vemos en los hospitales con todo ese ejército de ángeles, y mucha gente que apoya desde el exterior para que muchas personas se restablezcan o salven su vida.

El Padre Moisés Lira Serafín nos comparte estas bonitas palabras de aliento, “el apóstol de la bondad” un hombre del pasado vivo en el presente nos recuerda que somos hijos de un mismo Padre y que tenemos la gran oportunidad, en estos momentos difíciles, de caminar de la mano con Él para que los esfuerzos que hagamos sean bendecidos y cercanos.