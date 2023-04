Un camino hacia Dios | « Enamorarnos de Dios»

Moisés Lira Serafín Art. 853





La boca habla de lo que hay en el corazón, el padre Moisés Lira vivía de Dios y es lo que trasmite, en unos Ejercicios Espirituales enseñaba unos aspectos de nuestro buen Dios





«Vamos a tocar otro punto, hermoso punto que nos hace enamorarnos de Dios, lo dijo Jesús: "Yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo" (Jn 8,12). La verdad implica luz. Cuántas veces nos engañamos porque no estamos en la verdad y nos equivocamos. También somos mentirosos cuando pensamos una cosa y decimos otra, o, cuando no vemos claramente las cosas.





Si tomamos la verdad de que somos hijos de Dios, esa verdad es una luz purísima, infinitamente hermosa. El alma que se acerca a Dios, vive en la verdad, no se equivoca, ni es mentirosa, en mil detalles de su vida misma o de la ajena ve lo correcto y lo que no lo es. Cuando no tenemos a Dios cometemos muchas faltas, si nos alejamos de Él buscamos nuestro egoísmo, nuestro amor propio o sensualidad, en una palabra nuestro "yo".





Es esta una de las razones porque tanto os recomiendo y os exijo: "buscad a Dios", "ved las cosas en Dios", no a lo humano, no a la finito, no con vuestra inteligencia creada. Acercaos a Él y recibiréis la luz, la verdad, para ver las cosas en su verdadero punto de vista, y de esta manera obraréis según os indique esa luz que jamás se extingue. Dios es la luz viva, hermosa, clarísima, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que ilumina lo más íntimo de nuestro Ser, Dios es la verdad.





Pero aquí está otro detalle: ¿Sabéis como toman la verdad los filósofos, los sabios, los inteligentes? Dicen que la verdad es el ser en cuanto es conocible, esa es la verdad. Hijas, esta idea de la definición filosófica, aplicada a Dios, es hermosa, Dios es hermoso y atractivo. "La verdad es el ser en cuanto es conocible", pues bien, Dios es el Ser de los seres, el Ser por excelencia, por eso le decía a Moisés: "Yo soy el que soy". "Ve y di al Faraón que, Yo,"El que soy", le mando que deje salir a mi pueblo". Dios es el Ser por excelencia, el que existe, el que vive, el que es.





La mirada de Dios puesta en su ser es la contemplación de Dios en sí mismo, se ve a sí mismo, se comprende, se abarca perfectamente. Para ver a Dios y conocerlo así, solamente puede hacerlo una inteligencia infinita, solamente Él mismo. Podríamos decir que la contemplación de sí mismo es la verdad».





El Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira Serafín, se encuentra en proceso de canonización encomiéndate a su intercesión y comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; E-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com