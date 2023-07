Solarium | Un trío de solistas

Claudia Sheinbaum Pardo, Rosa Icela Rodríguez, Luisa María Alcalde y Gerardo Fernández Noroña coincidieron en San Luis por motivos oficiales diferentes, pero dejaron el olor y el sabor de haber venido a “echarle montón” a Ricardo Gallardo Cardona, cabeza formal del Partido Verde aquí pues está deshecho el trío que intentaron Morena, el Partido Verde Ecologista de México y la “gallardía” para las elecciones del 2024.

Si no se alcanza el objetivo de ese “encuentro” la “gallardía” dejaría de ser útil para el Partido Verde Ecologista de México que hoy tiene escriturada a su nombre la estructura que Gallardo presume como propia. A partir de entonces el panorama será otro, muy diferente al que se nos quiere presentar en este momento.

La dirigencia estatal de Morena fue la primera en revelar su intención de participar en el estado sin alianza con el PVEM pues tiene claro que la presencia de éste en San Luis es prestada. Esta es otra grieta y lo que Morena quiere decir es que el maridaje entre la “gallardía” y el Verde le estorba cuando ya Rita Ozalia Rodríguez y Mario Godoy le han hecho avanzar y no quieren compartir candidaturas al Congreso de la Unión donde quieren asegurar mayoría calificada

Los planes de la “gallardía” incluyen varias opciones si el destino le depara la separación del Verde. Por eso es interesante el juego que se vive hoy tras bambalinas del escenario en que sucede la contienda presidencial. No es que estén desvinculados los guiones entre uno y otras si la aspiración es que el sucesor de AMLO llegue con mayoría calificada al Congreso de la Unión. Estima Gallardo que tiene en la bolsa las 7 diputaciones federales de mayoría al igual que las senadurías. ¿Las negoció el miércoles?

Si los espacios en las cámaras federales fueran para Morena y éste concede independencia a la “gallardía” en el manejo de los espacios en el Congreso del Estado y en los 59 ayuntamientos que estarán en juego ¿cuál sería el papel del PVEM? Pareciera que no es muy prometedor el futuro de la dupla “gallardía” Partido Verde.

Si Morena tiene la confianza de crear espacios propios en San Luis es porque tiene los primeros resultados de un trabajo que realizan en concierto Leonel Serrato y Gabino Morales cuyas redes incluyen a ex gallardistas que operan en San Luis y Soledad, y, posiblemente, líderes de barrio y colonias con antecedentes familiares en el navismo de antaño.

Sin embargo, el reparto anticipado de posiciones entre ellos no significará mucho si el Frente Amplio por México elige su candidata presidencial a Xóchitl Gálvez. El “voto del arrepentimiento” revertiría los resultados en San Luis en favor de la oposición, aunque esa inercia no la genere el PAN ni el PRI o el PRD que como partidos están débiles.

El amparo de una fuerte candidata presidencial de oposición podría influenciar los resultados electorales para los candidatos a diputados federales y senadores, siempre y cuando los personajes seleccionados tengan una buena imagen en sus respectivos distritos, pero la situación se complica cuando lleguen al ámbito municipal.

La impresión general es que viviremos un cambio sustantivo en el proceso electoral del año próximo y que los acuerdos que se buscan entre las tres partes del oficialismo pretenden ahorrarse los desencuentros ordinarios en su contienda interna entre las “corcholatas”. Morena y sus aliados están frente a la disyuntiva de negociar eficazmente con la “gallardía” para que acepte su desplazamiento en el ámbito federal y se conforme con las posiciones estatales y municipales, lo que ciertamente está para pensarse pues la elección federal será reñida.

NI DE BRINCACHARCOS

La historia de San Luis capital, como la de muchas ciudades de México, se cuenta a partir de la disponibilidad de agua en sus alrededores. Hemos sufrido peores épocas de desabasto y debíamos atesorar una experiencia rica en opciones de solución para esta vez.

Lamentablemente no ha sido así. El bullicio de los políticos peleándose por el tema estresa y causa zozobra entre los técnicos que no atinan pues no falta quien se ampare en el caos para sacar ganancias económicas y políticas.

Ni siquiera se han tomado el tiempo suficiente de pensar que los “tandeos” aplicados con intervalos muy largos producen más daño que bien. Todo técnico que se respete sabe que recargar una red de tuberías metálicas viejas o de tubos de plástico ofrece el riesgo de reventarla si se le aplica una presión de fuerte intensidad para hacerlo rápido y en tiempo. Parece que el manejo de esclusas no es suficiente para controlar la situación y así tenemos por resultado que el agua no sube a los tinacos en los periodos cada vez más cortos de bombeo.

Pero nadie dice nada del tema. Solamente se informa que se ha puesto en marcha un programa de “fuga cero” que no es otra cosa que los reportes de los usuarios sobre el reventadero de tuberías que no soportan la presión a que se bombea el líquido. Por eso la constante de fugas que son causadas por al vaciamiento de la red y luego su recarga a presiones altas, se deduce que el personal encargado de la distribución no tiene la experiencia suficiente sobre las operaciones con intervalos a presiones no calculadas a lo que se debe sumar el manejo de las esclusas.

