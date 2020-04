Un camino hacia Dios

«Juntos y de la mano del Señor saldremos adelante» Moisés Lira Serafín, Art. 696

México no podía ser la excepción en el mundo en relación a la pandemia, ahora lo estamos viviendo en carne propia, aún no con los resultados de otros países, pero no estaremos exentos a los resultados finales que nos pondrán en un comparativo mundial de si, hicimos bien las cosas o no.

La sociedad mexicana es creyente y tiene fe, seguramente como en otros momentos históricos dará la gran lección, juntos como una sociedad unida y de la mano de Dios. El Padre Moisés Lira Serafín nos invita en estos momentos difíciles, de angustia, a que seamos pequeños delante de Dios: “Pidamos que nos dé las migajitas del banquete rico que le da a los más pequeñitos”, Dios hace todo a los que son pequeños, lo único que les pide es que sean más pequeños, sí Él todo lo hace en ellos y sin que se den cuenta.

Es momento de transformación, el mundo nos está dando una sacudida en muchos ámbitos y es la oportunidad de decir: “Cristo vive en mí”. En estas circunstancias adversas que vive nuestro país, “sólo Dios en nuestra vida, como Jesús, como María” dice el “apóstol de la bondad”: “¡Que Él haga que lo conozcan muchos para que lo amen y reine en ellos!”

Ahora los errores humanos nos han llevado a luchar contra un enemigo invisible, a que el personal de salud haga todos sus esfuerzos, gaste todas sus energías para salvar vidas, ahí está la mano y presencia de Dios, esos ángeles con sus uniformes característicos son la esperanza, mientras la ciencia trata de avanzar, y en esos hospitales esta Jesús y en nuestras casas ante esta disposición de no salir, también esta Él.

El padre Moisés subraya que la santidad está en el amor, y hoy en casa tenemos la oportunidad de mostrar y demostrar nuestro amor por nuestra familia y por la sociedad, cuidándola desde casa y cuidando nuestro entorno. “Perdemos mucho el tiempo inventando prácticas para perfeccionarnos, nos repartimos en muchas cosas, la perfección es ser semejantes a Dios y Dios es uno, seamos también uno, hay que simplificar nuestra vida espiritual a unir nuestra voluntad con la de Dios, olvidándonos a nosotros mismos y buscando únicamente la voluntad de Dios”.

Dice el “Apóstol de la bondad”: “Todo el secreto de la santidad está encerrado en ese hacerse como niños, ‘no quiero obras grandes y ostentosas’, dice el Señor, ‘una sola cosa pido, que se me preste atención, que se me rodee de amorosos cuidados, que jamás se me diga no a cuanto pido y deseo’. El gran secreto es ser nada para que Dios lo sea todo, Dios llena el alma vacía”.

Estando hoy en casa debemos reflexionar, el padre Moisés Lira Serafín, un hombre del pasado hoy vivo en el presente, nos invita a vivir como hijos de Dios, a ser grandes santos, siendo hijos pequeños, que no nos sintamos solos en esta etapa de tantas tribulaciones, Dios está ahí junto a nosotros y junto a Él vamos a salir adelante de esta pandemia y de todas sus consecuencias