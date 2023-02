Solarium | Y Gallardo muestra músculo

La desafiliación al IMSS de los trabajadores del gobierno del estado es un nuevo desencuentro del titular del Ejecutivo con sus empleados que no debe ser pasado por alto. Dice un refrán que, si no está roto, no lo cambies, pero el consejo no está en el conocimiento oficial cuyos intereses no incluyen el beneficio de sus trabajadores.

La ilustración me la puedo llevar con expresiones populares. No se debe ser candil de la calle y oscuridad en la casa. La ostentación de la ayuda social a través de despensas, de pases para el transporte público, etcétera no se corresponde con el criterio administrativo de desafiliar del IMSS a los alrededor de 50 mil trabajadores que se encontraban registrados. Los criterios para darlos de baja tampoco son congruentes con la política gubernamental de generar nuevos empleos.

Se entiende pues que son otros los campos en que se desarrolla la visible pugna entre el principal sindicato de la burocracia, el SUTSGE (Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado) cuyo manifiesto se hizo público el jueves. Los resultados finales son impredecibles pues ambas partes en pugna tratan de demostrar poder para negociar. Si una de ellas se cierra, la solución no estaría a la vista.

El gobierno no se siente obligado a visibilizar su esquema de contrataciones. Actúa asesorado por empresas que proceden de otras entidades del país. Pero ha anunciado la operación de un número extraordinario de ventanillas para el canje de placas y para la expedición de licencias con más personal, en lugar de utilizar esquemas en línea para agilizar el proceso. Ingresar a la era digital pues.

Es decir, el gobierno actúa de manera incongruente sin calcular los efectos. Es cierto que las administraciones pasadas tuvieron problemas en sus respectivos periodos, pero la administración gallardista no puede argumentar ignorancia puesto que buscó ganar la elección y lo obtuvo con ofertas de cambio. Nadie se mete en problemas por puro gusto.

El frente del conflicto es demasiado amplio para no inquietarse. Además del SUSTGE está el SITTSGE y pudieran sumarse los demás organismos sindicales que tienen relaciones laborales con el gobierno. La buena marcha que ha registrado la administración gallardista en otros campos como el de la promoción de inversiones y la generación de empleos en condiciones óptimas, no debe suspenderse por un conflicto innecesario.

Con el alboroto sindical a las puertas del palacio de gobierno, la visible actividad política del equipo gallardista podría ser tan caótica que, otra vez las expresiones populares, a río revuelto ganancia de pescadores.

Por eso creo que la gallardía se confundió. Por razones de poder, no quiere a su lado organizaciones sindicales con quienes compartir el esfuerzo de adelantar el estado a los niveles que solamente están en la imaginación. Las próximas elecciones en San Luis Potosí serán muy interesantes. Una ciudadanía apetente de la paz y el desarrollo podría caer a la cuenta que los conflictos que iniciaron hace 70 años, están presentes. Qué desánimo.

POZOS VUELVE A SER MUNICIPIO

Los municipios de San Luis Potosí y Villa de Reyes comparten la zona industrial más desarrollada del estado, con importancia regional que no deja de crecer abriendo perspectivas económicas que significan un mayor potencial económico para el estado. Al parejo de este desarrollo, el interés político en operar de alguna manera los beneficios, el gobierno del estado impulsa un proyecto para convertir a Villa de Pozos en el municipio número 59 del estado.

No se necesita una sesuda explicación de los porqués. Si la creación se autoriza en el Congreso, Pozos necesitará un ayuntamiento y su proceso electoral, aún con un costo relativamente alto, podría formar parte de esa “gallardía” que apetece el poder en todas sus formas.

Villa de Pozos, o simplemente Pozos, será entonces el tercero en discordia pese a que su extensión territorial y volumen de población está más bien ubicada en el norte de esa franja que tiene San Luis Potosí, municipio del cual es ahora una Delegación Municipal.

Actualmente viven en su demarcación aproximadamente 160 mil habitantes y en un periodo corto podría ser habitada por 300 mil personas, lo que significa un crecimiento extraordinario en materia de vivienda, servicios, zonas comerciales, etcétera. Sin embargo, su presencia en el área de las plantas industriales establecidas no será mayor pues la actual Delegación de La Pila tiene más asentamientos industriales.

Superar las dificultades legales no se refiere solamente a la decisión legislativa de modificar el número de municipios creando otro. El área de pozos forma parte de una de las 77 zonas metropolitanas de México reconocidas desde 2004 por el Consejo Nacional de Población y el INEGI, con efectos en la asignación de presupuestos y aplicación de programas estatales y federales. Está considerada como la décimo segunda más grande del país, importancia que merece atención y tratamiento adecuados.

