Tic Tac Tic Tac

Para marchar al compás hay que dar lo justo, no más

TIC.- ¿Qué es lo que queda atrás? A nivel sindical y educativo, que es lo nuestro desde hace más de 50 años, el panorama se muestra halagador según los “deseos” de quiénes comandan las huestes oficiales y del gremio magisterial. El año termina como empezó, sin cambios importantes en los planes y programas de la SEP-SEGE-SEER y del SNTE-SECCIÓN. Y decimos sin cambios porque el azote de la pandemia trastocó toda estructura en la enseñanza y cada mentor, cada jefe de zona, cada director ajustó lo que ya tenía a lo que, por necesidad de salud necesitaba; es decir, nada nuevo. Tanto sindicato como lo oficial se ajustaron a las circunstancias dadas durante todo el segundo año de pandemia.

TAC.- Año que termina 2021 con un sindicato seccional local que en su número 26 funge como “protector” de más de 40,000 trabajadores (personas, no plazas) que desempeñan su cometido tratando, dije tratando, de enseñar y educar a más de 400,000 alumnos “de los tres niveles” en el Estado mismos que terminan el AÑO FISCAL 2021 todavía con el sancochadero educativo y con un alto déficit marcado (nacional e internacional) provocado por la fuerza pandémica, que si bien aflojó su paso, no cesa su azote y con ello lo educativo sufre tropiezos. Año fiscal que termina con el mismo signo de esperanza para el 2022.

TIC.- La Nueva dirigencia sindical, que en los últimos días y apoco de haber entrado no das señales de nuevas acciones “esperando” empezar todo a partir del 2022; no se conoce su estructura interna, es decir, no sabe quienes son los que conforman las ¡55! secretarías del comité marcadas por el CEN del SNTE (Comité ejecutivo nacional), no se sabe aún quienes son, de dónde provienen, que cargo ocupan etc., para así poder conocer el embrollo en que se metió Abregó como Secretario de Educación al tener que “reacomodar” a los que estaban en el comité anterior y que la mayor parte de ellos DEBEN, dije deben, de regresar a sus bases aunque a muchos se les otorguen plazas más elevadas como ya es costumbre.

TAC.- Eso es la cara del año 2022 que ya comenzó el pasado viernes a las 12.01 a.m. bajo el estruendo de la cohetiza, los ruidos de la música en los bares, restaurantes, discotecas y demás tugurios “permitidos por la ley” amén de miles de hogares en los que no faltó nadie, en los que la sombra de la muerte pasó de largo. La doble cara terminó el año 2021 con esa estridencia decembrina final clásica de otros años por un lado. Brindis y alegría, besos y abrazos familiares y de los otros, regalos de fin de año, profusas viandas escanciadas con vinillos de lo local, de lo nacional y de lo otro, mientras los deseos de dicha, paz y prosperidad se manifestaron a granel. Esa fue una cara, la de los que no sufrieron nada, de la de los que se “salvaron del azote”, la de los que no perdieron ni gente ni fortunas. Ésa fue cara de alegría.

TIC TAC TIC TAC.- Hoy ya estamos en el 2022, ya lleva tres días y la “PERSEVERANCIA” pedida en los mensajes gubernativos y eso de “Potosí para los potosinos” que excluye a casi medio millón que no lo son (¿por nacimiento?), comienza con una nueva faceta en el mando aunque ya da visis de las mismas mañas. Unidad y esfuerzo, trabajo con ahínco, fe en la lucha social, fidelidad y amor siempre los hemos tenido, no hay necesidad de pedirlos sólo hay que seguirlos dando. Que la pobreza que a nuestro lado pasa no quede sin sentirlas, que a la muerte que nos sigue el cauce y tratemos de combatirla; llevemos siempre en nuestros corazones el sentimiento de fraternidad y la luz de lo perfecto con la señal del Gran Arquitecto.

ANEXO ÚNICO.- ¡HAPPY NEW YEAR!