Fuera del problema técnico subsiste el problema político que es más complicado. Para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su séquito de funcionarios encargados del ramo, el asunto es de vital importancia. Uno entiende que quien maneja el agua tiene un negocio importante en sus manos. Actualmente el estado no tiene vela en el entierro sino desde el segundo plano. Digamos que su esfera es la normativa sin tomar parte en la operativa que es donde está lo fuerte del tema, lo económico.

La norma dice que el agua tiene un precio de 50 pesos por metro cúbico, aunque no se aclara si ya está considerado el costo de la distribución a través de las redes. Los criterios sobre las tarifas al público consideran otros costos como son el pago de personal, el uso de energía eléctrica para las bombas, etcétera. En la práctica, los gobiernos estatal y federal norman el uso del agua porque tienen a su cargo una parte de la propiedad original del líquido que consumimos. Por orden constitucional, son los ayuntamientos quienes operan los servicios de agua potable en casa municipio y, en los casos de haber una declaración de “zona metropolitana” como es el caso de San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro, debe de haber un organismo intermunicipal que preste el servicio.

Sabido es que el gobierno estatal no encuentra el asidero para quitarle al Interapas su función y hacer que cada uno de los tres municipios tenga su dirección correspondiente. Por lo menos Soledad no le significa mayor problema y si Villa de Pozos se eleva a municipio dejaría sola a San Luis Potosí e intentaría hacer un organismo para Soledad, Pozos y Cerro de San Pedro.

Con el control en sus manos, presionaría para que San Luis también cayera en su esfera. Por eso el interés en las presas y el desinterés en que lo de El Realito se arregle pronto pues es el estado a través de la Comisión Estatal del Agua quien debe resolver el problema. A ver para cuándo.

Dicho sin empacho, sufrimos una escasez de agua que bien a bien no sabemos si tiene causas reales o es producto de manipuleos traicioneros utilizando una necesidad que en otras circunstancias sería de impostergable atención, en cuyo caso nos toca el papel de consumidores traicionados.

EL COTARRO POLÍTICO

Mi más sentido pésame a los familiares del maestro Jesús Eloy Vázquez Leos, compañero de páginas en EL SOL DE SAN LUIS, con amplia y reconocida labor pedagógica en nuestro estado… Mi general Guzmar Ángel González Castillo fue un excelente anfitrión de los titulares de Seguridad Pública en los 32 estados del país reunidos aquí con las titulares de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde y la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. Buen resultado… Luego, ayer, se reunió con directivos de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México a quienes dio a conocer los resultados de la tarea asignada a la Guardia Civil Estatal… Ricardo Gallardo Cardona se fue a Matehuala este viernes para entregar varias obras, entre ellas la pavimentación de la calle Plan da Ayala, un jardín de niños y de paso atender algunas peticiones de los habitantes del importante municipio del norte del estado… “Familias de acogida” es un programa que lleva adelante el DIF estatal para beneficio de niñas y niños de corta edad que por alguna causa son puestos en manos del sistema y consiste en otorgar su protección y guía a familias interesadas en su adopción… Sus resultados son favorables al resolver un problema social con antelación… Jesús Emmanuel Ramos Hernández, titular de la SEGAM, anuncio que se ha puesto en marcha un programa para rehabilitar la flora del Parque Tangamanga I, especialmente los árboles que han sido afectados por alguna enfermedad… Llama la atención que el pavimento de una vialidad tan importante como el río Santiago se encuentre tan descuidada en su tramo más antiguo que va de Sierra Leona a Carretera 57. Ya sabemos que una reparación general es indispensable y debiera buscarse la forma de realizarla sin dilación… Otra obra pendiente es la Alameda Juan Sarabia que se dijo iba a ser reforestada y nada ha ocurrido… Este sábado y domingo se estará vacunando contra Covid-19 a niños de 5 a 11 años en el Centro de Salud Juan H. Sánchez en Calzada de Guadalupe No. 530 y en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez de las 10:00 a las 16:00 horas… También pueden acudir niños a completar esquemas de vacunación hexavalente, rotavirus, Dpt, Td, Tdpa, Doble Viral Sr y neumococo; está última también se aplica a personas adultas de 60 años en adelante… El diputado Edmundo Azael Torrescano Medina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, señaló ayer que, si hay alguna denuncia en contra de uno o varios alcaldes por tener nexos con la delincuencia organizada, que se investigue y se sancione, para no caer en difamaciones… Pues el terrible Manolo está contento porque se acercan las fechas de la Fenapo y promete abrir a su estilo el sarao de coronación de la reina… Nomás no lo maltraten… HASTA LA PROXIMA





pedrocervantesroque@yahoo.com.mx