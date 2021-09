Un año más de ¡Eureka!

La ciencia al servicio de la sociedad 8o Aniversario

Insumos para las y los tomadores de decisiones. Este mes cumplimos ocho años de compartir esta columna “¡Eureka! De Ciencia y Tecnología a tu Alcance”, pero aquí no inició esta historia.

Era 1990, aún estando en la preparatoria cuando empezó esta pasión por el periodismo. Había dos grandes elecciones para mí como vida profesional, una era ser astronauta y otra era el periodismo, elegí la segunda, podía ayudar más. Hoy el mundo ha cambiado y pronto habrá transformaciones radicales en nuestro estado, confiamos en dichos cambios.

Ya son 31 años de estudiar y trabajar, de tener el periodismo como mi gran pasión profesional, y que retomaré al 100%, cuando haga un alto total a mis otras grandes actividades de profesora y de investigadora científica social; ¡claro!, aún faltan años para ello. De manera específica esta columna tiene una trayectoria de ocho años, el conocimiento científico para la sociedad, no para los expertos de un área, la investigación científica compartida.

Nunca me cansaré de recordarme y de recordar, todas las y los seres humanos somos expertos en un tema e ignorantes en la mayoría. Tener la humildad en reconocerlo nos hace crecer como individuos y como sociedad.

De manera reciente he combinado temas de interés enfocados a las necesidades de la población potosina y mexicana. Esto lo hago por la gran necesidad de vincular, de manera más estrecha y profunda la investigación científica con los problemas locales, estatales, nacionales e internacionales. Los buenos y pertinentes diagnósticos científicos darán los insumos necesarios, lamentablemente se ha dado muy poco esta vinculación, para que las y los tomadores de decisiones actúen de la mejor manera. Por supuesto, también la comunicación y las ciencias políticas son áreas de conocimiento científico y me refiero a ellas, es necesario escuchar a las personas, reflexionar sus mensajes, retroalimentarse, reconocer los acuerdos y los desacuerdos, replantear nuevos cuestionamientos, principalmente lograr consensos.

Cuando las y los tomadores de decisiones, en una dimensión pequeña o grande, no son receptivos, los problemas continúan y no se contribuye al crecimiento, sólo se reflejan imposiciones; por ejemplo quien hace diferencias injustas, destruye y no construye. Como dice el gran Edgar Morín, sobre todo en la educación y en la sociedad: debemos mirar y tenemos el derecho a que nos miren desde la complejidad y no desde ángulos personales. Esta columna cumple ocho años, gracias a mi familia y a las grandes amistades por apoyar este proyecto; sobre todo, muchas gracias a los lectores del medio impreso y a los usuarios del cibermedio de “El Sol de San Luis”. ¡Gracias, gracias, gracias! Esta columna continuará con los temas de ciencia, principalmente relacionados y correlacionados con las y los problemas del ámbito potosino, de México y del mundo.

Mientras Usted y este espacio lo permitan, aquí seguimos, 31 años de experiencia en medios locales, nacionales e internacionales; trabajo en áreas de comunicación social de la Ciudad de México; una formación especializada en periodismo desde la licenciatura en la Carlos Septién y en la Complutense de Madrid; obtención de premios en géneros periodísticos; el reconocimiento de Conacyt como investigadora en esta área, son los pilares que me sostienen.

Sí, soy periodista de práctica y de profesión, afortunadamente las hemerotecas, videotecas y audiotecas existen para las evidencias. Además de divulgadora de la ciencia y de científica social, tengo la fortuna de ser madre, esposa, hija, amiga.

Estoy en: lizyuaslp@gmail.com, Instagram: @lizynavarrozamora.