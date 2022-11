Un camino hacia Dios | « Mi única grandeza: mi pequeñez »

Moisés Lira Serafín Art. 831

El padre Moisés fue un hombre de Dios, lo irradiaba y lo transmitía en la predicación de Ejercicios y retiros Espirituales, en la orientación que daba en la dirección espiritual y en el confesionario, así como en su vida diaria. En su ministerio y en sus escritos, su tema predilecto fue el de la fe.

El ferviente espíritu de fe, impulso al padre Moisés a fomentar entre los fieles el espíritu litúrgico, dando especial importancia a la celebración de las fiestas de Navidad, Pascua, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús y la Santa Cruz. Sin embargo, su espíritu de fe no se quedaba en las celebraciones litúrgicas, sino inundaba la vida toda. He aquí las palabras del padre Moisés: «Sin el espíritu de fe tendremos un fervor sensible, pero no la fuerza que nos sostendrá en las pruebas o tentaciones»

El justo vivirá de su fe dice la Escritura y el padre Moisés vivió de fe, de una fe actuante, por eso manifestaba su ferviente deseo: «Tengamos espíritu de fe, es decir, tener el hábito de ver en todo a Dios y de ver a Dios en todo».

Se sirvió de las mediaciones que Nuestro Señor le fue presentando para su crecimiento en la fe; con sus superiores religiosos y eclesiásticos, siempre fue una persona muy íntegra, aceptando con sumisión sus disposiciones. Amó entrañablemente a sus hermanos en religión, así como también a las personas que trató en el apostolado. De los acontecimientos y circunstancias adversas sacó provecho, creciendo enormemente en la virtud acrisolada por el dolor y el sufrimiento. En una ocasión de prueba expresó: «En esas circunstancias fue cuando oré más. De la fe saqué que debe uno cogerse de Nuestro Señor, pedirle misericordia y abandonarse en Él».

Siendo consciente de su fragilidad, por su grande fe, fue agradecido: «Desde mi pequeñez, te digo gracias, por creer en mí, por amarme a mí, por esperar en mí, por ocuparte de mí, por venir a mí, por elegirme a mí, por manifestarte en mí. ¡Oh! Bendita pequeñez, ser el más pequeño, entre los pequeños, mi única grandeza: mi pequeñez».

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín se encuentra en proceso de canonización, es decir, en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; E-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com