Lo escuché decir tantas veces que todo iba a estar bien, que terminé creyendo que todo iba a estar bien. Cuando lo veía haciendo su tarea de la secundaria en las escaleras del edificio del PRI; cuando me lo encontraba entre la gente, en el Congreso del Estado, siguiendo con paciencia la sesión, cuando dirigió al PRI y recuperó la gubernatura, cuando lo exiliaron los grupos de poder político, cuando enfermó de gravedad, siempre decía que todo iba a estar bien.

Aurelio Gancedo Rodríguez, el “baby face”, como cabecearon en El Sol de San Luis una entrevista que le hice hace algunos años, no alcanzó a cumplir su propósito de ser gobernador de San Luis Potosí. Nadie mas capacitado, preparado y enamorado de su tierra que él. Institucional, valiente, frontal, digno, íntegro, inteligente, con los atributos suficientes para, no sólo gobernar, sino hacerlo bien. Creció políticamente al lado de la figura más institucional que puede tener el PRI, Yolanda Eugenia González, de quien aprendió la lealtad partidista, la lucha permanente, la humildad cuando se alcanza la cumbre y la defensa de los ideales, aun en las peores tormentas, aun en los momentos de duda, siempre, siempre, todo estará bien, decía.

Tuvo sus detractores a quienes enfrentó y venció, no en un escenario de fuerza sino de ideas. Lo atacaron y se defendió. Lo presionaron y cedió por un bien superior que fue la institucionalidad. Nunca fue capaz de hacer algo contra su partido, al que llevaba en la sangre como nadie. Nadie como el para representar los ideales de ese instituto político en el que siempre creyó.

Aurelio mantuvo firmes los principios que los políticos ya no respetan. Fue amigo de todos, incluso de quienes no creían en él; a quienes lo ofendieron, a quienes lo denostaron, les demostró incluso respeto. Quizá nunca merecieron que los tomara en serio. Ya no está físicamente, pero su legado político y humano prevalecerá. Lo menos que le deben sus correligionarios es respeto y exigir justicia. Lo que le debemos todos los demás es gratitud por haber estado con nosotros. Gracias por todo, amigo.

TRABAJO EN MUNICIPIOS

Como ya es característico, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, continúa con su incansable labor en los municipios, al invertir los ahorros que eficientemente genera la Secretaría de Finanzas en obra de beneficio colectivo… Es infaltable reconocer que luego de muchos años, la comunidad de Pinihuán, finalmente quedó comunicada al resto del mundo mediante la red de telefonía que venían solicitando sus habitantes desde hace décadas. El Gobernador Carreras López les acercó este beneficio que apoyará a cientos de familias que permanecían incomunicadas de sus parientes que habían partido en busca de mejores posibilidades de progreso a otras entidades o a los Estados Unidos de Norteamérica… También puso a disposición de directivos, maestros, padres de familia y alumnos, mejoras en escuelas primarias, como remodelación de salones, techado de canchas deportivas para que los educandos queden protegidos de las inclemencias del tiempo, pavimentaciones y obras de drenaje…HASTA LA PRÓXIMA