Sin un plan bien pensado y mejor ejecutado, el nuevo municipio podría nacer sin un presupuesto suficiente, sin infraestructura administrativa que mantenga los servicios operando con eficacia, pero sobre todo sin una corporación policiaca que cumpla satisfactoriamente con los aspectos de seguridad pública y protección a sus habitantes.

Es posible que en este momento de entusiasmo por agrandar el número de municipios e influir políticamente en su control, el impulso inicial pierda fuerza y los resultados no fueran los deseados. También es necesario decir que parte de sus terrenos son ocupados ahora por una planta de tratamiento de aguas residuales, así como por una importante zona en crecimiento urbano lo cual, para un municipio que comienza, podría ser complicado.

Ora bien, Pozos figuró como un municipio potosino hasta 1946 en que pasó a formar parte del municipio de la capital. Se han cubierto varios aspectos previos como la consulta a sus habitantes y existe el acuerdo entre el gobernador Ricardo Gallardo y el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, para que la ahora villa vuelva a formar parte de los municipios en que se divida nuestra entidad. Buena suerte pues.

EL COTARRO POLÍTICO

Se le atribuye al presidente Andrés Manuel López Obrador la expresión de que el gobernador Ricardo Gallardo “es nuestro aliado”. El valor político de ese tipo de expresiones tiene un significado que, para el caso del mandatario potosino debe tener el sabor de la miel… Ricardo Gallardo Cardona, gobernador, Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital, y la maestra Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa de Soledad, están convencidos de que juntos son dinamita… Los tres apuntalan las inversiones para reconstruir la avenida José de Gálvez como principal vía de comunicación al centro de abastos de esta capital… La senadora Graciela Gaytán Díaz logró abrir las puertas del Senado para la presentación de una muestra de que se produce en San Luis Potosí.

Hubo de todo en lo cultural, gastronómico y arte… Meritorio esfuerzo pues… La Auditoría Superior del Estado informa que “en relación con el contenido del Programa Anual de Auditorías 2022 publicado en enero de ese año y que contemplaba la ejecución de 228 auditorías, es importante aclarar que en un primer momento se consideró pertinente contabilizar las auditorías de obra pública separadas de las correspondientes a las financieras y de cumplimiento efectuadas en el ámbito municipal; sin embargo, para la primera modificación publicada en abril de 2022, se decidió volver a agruparlas en función de la reducción de trámites administrativos que su fusión implica, ya que de este modo no es necesario duplicar actas, oficios de notificación y otros… Lo anterior significa que el número de auditorías no disminuyó, sino más bien que las auditorías de obra pública fueron integradas a las financieras y de cumplimiento, práctica que se repitió para el presente ejercicio por el ahorro administrativo que representa, en la revisión del uso y destino de los recursos públicos que administran los entes por fiscalizar, que son recursos fiscales, Ramo 28, convenios y por supuesto, obra pública”… Se les andaba haciendo bolas el engrudo… El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF estatal) celebró una reunión de trabajo con la Presidenta e integrantes de la mesa directiva del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de San Luis Potosí en la que acordaron realizar una enérgica labor que contribuya a la creación de mejores oportunidades de vida para los potosinos por medio de los programas de voluntariado que maneja el DIF Estatal. En esta reunión estuvieron presentes la Lic. Ruth González Silva; Presidenta Honoraria DIF Estatal y la licenciada Carla Hernández Moreno presidente del consejo de mujeres empresarias… Buena suerte pues… Los Servicios de Salud del Estado reportan que “San Luis Potosí, capital concentra 147 mil 623 casos de los más de 244 mil contagios de Covid-19 que se han registrado desde el inició de la pandemia en el Estado,yel porcentaje de defunciones es del 52.3 por ciento, además de que sigue presentando el mayor número de personas que diariamente se reportan enfermas”… El segundo municipio con más contagios es Ciudad Valles con 18 mil 718 y Soledad de Graciano Sánchez el tercero con 17 mil 278… Soledad, pese a tener menos contagios que Valles, registra un total de 614 decesos debido al virus y el municipio huasteco 523… Los Servicios de Salud reiteran a la población el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados y abiertos, así como seguir aplicando el lavado de manos, sana distancia, evitar aglomeraciones, ventilar espacios y estornudar de etiqueta… Sea pues… Hay qué ver cómo resuelven la revuelta los Canacos que le negaron el registro a Julie Abud como aspirante a la presidencia del organismo… Los dejo, el terrible Manolo ya se asomó…

HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx