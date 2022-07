Solarium | ¿Una “corcholata” potosí?

Y si Ricardo Gallardo Cardona fuera postulado como candidato a la presidencia de la república ¿qué pasaría?

De entrada, aclaro que no me estoy burlando de nadie aunque no faltará quien diga que estoy loco. Que no puede ser, que mil cosas más, posiblemente todas en contra.

Pero ¿por qué no?

Hagamos un balance.

Aunque uno estima que los gobernadores de los estados no son tiradores de primera línea a la candidatura por la presidencia de la república, ya hay dos que figuran en las listas de posibilidades. Samuel García de Muevo León y Enrique Alfaro de Jalisco. Ambos son figuras del Movimiento Ciudadano o “partido naranja”. Gallardo tiene partido y presumen que es un miembro bien posicionado en la escala política, con aspiraciones que tendría que expresar en su momento.

Si la corriente opositora logra concentrarse y ser un contrincante difícil de vencer en año y medio, me pregunto si Ricardo Gallardo pudiera ser la “corcholata” que Morena tuviera escondida para cualquiera de las siguientes dos cosas: 1.- restar fuerza a la oposición del actual régimen o, 2.- ser una opción para que el líder de Morena, o sea el presidente Andrés Manuel López Obrador, pudiera dormir tranquilo hasta el último día de su residencia en Palacio Nacional.

Como político, Gallardo Cardona tiene cualidades que no desmerecen delante de cualquiera de los mencionados tanto dentro del partido gobernante como fuera de él. Es el único que tiene posibilidades de competir dentro de Morena como por cualquiera de sus dos partidos aliados, el PT o el Verde.

Fuera de Morena, la alianza enfrenta situaciones políticas difíciles. Alejandro Moreno, presidente del PRI, ha sido convocado a dejar la presidencia de su partido por quienes lo han presidido con anterioridad y ha rechazado la sugerencia porque estaba convencido de ser candidato por la alianza PRI-PAN-PRD, por la que ahora también compite el panista Santiago Creel.

Enrique Alfaro y Samuel García han tenido serios problemas en sus respectivos estados de modo que corrientes contrarias a sus aspiraciones les atacan cada vez que pueden. Jalisco y Nuevo León son pruebas difíciles de superar, por supuesto, y su partido no logró resultados electorales el pasado mes de junio en las seis entidades que renovaron sus respectivos gobiernos.

Pero dentro de Morena las cosas no están mejor. Las decisiones de ir a una consulta con un esquema que se probará el año próximo en el Estado de México y Coahuila, se tendría que ajustar con miras al 2024 pues los tres preferidos del presidente no logran registrar grandes diferencias en los niveles de preferencia ciudadana. Allá ellos, dirá usted, pero Gallardo tiene capacidades similares que valdría la pena reforzar en lo que tarda en realizarse la selección de la 4T en la que, por cierto, Gallardo ha fincado buena parte de su estilo de gobierno.

Si piensa usted que los antecedentes cuentan, no van a faltar las sorpresas que se comienzan a esbozar a partir de investigaciones que realizan instituciones estadounidenses con datos procedentes de Tamaulipas, en los que destacados morenistas pudieran quedar mal dibujados. Gallardo tiene lo suyo, pero no figura en esas investigaciones. Faltaría esperar qué sucede con Ricardo Monreal, senador zacatecano que remonta en una cuesta muy empinada.

Mientras todo esto se acomoda, ¡soñar no cuesta!.

LOS QUE SON LOS PRIVILEGIOS DEL AGUA

La indignación circuló entre la gente que paga puntualmente su consumo de agua, pero mayormente encabronó a quienes están calificados como “deudores” que han sufrido la suspensión del servicio cada vez que se retrasan en el pago de sus recibos, cuando todos nos enteramos por EL SOL que los habitantes de al menos diez fraccionamientos de alta plusvalía ¡no pagan el servicio!

De las más de 300 mil viviendas un 10 por ciento no pagan el consumo por tratos diferenciados que mediante chicanas lograron los fraccionadores en el pasado reciente. El conjunto de fraccionadores alcanzó la firma de un convenio mediante el cual el organismo operador del sistema de agua potable aceptó ser desplazado como tal si aquellos, los constructores, se hacían cargo de la perforación de pozos, la construcción de la red y el cobro por el servicio a los consumidores, a quienes finalmente no les cobran por una oferta de agua gratis adicional a la compra de las casas o terrenos en dichos fraccionamientos.

