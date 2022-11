Un camino hacia Dios | « Su testimonio atraía »

Moisés Lira Serafín Art. 829

«Dios quiere que seáis unas almas verdadera mente apasionadas de la Eucaristía, las compa ñeras de nuestro Dios escondido, las insepara bles fieles almas que sufran y gocen con Jesús Eucarístico», recomendaba el padre Moisés a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Uno de los medios para vivir con Él, para bus carlo y encontrarlo... es la oración, por eso, infundía y recomendaba la devoción a la Eucaristía, como sostén en la vida espiritual.

No sólo hablaba y trataba sobre la devoción a la Sagrada Eucaristía sino que buscaba la forma de hacerla práctica, concretamente con el testi monio al hacer su adoración, expresó el padre Rafael López, Misionero del Espíritu Santo. Por el gran amor a este Divino Sacramento, se esmeró en la atención de las Amigas de Jesús (grupo de Adoradoras, del Templo de la Cruz en Morelia).

Cuando celebraba la eucaristía, no sólo era vivida para él, sino que hacía vivirla, leemos en su Diario Espiritual: «Jesús me espera en el altar; oh la misa. Inmolé monos siempre con Jesús. Debe ser una ofrenda continua al Padre en el cumplimiento exacto de su voluntad santa».

Se le veía constantemente en oración y en la Eucaristía con mucha devoción, muy delicado hasta para tomar la Sagrada Hostia, según el testimonio del padre Federico Garibay, Misionero del Espíritu Santo. Nunca celebró por compromiso o sólo por cumplir, él se entre gaba y por eso transmitía devoción. Cuántos de nosotros (del grupo de acólitos) optamos por los Misioneros del Espíritu Santo, sólo por celebrar la Misa como aquel padre Moisés, comentó el padre Rafael López, M.Sp.S.

Era devotísimo de cada una de las Personas de la Santísima Trinidad, leemos en su Diario Espiritual: «Oh Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo en Ti... por eso, por manos de María, te hago voto de darte mi vida... en favor de nuestra Iglesia y voto de fidelidad». Al pronunciar en la santa misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo hacía con mucha unción. Esas expresiones denotaban su cuidado, su atención, su devoción a las Tres Divi nas Personas. Fue el hombre que se veía contento, sobre todo en el Trisagio del domingo en el Tem plo de la Cruz, que era a una hora muy difícil (a las 3:00 de la tarde), pero él se esforzaba por ha cerlo vivo, afirmó el padre Rafael.

Fue notable su amor al Padre, esto explica por qué la oración del Padre Nuestro era su predi lecta, la gustaba con esa confianza de hijo al re zarla y meditarla, escribe en su Diario Espiritual: «Oh Padre amadísimo, te deseo, ven me adhiero a Ti, permanezcamos siempre unidos».

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín se encuentra en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; E-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com

Uno de los medios para vivir con Él, para buscarlo y encontrarlo... es la oración, por eso, infundía y recomendaba la devoción a la Eucaristía.