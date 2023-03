Un camino hacia Dios | « Su virtud característica: la sencillez »

Moisés Lira Serafín Art. 845

«El alma pequeña sólo debe ocuparse de amar a Jesús, en la sencillez y abandono», escribe el padre Moisés en su diario espiritual.

De esto podemos deducir que el padre Moisés fue humilde y por lo tanto también fue sencillo. Ambas virtudes tienen mucha afinidad, no se puede dar la una sin la otra, quien es humilde practica todas las virtudes y la sencillez dicen algunos autores cristianos, es la síntesis de todas las virtudes, además de que es una virtud rara, en el sentido de que muy pocos las llegan a tener, y menos aún de manera heroica, de manera sobrenatural, como el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, Apóstol de la bondad.

En uno de los testimonios del padre J. Guadalupe Treviño, Misionero del Espíritu Santo, quien acompañó por algún tiempo al joven Moisés Lira, se leé: «No vacilo en afirmar que la virtud característica del padre Moisés fue la Sencillez.

Mi afirmación puede sorprender y aún extrañar a no pocos. Porque la sencillez es una virtud desconocida y menos practicada.

Suele tomarse en un sentido peyorativo como un defecto, no como una virtud, como una defi#ciencia no como una plenitud. Suelen llamar sencillo al que por caridad no se atreven a llamar tonto.

¡Qué errados estamos! La simplicidad es la cumbre de la sencillez. Y nada menos que Dios es simplísimo: “Yo soy el que Es”.

Por lo dicho se ve la importancia que tiene esta virtud que, como repito, fue característica del padre Moisés. Y no es que desconozca las demás virtudes de que dio notable ejemplo».

Así lo afirma el padre José Guzmán, Misionero del Espíritu Santo: «El padre Moisés era el hombre de una pieza, veraz, sencillo, humilde. Era verdadera#mente el hijo primogénito del padre Félix.»

«Fue un hombre de una sencillez admirable, humilde hasta sentirse basura, así lo decía él con frecuencia», enfatiza la Hna. Consuelo García, Religiosa del Verbo Encarnado, corroborándolo la M. Emilia Massimí Wingert, Misionera de la Caridad de María Inmaculada: «En él no había nada artificioso. Era simple, sin complicaciones. Tenía un sólo pensamiento: Dios.»

Él padre Moisés Lira Serafín ofreció seguir ayudando desde el cielo, y como amigo de Dios, seguramente si le pides con mucha fe, nuestro buen Dios te concederá lo que le pidas por su medio, si conviene para tu salvación.