Resulta ser que los mantos acuíferos que abastecen la zona urbana de San Luis Potosí pueden ser explotados solamente por un trío de beneficiarios con los “derechos de agua” que sospechosamente obtuvieron de manos de funcionarios de la Conagua y de la Comisión Estatal del Agua. Ese trío se ha hinchado los bolsillos revendiendo los derechos a terceros constructores de quienes ahora nos estamos ocupando.

Parece legal, pero es una chicana por donde se quiera observar el hecho de que un diez o un quince por ciento (aunque fuera un uno por ciento, la cosa no es distinta) no pague porque con la casa o terreno pagaron el surtido sin cobro del agua que consumen. De estas cosas son de las que se deberían ocupar nuestros muy ilustres y simpáticos diputados locales y federales, aunque algunos de ellos formen parte de ese selectísimo grupo que no paga el agua que desperdicia, mientras todos andamos con el Jesús en la boca.

Solamente falta que nuestras “altas autoridades” se pongan de espalda a la realidad en que vivimos y que el INTERAPAS siga sin recursos por el abuso indignante de cuanto constructor gandalla al ofrecer gratis lo que no es suyo. El tema no es parte del discurso gubernamental y a los funcionarios de las dependencias involucradas ni ruido hacen mientras la firma de cualquier trámite tenga un resultado altamente satisfactorio para sus ingresos.

Tanto la Comisión Estatal del Agua y la Conagua deben dar por cancelados esos derechos ante la emergencia que vivimos. Y si litigan el tema que los enfrenten esos organismos con abogados capaces y confiables, porque luego se arreglan entre ellos y chínguense los demás.

El director de INTERAPAS da a entender en su entrevista con EL SOL que está buscando la forma de echar abajo esos convenios con los 10 fraccionamientos. Por razones de interés público al vivir el estado de emergencia que todos conocemos, no debería haber obstáculo ni legal ni administrativo para que si alguien consume un litro lo pague como todos los demás. Ya basta de chingaderas ¿no cree usted?

EL COTARRO POLÍTICO

Alejandro Moreno, líder del PRI, agarró bandera con ese intento de reversión que quiere alcanzar haciendo denuncias en el extranjero, donde seguramente le escucharán y nada más. Pero las cosas no paran ahí. Los interpretes de la política mexicana han estimado que los ataques simultáneos al ex presidente Enrique Peña Nieto están planeados para que “Alito” se quede en la orilla y solo, pues hasta ex gobernadores de los estados que pertenecen a su partido le han pedido que ya se vaya, que deje la presidencia del CEN… Eso sí, miembros destacados de ese partido han dado todo su respaldo a Peña Nieto frente a la versión de que la Fiscalía General de la República indaga millonarios depósitos en las cuentas del exmandatario, registradas en España… En el fondo, dicen, también se juega el destino del gobierno del Estado de México, que tendrá elecciones en 2023… El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la quinta Clínica Rosa en la zona Centro de la Entidad y la ampliación del padrón de beneficiarias de otros programas sociales dirigidos a mujeres. Actualmente, miles de mujeres reciben servicios médicos básicos y especializados, como mastografías y de papanicolaou; medicamento, atención dental, exámenes de la vista y lentes de graduación gratuitos en los municipios de Matehuala, Ciudad Valles, Ciudad Fernández y Tamazunchale, donde benefician a 80 mil mujeres, así como a sus hijas e hijos. En el municipio de Villa de Reyes, el gobernador anunció la habilitación de una Clínica Rosa más para esta región, la cual tendrá una capacidad de atención para 30 mil beneficiarias debido a la alta demanda y necesidad de asistencia médica para madres de familias de localidades aledañas, incluso de vecinos municipios… Sea pues… Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional del estado dijo ayer que “por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona el IMEI colabora con la Unidad de Beneficios Federales de la Embajada de Estados Unidos, para definir si los migrantes potosinos mayores de 60 años, que fueron dados de alta en el seguro social americano y cotizaron más de 10 años pueden acceder a los diversos beneficios que ofrece una pensión por haber trabajado en el vecino país del norte”. Los trámites son personales y gratuitos… Pues el terrible Manolo tuvo que esconderse debajo de las cobijas el pasado domingo ante la tormenta de rayos y centellas que se registró aquí el domingo. El lunes llegó desvelado… HASTA LA PRÓXIMA

