Un camino hacia Dios | « Un hombre completamente justo para con Dios y los hombres »

Moisés Lira Serafín Art. 837

«Me voy a dar, pero no a medias, los favores son grandes, la correspondencia debe ser también grande, y lo único que me resta es darme». Con esta cita tomada del Diario Espiritual del padre Moisés se puede ver a grandes rasgos de dónde provenía su justicia.

Fue exactísimo en el cumplimiento de sus deberes y votos religiosos. El padre Félix lo citó como modelo de observancia a sus hermanos religiosos y fue lo que enseñó a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, comenta la Hna. Consuelo Martínez: «Aprecié su figura por su exigencia personal a los actos de comunidad, así como nos predicaba y nos exigía a ser fieles y complacientes con Nuestro Señor, él lo vivía».

«Era muy formal y muy cumplido en todo, muy puntual a los actos de comunidad». «Fue muy asiduo a la oración, con frecuencia se le veía ante el Santísimo Sacramento, en profundo recogimiento», expresaron sus hermanos Misioneros del Espíritu Santo, y lo confirma una de sus dirigidas, la Sra. Carmen Alfaro Vda. de Navarro: «Para él no había más que Dios, Dios y Dios. Era muy amante de la Eucaristía, se pasaba todos sus tiempos libres con Nuestro Señor.»

Por su parte el sacerdote diocesano Ignacio Aguilar expresó: «obró con toda justicia, con toda tranquilidad de conciencia, sobre todo con la voluntad de Dios, porque ese era el camino que él seguía y nadie lo detenía en eso, en seguir ese camino derechito. Yo admiré su virtud porque era un hombre completamente justo, recto, lleno de amor a las almas en Cristo. […] Para con el prójimo obró con toda caridad, con toda prudencia, con espíritu verdaderamente sacerdotal y cristiano. No hubo ninguna pasión en él que lo llevara a la injusticia.»

«La justicia fue para él un tema muy hermoso. Era enérgico, pero muy bueno, muy caritativo, todas las cosas las hacía por caridad al prójimo», expresó la Sra. Carmen Alfaro y lo refuerza la madre Emilia Massimí: hablaba con bondad y suavidad, aunque fuera duro lo que decía no lastimaba, no ofendía, no hería, sino que era un estímulo para que deseáramos entrar al carril que él señalaba la donación completa de nosotras mismas. «Pagó siempre lo justo, recompensó los servicios que se le prestaban; fue siempre respetuoso y dócil para con sus superiores, muy agradecido con sus mayores y bienhechores y para con todas las personas, iguales o inferiores, pobres o ricos, fue siempre atento, bondadoso, dando a cada uno el lugar correspondiente.»

