Solarium | Un grito anónimo en la red

Lo que bien puede ser calificado como un “grito anónimo en la red”, comenzó a circular en las redes para desinformar sobre el grave problema que representa para la salud pública el brote de hepatitis A, que también recientemente ha sido parte de los comunicados oficiales de los Servicios Estatales de Salud. La diferencia está en la causa del brote que ahora es atribuido al agua que reciben los habitantes de la zona urbana a través de pipas no sanitizadas, adecuadamente.





La careta de anonimato esconde un ataque para el Interapas, para los tres presidentes municipales que coinciden en el organismo, y para la Comisión Estatal del Agua. El objetivo es dañar políticamente a quienes encabezan la directiva del organismo operador del sistema de agua. La evidencia es que el brote de la enfermedad hepática es en todo el estado, no solamente en la capital. Valdría la pena, entonces, que el ocioso que tuvo a bien devanar su cerebro haciendo tonterías, sepa que en el engaño no todos caemos ni reaccionamos como se imagina.





CON TODO DERECHO





El perfeccionamiento de nuestras leyes es una tarea legislativa. La representación de los poderes legislativos, tanto en lo federal como en lo estatal, no implica la pericia jurídica de los diputados, pero sí obliga la presencia de peritos asesores en derecho para modernizar los códigos en las diferentes materias del derecho adecuándolos para satisfacer las necesidades del estado de San Luis Potosí y de sus habitantes. El anacronismo de leyes, códigos y reglamentos incumple con el sentido ciudadano de justicia y distorsiona la presencia de los poderes legislativo y judicial en nuestra vida pública.





Los juicios orales de reciente creación no garantizan que víctimas y victimarios recobren el equilibrio a través de las sentencias porque son malas copias de sistemas de justicia ajenos a nuestras condiciones sociales. La revictimización de los pacientes del delito podría ser una de las consecuencias objetivas de esos anacronismos.





Si la autoridad procuradora de la justicia actúa solamente por denuncia concreta y objetiva de la víctima, pierde su esencia de elemento justiciero en el momento mismo que se mantiene insensible ante el conocimiento de hechos tipificados como delitos cuya sanción obliga al denunciante al soporte de la prueba mediante evidencias que pudieran no ser fáciles de conseguir.





El simple conocimiento de un hecho delictivo no hace constancia legal para iniciar un procedimiento contra el violador de la ley e imponerle un castigo. En materia penal, deberían llegar a juicio los delitos que se persiguen de oficio en tanto el resto debiera llegar a la conciliación entre las partes. Sin embargo, aún estorba el deseo de venganza de parte de las víctimas y el encausamiento por presiones oficiales. ¿Sería el caso de Miguel Lutzow?





UNA MIRADA AL FUTURO





Aunque bien a bien no se ha explicado el alcance de lo que parece un acuerdo entre un organismo apenas identificado con el genérico nombre de “Consejo del Patrimonio” cuya función es coordinar acciones entre diversas instituciones para auxiliar a entidades públicas y privadas para su mejor desarrollo, ha surgido el tema de un convenio, acuerdo, o como se le quiera llamar, con la UASLP.





Casi al unísono el señor Rector Dr. Alejandro Zermeño Guerra convocó a la representación estudiantil, ahora con dos jovencitas al frente, a no politizar su discurso ni a responder con ese ánimo los reclamos de sus representados. Entiendo que el señor Rector no quiere sugerir que haya intromisión externa en la vida estudiantil con fines políticos sino hacer un vehemente llamado a desechar la grilla como recurso.





Sin embargo, no podemos negar que la UASLP es una entidad política no partidista. Es fuente de recursos humanos lo mismo para el quehacer gubernamental que para el crecimiento y desarrollo del sector privado. Forma lo mismo el recurso humano para la salud que a los elementos que abrevan conocimiento para luego intervenir en la creación, reforma y aplicación de nuestro orden legal. Apartar a la UASLP de la política es imposible, lo cual representa el riesgo de que algunos de sus egresados quieran intervenir en su vida interna cuando ya no les corresponde.





La UASLP es un crisol para nuestro desarrollo integral. Por eso es y seguirá siendo respetable su función. Acaba de cumplir 100 años de su autonomía y creo que su labor se realiza con resultados muy satisfactorios. Si la referencia rectoral tiene su causa en la intenciones de políticos con poder para avasallar su autonomía y someterla a políticas ajenas y a criterios que van más allá de la academia y el desarrollo de la ciencia, quizá debiera ser más claro para que la ciudadanía asegure la permanencia de la UASLP a salvo de otros intereses.





Ahora una pregunta muy incómoda: ¿Es cierto que la vicepresidente de la FUP es empleada en el despacho del segundo de a bordo gubernamental?





PROGRAMAS SOCIALES





Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI revelan que en San Luis Potosí 236,780 hogares tienen como jefe de familia a una mujer. Los hogares que tienen como jefes de familia a un hombre llegan a 537,878, lo cual quiere decir que nuestra entidad registró hace tres años a un total de 774,658 hogares lo cual hace que San Luis Potosí se coloque en el lugar 27 de 32 que forman el total de estados del país.





