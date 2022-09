Un camino hacia Dios | « Ofrendó su vida libremente, sonriente en el dolor »

Moisés Lira Serafín Art. 822

El apóstol incansable Moisés de Jesús predicó el amor de Dios Padre y de María, ofrendando su vida en el silencio fecundo de la Cruz en favor de su Congregación, los Misioneros del Espíritu Santo y de sus Hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada así como por la Iglesia entera. En su Diario Espiritual encontramos las siguientes palabras:

«Hay que ofrecerse en holocausto, hay que sufrir, soy de la Congregación de la Cruz a ninguna otra Congregación Jesús ha inculcado tanto el amor a la Cruz como en la mía, sepamos corresponder nuestra vida es muy corta es un segundo del que disponemos para sufrir y lo que ganemos, en corto tiempo lo gozaremos por toda la eternidad».

El padre José Guzmán, Misionero del Espíritu Santo, comentó en su testimonio: «Se vio, creo yo una forma muy clara que el padre Moisés se ofreció como víctima por esos momentos críticos de la Congregación, porque precisamente él cayó enfermo, podríamos decir, el día siguiente que se promulgó la Convocatoria para el Capítulo General. Estuvo enfermo todo ese tiempo, desde el 4 de mayo hasta el momento de su muerte que fue el 25 de junio».

Al respecto expresa también el padre Rafael López, Misionero del Espíritu Santo: «Fui a visitarlo, me vine yo muy mal y le vine a platicar al noviciado al padre Ramón del Real y me dijo: “Ese hombre se está ofreciendo” y si es cierto porque lo dos hablaban de eso antes. Estaba a punto de ser nuestro Capitulo General y en una de esas convalecencias que tuvo el padre Moisés, vino al noviciado y le decía al padre Ramón: “padre Ramón, ofrézcase como víctima para el Capitulo. Y el padre Ramón le contestaba: “Hágalo Usted” y después, cuando yo iba a visitarlo, el padre Ramón no podía salir y me decía: “Dígale a Moisés que lo estoy ofreciendo”, y yo le dije la primera vez que fui a verlo en su enfermedad y nada más me sonrió dentro de su dolor».

Una de sus Religiosas Misionera de la Caridad de María Inmaculada dice: «Se ofreció libremente, de corazón, con sencillez, sinceridad y valor, con amor pleno se entregó a Nuestro Señor por su Congregación y por cada una de nosotras» .

