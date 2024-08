Solarium | ¿Un potosino en la Corte?

@Chilarius

El diputado federal potosino, el abogado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal, podría encaminarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo las reglas que establece la iniciativa presidencial para reformar el Poder Judicial Federal, al concluir este mes su periodo como representante popular. Si la reforma al Poder Judicial no prospera, es posible también su pronta presencia en el máximo tribunal mexicano.

Como senador que fue hace 30 años, Robledo Ruiz formó parte del grupo de legisladores que estudiaron y lograron la aprobación del proyecto de reforma al Poder Judicial Federal propuesta por el entonces presidente de la república, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Ahora, Juan Ramiro Robledo preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que en este momento se encarga de realizar la consulta nacional sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Conocido en San Luis Potosí por su participación en la esfera judicial, en particular el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero también en el Congreso del Estado y diversos cargos en la administración estatal, Robledo Ruiz se mantuvo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador en dos campañas electorales previas a su triunfo en 2018.

Juan Ramiro es todavía cabeza visible de un grupo de abogados y políticos potosinos que están a la espera de que se postule para formar parte de la elección de Ministros de la Suprema Corte, si llega a aprobarse la iniciativa en curso. En todo caso, concluido su periodo como legislador federal podría ser postulado al cargo bajo las reglas vigentes pues el año próximo ser renuevan dos sitiales en la Corte.

Este evidente despegue de la figura de Juan Ramiro Robledo lo suma, en automático, al grupo de morenistas que podrían ser candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. Sin embargo, en el caso de que su nominación como Ministro de la Corte no ocurriera, pudiera sumarse a alguna de las dependencias federales en tanto se acerca la campaña electoral por la gubernatura del estado.

Sobra decir que en este momento la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, integrada por 40 legisladores de diversos partidos, participa en la revisión de los proyectos de reforma planteados por el presidente López Obrador, especialmente la que se refiere al Poder Judicial Federal, para lo cual Robledo Ruiz encabeza las principales consultas regionales sobre el tema con la participación de representantes de la judicatura federal y abogados postulantes, para valorar sus criterios y normar la decisión del Poder Legislativo al respecto.

SIN HACER OLAS

El desparpajo con que actúa el conjunto de legisladores que integran el H. Congreso del Estado, es preocupante. La más reciente demostración de su actuación laxa ha sido la aprobación del decreto que crea el municipio de Villa de Pozos, entidad que nace sin autoridades y sin recursos seguros para su operación.

No han tenido un miligramo de vergüenza por su proceder descuidado, señalado reiteradamente por especialistas en la materia legislativa, abogados y estudiosos del derecho que no se explican la causa de su proceder pese a que todos sabemos que hay un interés político de fondo por aprovechar el territorio del municipio renaciente para privatizarlo.

No es cierto que haya el particular propósito de fastidiar al presidente municipal de la capital. Para eso existen mecanismos más eficaces y seguros que cercenar una parte del territorio de la capital, considerado desde hace tiempo como zona de desarrollo urbano para diversos fines, especialmente la construcción de viviendas de diferentes calidades.

Tampoco hay razones electorales para escindir el territorio de Villa de Pozos para renacer el que ahora es el municipio 59 del estado. Tiene 148 mil habitantes. El número de sus electores registrados ante el INE no definiría los resultados de una elección estatal o federal pues continuaría siendo parte de los Distrito 06 federal y el VIII Distrito local.

No existen razones prácticas para su recreación (esta es la tercera vez que es elevado a Municipio Libre) pese a que los “estudios realizados” por la legislatura local establecen que la nueva demarcación municipal tiene fuentes de ingresos propios suficientes para un funcionamiento normal de los servicios que debe de prestar a su población.

En el aspecto económico, Villa de Pozos sí representa una disminución en el reparto de participaciones federales que hasta hace un mes percibió el municipio de la capital. La división proporcional por el número de sus habitantes podría representar que se le entregaran el 14.8 % del total que recibe la capital, pero todo esto ha quedado en el aire por el desparpajo de la legislatura potosina a la hora de establecer los mecanismos para correr la transferencia del Ayuntamiento de San Luis Potosí al Consejo Municipal de Villa de Pozos, órgano que tampoco ha sido integrado aún.

El trancazo a Villa de Pozos vendrá a partir del año próximo. El manejo de la reserva territorial y, su correspondiente asignación, será realizada por un consejo Municipal a modo de la autoridad estatal. El pretexto será la conformación de un fondo de recursos económicos de base para realizar las funciones como prestador de servicios municipales. Poco a poco iremos conociendo la forma en que este tema de fondo. Oculto por ahora, irá desenvolviéndose y aflorarán sus resultados.

EL COTARRO POLÍTICO

La dirigencia estatal de Morena convocó a rueda de prensa para anunciar que su coalición con el Partido Verde está rota para las elecciones federales y estatales de 2027… Y como se ve el panorama político local, Morena está cada vez más fuerte y decidido a no perder su espacio en San Luis Potosí… Todo es consecuencia de no escuchar, no evaluar, no permitir… Tome nota pues… Cada vez que Interapas solicita a la población no echar basura en las alcantarillas ni poner escombros en la vía pública se le viene a uno a la cabeza el bajísimo nivel de educación que nos caracteriza en algunas zonas de la ciudad… También forma parte de ese nivel de irresponsabilidad, conducir como si calles y avenidas fueran pistas de carreras… La solución, en esos casos, es aplicar con severidad multas y arrestos que pongan en orden la vida citadina. Y que no empiecen los políticos mamones con aquello de que son medidas recaudatorias. Con lo único que se pueden comparar es con al chanclazo de la mamá para corregir y educar a la niña o al niño… Si no te cuesta, no tiene valor… No hay más… Una de cal: el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo entrega de constancias de trámite a 214 jefes de familia que hace más de 20 años iniciaron trámites para obtener una concesión de transporte público. En ese caso hay varios juicios sucesorios, designación de beneficiarios y enmiendas cuyos efectos habían sido postergados desde entonces… El acto se realizó en el teatro Carlos Amador del Tangamanga I… La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández impulsó un punto de acuerdo en el Congreso para solicitar a Interapas que mejore la aplicación de pago como un beneficio a los usuarios que se quejan de no tener éxito cuando la quieren utilizar… Así se llevan entre legisladores y organismo intermunicipal… Y los dejo porque el terrible Manolo ya se quiere ir al pozole con la “patas peludas” de Morales… HASTA LA PRÓXIMA.