Bueno, pues esto viene a cuento por la versión oficial atribuida a un alto funcionario gubernamental en el sentido de que en la entidad se tiene previsto el reparto de cerca de 600 mil apoyos alimentarios a igual número de familias. Esto no solamente es curioso porque un 77 por ciento de las familias que viven en la entidad serán receptoras de estas ayudas alimentarias, porcentaje que debiera representar el índice de pobreza en San Luis Potosí.





Para no fastidiar más, permítame decirle que 62 por ciento de los hogares potosinos están formados por una sola familia y que un 24 por ciento incluyen a familiares de los siguientes círculos como abuelos, primos, tíos, etcétera, quienes no tienen capacidad de disponer de una vivienda propia y separada. Además, concluyo, el 67 por ciento de nuestra población vive en 64 zonas urbanas y solamente el 33 por ciento vive en 6,490 localidades rurales. ¡Imagínese!





UNA LENGUA DESCONECTADA





El diputado federal Juan Manuel Navarro Muñiz dio a conocer el tamaño de su ignorancia al declarar que el ayuntamiento de la capital debe hacerse cargo de las obras en la zona urbana de la capital del estado sin saber que el gobierno encabezado por el licenciado Ricardo Gallardo Cardona apoya a los 58 municipios con obras directas. La declaración oficiosa aspira a quedar bien con el mandatario y consigue lo contrario, pues el señor diputado no ha hecho absolutamente nada desde la Cámara de Diputados como le corresponde.





Si usted revisa la tarjeta de presentación de la Cámara de Diputados correspondiente al abogado Juan Manuel Navarro Muñiz encontrará que está en blanco. Informa, eso sí, que es diputado federal plurinominal de San Luis Potosí y que pertenece al Partido Verde Ecologista de México, lo cual quiere decir que es parte de la “gallardía”. Y como su especialidad es el “nado de muertito” pues ahora quiere hacer ruido para que le tomen en cuenta y figurar en las elecciones del 2024.





A contrapelo, el mandatario potosino declaró que el déficit financiero anda sobre los 750 millones de pesos. A renglón seguido se envió un comunicado oficial del gobierno que reza lo siguiente: “San Miguelito y San Sebastián serán los siguientes barrios tradicionales de la capital potosina que serán rescatados por el gobierno del cambio con una rehabilitación integral que dará plusvalía a la zona y bienestar para las familias”.





Un comunicado previo avisa también que: “Con una inversión de 85 millones de pesos el gobernador inauguró la reconstrucción de la avenida Industrias en beneficio de 200 mil usuarios y más de 600 empresas”. Un comunicado más informa que: “SEDUVOP recolecta desechos con barredora automática y limpieza manual para evitar obstrucción de drenaje tras lluvias”. Esto en el río Santiago a su paso por la mancha urbana.





Quiere decir que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ataja la pelota. Que donde no puede el ayuntamiento de la capital, el de Soledad de Graciano Sánchez y no sé si el de Cerro de San Pedro, aparece rápidamente y pone manos a las obras. De ninguna manera eso es criticable, aunque nuestra malicia llame a la duda. ¿Será verdad tanta belleza?





Lo que sí es cierto es que el señor diputado no se ha caído de la nube en que debe andar.





EL COTARRO POLÍTICO





Saíd López de Olmos lleva años haciendo sus trapacerías en la Huasteca potosina. Ha hecho de la invasión de tierras un modo de vida que lo había mantenido a flote hasta ahora, que el gobernador Gallardo Cardona y el fiscal José Luis Ruiz Contreras decidieron ponerlo tras las rejas. Creo que su encierro debe poner fin a una etapa de abusos y estorbos para la región… El perfil del gobernador Ricardo Gallardo no se aleja del que tienen los políticos que gobiernan alguno de los estados del país. Gustan del alago, disfrutan del poder de su firma, no quieren rendirle cuentas a nadie… ¿Sabía usted que en México funcionan 126 millones de líneas telefónicas y que de ellas 116 millones corresponden a celulares?... Que el número de líneas telefónicas coincide con el número de habitantes que tiene el país, lo cual no quiere decir que hasta los menores de 10 años porten un celular. Lo real es que muchos adultos tengan dos o más aparatos de su propiedad. Ora, que una mayoría contesten llamadas de las encuestadoras se me hace en chino. Por eso fallan sus predicciones frecuentemente… El bulevar en San Ciro y las luminarias en Rioverde son dos obras que entregó el gobernador este jueves… El diputado local Héctor Mauricio Ramírez Konishi presentó un “punto de acuerdo” para solicitar al Poder Ejecutivo ”que establezca un plan de pagos para subsanar a corto plazo el adeudo que mantiene con los Fondos de Pensiones administrados por la Dirección General de Pensiones, debido a que esta situación ha generado preocupación ante el crecimiento sostenido del adeudo y a las consecuencias que podría acarrear para los trabajadores beneficiarios de dichos fondos”… El terrible Manolo huele a tacos rojos y se hace el desentendido cuando le preguntan ¿dónde hay?... HASTA LA PRÓXIMA.





