Hemos llegado a una situación donde la vergüenza social se derrota con un cinismo apabullante, donde los ciudadanos, partidos y empresarios han perdido respeto y dignidad, y aun asi, te reto a mantener la fe en Mexico y sus ciudadanos, aunque a veces, ingenuo resulte esperar algo de ellos.

Al escuchar la opinión de una sola persona hay un reto a vencer ante el silencio confundido con asentimiento, ya que cualquier otra opinión suena disonante, ajena, lista para eliminarse por la censura que viene de arriba, censura que es una amenaza para la libre expresión y obstáculo para la democracia. Algo está mal en este país donde muchos no levantan la voz y la dignidad y el respeto enmudece, tal vez, por no tener la cola corta.

Te reto a reconocer que todo lo que pensamos, hacemos y como nos comportamos tiene efecto sobre el entorno en que nos movemos; ante el caos, algunas personas se retiran del debate por varias razones: el clima de agresión, porque las cosas no avanzan, por miedo o por hartazgo y callan creando un silencio que se convierte en silencio ruidoso, silencio concedido ante el miedo y la represión, aun sabiendo que el precio que el país pagará es alto, país donde las víctimas son castigadas por quienes las victimaron y los victimarios son perdonados, donde caminar sin miedo por las calles, pasear o viajar seguros es una utopía , donde niños y adultos no pueden salir sin sentir la angustia de poder perderse, país donde el impacto del dolor de la violencia diaria se simula con ¨no pasa nada y todo va bien¨, donde la autoridad no evita comentarios negativos como defensa de hechos innegables a pesar de la realidad palpable que se vive día con día, país donde la juventud se ha transformado en el centro de la demagogia populista como plato principal del apetito electoral del partido en el poder.

Te reto a que, asi como los abogados y sus cuerpos colegiados están respondiendo para defender el ejercicio libre de su profesión y su dignidad, tú y yo como ciudadanos tomemos la iniciativa para defender a nuestro Mexico, ya que la independencia del Poder Judicial quedó fuera de duda como un valor esencial para la vida de la República, garantizando nuestra autonomía, entre otras cosas, por eso agradezco a jueces y Magistrados el correcto ejercicio de sus decisiones con estricta libertad de conciencia y apego al razonamiento jurídico, a pesar de las consecuencias que se dejaron ver, segura estoy que no será el pueblo quien decida por caprichos modificar leyes o nuestra Constitución sin medir las consecuencia que sufrirá nuestro país, por eso hoy, te reto a mantener la fe para que dejes de sentirte apático, aun sabiendo que fácil no es hablar con quienes piensan diferente, vivimos en un tribalismo donde las posturas definidas, intensas, se convierten en la dinámica del discurso intolerante que lleva a crear amigos o enemigos, donde quienes no están de acuerdo con las ideas son atacados y amenazados a pesar que sus gestiones se lleven a cabo conforme a la ley, estamos en un país donde no se aceptan los consensos, donde las mayorías carecen de toma de decisiones grupales, donde las decisiones son hostiles y manejadas por creencias de una o varias personas cuya opinión intolerante es inamovible, abriendo zanjas, fomentando batallas entre el bien y el mal, opiniones que crean un mundo de explosión agresiva y desconfianza, explosiones de culpas al pasado y disimulos del presente. .

Hoy es el momento de actuar, es mejor cuidar que recuperar, sin escucha no hay conversación, solo separación, las ideas deben buscar el pluralismo haciendo notar el descenso hasta convertirlo en consenso,, en este momento, surge la necesidad de agruparnos para proteger nuestra identidad, vivimos un tribalismo donde nos llevan a ser por lo que otro piensa, donde, estar conmigo o contra mí es la consigna que nos fragmenta, tal vez nunca sabremos todo, lo que no significa que no sepamos nada, las evidencias no son necesarias porque hacen el camino, Hoy te reto a que dejes de justificarte por no actuar y logres lo que verdaderamente quieres, la FE apunta al futuro, no al pasado, actúa, vota, convence y convéncete que Mexico es tu país y mientras tu aceptas el reto yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias