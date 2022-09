Solarium | Vivimos en un complejo laberinto

Quisiera entender por qué vivimos de espalda a los grandes y graves problemas que soporta la zona urbana de la capital. Tener claro cuál es la causa por la que nuestros capacitados urbanistas (ingenieros, arquitectos, etcétera) observan con disimulo los problemas y los pasan de lado.

El rediseño de la planta urbana de la capital de San Luis Potosí enfrenta un primer obstáculo aparentemente insuperable. La maraña de intereses económicos que son una raíz profunda y cada vez más extensa. Por eso, con el tiempo, sin orden y sin autoridad consciente del problema que se extiende todos los días, hoy permanecemos en un laberinto que paraliza el tráfico en las avenidas y bulevares casi a cualquier hora del día.

Recorridos que ordinariamente se hacían en 20 minutos hoy se realizan en una o dos horas que representan tiempos muertos para la productividad y que tienen un costo monetario impresionante si se suman los valores de las horas/hombre perdidas en el traslado.

Las decisiones gubernamentales, estatales o municipales, no tienen en cuenta el gigantesco problema que significa la red de construcciones desordenadas, sin servicios urbanos eficientes, pero especialmente sin atender al diseño de vías de comunicación que permitan un tránsito ágil y seguro para que la gente se traslade de su hogar al centro de trabajo, lo que incluye una complejísima red de “rutas” del transporte urbano que no solamente estorba sino que destruye el mobiliario urbano como es el pavimento y las redes de agua y drenaje.

Atenuantes pasajeros como la oferta de vivir en privacidad en fraccionamientos de baja calidad, pero rodeados por bardas y accesos vigilados, encarecen artificialmente la vivienda en tanto reproducen con nuevos diseños las vecindades que en el pasado alojaron a cientos de familias cuya coexistencia dio origen a dramas cinematográficos y novelescos. Tal vez pronto veamos el juicio del arte sobre nuestra peculiar forma actual de vivir.

En el desorden urbano, San Luis Potosí está muy lejos de ser una ciudad moderna al tiempo que descuida su viejo casco, apolillado y en abandono como zona habitacional. Se suma la conversión de viejas fincas del centro en bodegas atiborradas de mercancías diversas, entre las que se encuentran materiales de fácil combustión sobre anaqueles de madera e instalaciones eléctricas improvisadas.

Calles u callejones del primer cuadro guardan bajo su destartalado pavimento de adoquines las mismas redes de agua y drenaje que se introdujeron en la década de los 40s, por lo demás intransitables para el tipo de vehículos y la velocidad que son capaces de desarrollar. En 60 años ningún ayuntamiento tuvo la capacidad ni la decisión de renovarlos, por increíble que parezca.

El freno de los intereses inmobiliarios, la ausencia de la autoridad municipal y estatal obligaría una reacción inteligente de las entidades mayormente preparadas en este tema. No obstante, la improvisación de los gobernantes y la inconsciencia de estar frente a un problema abrumador trae a mi memoria la reflexión del periodista José Luis Chávez Baeza, michoacano avecindado en Rioverde buena parte de su vida: “aquí usted puede hacer lo que quiera al fin que nadie le dice nada”.

¿Qué quiere esconder Gallardo?

Algo quiere esconder el gobernador Gallardo con una maniobra prestidigitadora justo a unos días de rendir cuentas. Distraer la atención de la población con una propuesta sin argumentos sustentables para recrear la pena de muerte y la mutilación corporal de un sentenciado en el caso específico de los delitos de feminicidio y violación, no resiste ninguna prueba.

Si para algo es mala “la gallardía” es para ocultar. No saben esconder bien sus cuitas. Por eso han tenido problemas. Y, por lo visto, los van a seguir teniendo.

El bosquejo de su primer informe de gobierno que le sirve para atraer la atención ciudadana está formado por líneas demasiado gruesas. Los detalles deberá presentarlos, mediante un documento muy específico, el próximo lunes en una sesión ordinaria de la legislatura local a realizarse de manera especial para recibirlo. Su análisis y la aprobación legislativa tardarán meses y tal vez para entonces pocos se interesen como consecuencia de esa velocidad con que se pasa de un asunto a otro.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona no es un político improvisado. Tiene habilidades bien desarrolladas, pero crear capelos sobre los espacios en que pudo haber actuado mal no es lo suyo.

Cómo justificar, por ejemplo, los gastos mil millonarios para crear la Guardia Civil del Estado y comprar decenas de vehículos cuando las noticias sobre la inseguridad son cotidianas.

Como ocultar el gasto de millones más en regalar mochilas, zapatos y vestuario a miles de niños que llevan en su espalda el color verde de su partido y, por consecuencia, como negar que se trata de actos de propaganda.

Rendir cuentas con claridad, exponer a ojos de la ciudadanía lo hecho con fundamentación, sin inducir calificativos sino esperando que cada habitante de San Luis emita sus propios juicios, no es una conducta esperada del gobernador.

Justo antes de llegar a su primer informe este lunes, se entera de que una encuesta comparativa del trabajo de los 32 gobernadores del país le coloca en el primer lugar. Gallardo tiene una oportunidad de confirmar la aprobación que le otorgan los consultados. Desviar la atención con un tema fuera de lugar, mancha la percepción positiva que ya tiene ganada. ¿Por qué será?

CUANDO LA MAYORÍA MANDA

Al 30 de noviembre de 2021 el padrón electoral de San Luis Potosí tenía inscritos a 2 millones 98 mil 258 personas con credencial de elector. Hacer una encuesta telefónica para calcular su opinión preponderante sobre cualquier tema, requiere algo más que paciencia y sabiduría matemática para obtener un resultado creíble y confiable.

Por eso las consultas y las encuestas son instrumentos que difícilmente pueden asegurar por adelantado los resultados de cualquier elección, habida cuenta que hoy por hoy son la forma preferida de acreditar las decisiones importantes en los ámbitos político y gubernamental.

La difícil coincidencia de los resultados de una consulta con la opinión mayoritaria real nos deja ver que su eficacia es dudosa y que simplemente son elementos ornamentales para decidir arbitrariamente cualquier cosa en el sentido que se quiera.

Ya sabe usted que las cámaras legislativas del país están buscando la aprobación a una medida que en la práctica no tiene otra salida. La permanencia de las fuerzas armadas nacionales en calles y caminos nacionales para tratar de contener el crecimiento de la inseguridad es de sentido común y no por razones o temores respaldados en la doctrina y los principios democráticos.

Pero también estamos enterados de que la elección del candidato presidencial del partido en el poder se sustentará en los resultados de una consulta. El resultado creará un traje a la medida del personaje que resulte ganador, a pesar de que todo indica que existe una persona con la preferencia clara de un solo personaje, el presidente de la república, que quiere respaldar su inclinación con la opinión de equis número de ciudadanos consultados, todos coincidentes con el nombre y las aspiraciones del personaje preferido en esta sucesión.

En México las encuestas y las consultas tienen validez siempre y cuando reciban la autorización del Instituto Nacional Electoral (INE) y sin embargo sus resultados no modifican de ninguna manera los de una elección. Son simplemente radiografías de un momento del proceso político-electoral que pretenden establecer niveles de preferencia entre los electores.

No existe por el momento una forma y una metodología que garantice un levantamiento de opinión con porcentajes que representen la preferencia de las mayorías. Se asegura, por ejemplo, que hay una coincidencia entre el número total de habitantes del país con el número de teléfonos celulares registrados en México. Es decir, existen 126 millones de personas que forman el total del censo de población, cada una con un celular si es que eso fuera posible. Sin embargo, no lo es porque existen mexicanos con más de un aparatejo en sus manos mientras, otros, viven en zonas del país en las que la señal telefónica simplemente no llega.

Mientras son peras o manzanas, la realidad es que los partidos, las alianzas y cualquier forma de participación en las elecciones por venir siguen construyendo sus triunfos o lamentando sus fracasos dependiendo del trabajo electoral sustentado en ofertas atractivas para despertar la confianza de los votantes, entre otras las que tienen relación directa con la erradicación de la inseguridad en el espacio público en que nos desenvolvemos.

Y, bueno, pues el terrible Manolo afirma y confirma que la única consulta válida para él es la consulta con su almohada y por eso mejor le paro. HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx