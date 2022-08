Solarium | Tramoya, escenarios y actores

La estrategia de José Ricardo Gallardo Cardona le coloca hoy en lugar privilegiado por el grado de aceptación que su gobierno tiene entre la población de San Luis Potosí.

El rendimiento del trabajo y de la conducción de su política tiene un complemento interno que debe destacarse para entender sus movimientos en el tablero.

Le otorga al PRI la presidencia del Congreso del Estado a sabiendas de que el control real del Poder Legislativo lo tiene en sus manos.

Revuelca al Poder Judicial e infla globos para llamar la atención y desarticular esa red que impide al mandatario tener la justicia de su lado, a su modo y bajo su mando.

Fuera de esa burbuja teórica y científica que envuelve la imagen del Poder Judicial existe una realidad que subyace en buena parte de los negocios que se ventilan en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en cada una de las materias del derecho.

La queja ocasional de uno o varios litigantes que no ven una por estar fuera del área de los preferidos, de los respetados, o de aquellos que se acomodaron en “equipos” para ofrecer resultados con beneficios compartidos, parece haber encontrado altoparlantes para hacerse escuchar, oportunidad que, claro, al político le viene “como anillo al dedo”.

La intuición me lleva a considerar ciertos puntos del acontecer político en nuestro estado. Gallardo trabaja para su futuro. Es claro.

No le preocupa que el PRI presida el Congreso porque la flexibilidad de este partido tiene sus razones en “no buscarle ruido al chicharrón” mientras el tiempo pasa y alcanza términos.

El Congreso del Estado se integra por 7 diputados del Partido Verde, 6 diputados del PAN, 3 diputados del PRI, 3 diputados de Morena, 3 diputados del PT, 1 diputado de Nueva Alianza, 1 diputado de Movimiento Ciudadano, 1 diputado de Conciencia Popular, 1 diputado de Redes Sociales Progresistas, y 1 diputado independiente que abandonó al PRI.

Alcanzar la mayoría calificada a favor de las iniciativas del gobernador le permitió al PRI negociar la presidencia del Congreso en su primer año de gestiones y no lo aprovechó. Su cuenta es negativa al perder a uno de sus representantes que ahora es independiente. Para Acción Nacional es muy difícil hacer contrapeso. No le alcanza para obtener los 18 votos necesarios para una “mayoría calificada”.

Así que al gobernador no le preocupa en este momento algo que no sea confeccionarse un traje a la medida para presentarse listo en las contiendas del 2024.

A PROPÓSITO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Desde el ángulo de visión ciudadano no es comprensible las causas y la tolerancia de una realidad que empobrece las finanzas del estado que, por lo visto, se niega a modernizar su sistema de recaudación fiscal que hoy está sometido a los intereses de un grupo de funcionarios que se renueva sexenalmente para lo mismo, desviar parte del ingreso hacia bolsillos personales.

El Gobierno de Gallardo Cardona ofreció desde el año pasado la entrega gratuita de las placas de vehículos con tal de que la gente regularizara la tenencia y circulación de estos por todo el país. Las láminas no le cuestan, pero sí está obligado a pagar los derechos que sustituyeron el pago de “tenencias” dese hace algunos años.

Sin embargo, si usted no conoce los trámites que debe realizar delante de una empleada o empleado de ventanilla que se los exige para el pago de los derechos no recibirá nada, aunque las láminas en efecto sean gratis.

Se la sintetizo de dos patadas: si usted quiere renovar placas debe pagar MIL tepalcates al “gestor” oficial que le toque. Hay 10 en cada recaudadora. Y si trata de “dar de alta” un vehículo que ostenta placas de otra entidad del país, está obligado a pagar TRES MIL tepalcates al mismo personaje, amén de pagar el monto que aparece en los recibos oficiales para tener dos láminas que en efecto no tienen un “costo”. Durante los días de Fenapo, todo quedó en suspenso, pero aseguran que seguirá después.

Esta no es la única administración gubernamental en estrechar el flujo de dinero a sus arcas por la operación subrepticia de una red de aprovechados coyotes. No he conocido un solo Secretario de Finanzas, ni un Tesorero, que se digne dar una vuelta por las recaudadoras, platicar con los causantes, verificar la recaudación, eliminar complicaciones en el trámite o estimar las necesidades de cada recaudadora para que, si llegan cien o mil causantes, sean cien o sean mil los que paguen sin dilación ni estorbos antes de salir.

Si las cosas siguen como van, tal vez sea necesario que la revisión de las recaudadoras la realice el propio gobernador, nomás para que se convenza de que si no hay lana en las arcas es porque el flujo de impuestos, derechos, aprovechamientos y servicios tiene que pasar por un cedazo muy cerrado y cochino.

ELIMINAR EL CINTURÓN DE POBREZA

Los arquitectos radicados en la ciudad expresaron recientemente su propuesta de hacer de la parte vieja de la urbe, es decir el centro, un área que recobre vida y participe en el desarrollo urbanístico de la capital del estado.

La visión técnica de los profesionistas es una aportación importante que debe considerarse en cualquier plan de desarrollo en materia urbana. Se reclamaría, en todo caso, un estudio económico a partir de las condiciones en que se encuentran las arcas estatales y municipales para un proyecto de tres tiempos.

Que yo sepa, en San Luis Potosí tenemos más de un profesionista calificado en planeación urbana. Es hora de hacer a un lado descalificaciones y reconocer el valor de quienes viven aquí y pueden aportar algo con seriedad.

Bajo el esquema de la consultoría es posible obtener el consejo del ingeniero Carlos López Medina en esta materia para beneficio de la ciudad y sus alrededores. Un plan integral pues para someterlo a la consideración de todos los sectores relacionados con la materia, haciendo a un lado todas las voces que aturden y nunca han aportado algo verdaderamente positivo para la gente de esta parte del estado.

Al escribir del tema estoy convencido de que en este momento su valoración es inevitablemente en pesos y centavos. El amplio cinturón de miseria que rodea a San Luis exige atención primaria porque, de otra forma, se profundizará el problema social de la desigualdad que luego se refleja en problemas sociales muy difíciles de eliminar. Por eso el proyecto económico es indispensable.

El otro camino, muy cómodo pero irresponsable, es el de volver la vista hacia otro lado, darle rienda suelta a la grilla política y sumirnos más en este muy largo periodo de 50 años en que los gritos y los sombrerazos nos han dejado como estamos: muy jodidos.

PARA ESO ESTUDIAN

Las universidades públicas del país cumplirán cuatro años, el siguiente mes de septiembre, de haber iniciado uno de los periodos más difíciles de su historia. Los criterios federales respecto de su función en la sociedad les colocan en la nada cómoda posición de ver reducidos sus ingresos procedentes del gobierno federal y de los estados. En el nuestro también es difícil que las aportaciones se aumenten en la medida que lo hace el costo de la educación superior en México.

Las universidades hoy enfrentan el reto de ser productivas para tener ingresos seguros y propios, amén de las aportaciones asignadas en los presupuestos federal y estatal en cada caso, a fin de elevar sus niveles de participación en el desarrollo permanente del país. El reto tiene sus aspectos positivos que conviene analizar a la luz de la autonomía de que han sido dotadas todas las instituciones públicas de educación superior de México.

Nuestras universidades tienen enfrente la posibilidad de convertirse en los centros de investigación más importantes del país y producir la tecnología que requieren los sectores productivos para avanzar con tecnología más barata de bienes y servicios con reflejo en el resto de la población.

Yo lo escribí en un párrafo, pero se trata de madurar una posibilidad que las casas de estudios no han explorado para beneficiarse de sus aportaciones científicas y tecnológicas. La vinculación en los objetivos universitarios por parte de alumnos maestros e investigadores de todas las facultades y escuelas será posible en la medida que elaboren un plan de trabajo con base en las demandas sociales, considerando las necesidades que la población tiene en materias que forman parte de la enseñanza en las aulas.

Esporádicamente se informa que un alumno equis, con auxilio de sus maestros o por iniciativa propia, ha hecho algún descubrimiento relevante en materia de salud, por ejemplo, pero la aportación no significa que la institución a la que pertenece y le otorga su formación profesional, pueda recibir, al menos en parte, el valor de la patente o la participación de sus rendimientos al ser aplicada por la industria o los servicios.

Las finanzas nacionales cruzan un periodo difícil por el uso equivocado o desmedido de los dineros captados vía impuestos. La discusión del tema está fuera de las universidades a pesar de que la estructura del personal que presta sus servicios en las áreas financieras estatales o federales tuvo su formación en alguna de las universidades del país. Por eso las instituciones deben considerar la generación de ingresos propios como producto del ingenio y la inventiva de maestros, investigadores y alumnos. No es fácil, pero no es imposible.

Si, como lo sospechan algunos suspicaces, se trata de presionar a las casas de estudio con intenciones políticas, la solución de agregar la independencia económica a la autonomía en la forma de gobierno interior y la libertad de cátedra, toma mayor importancia en esta hora del país.

Usted disculpe lo mal trovado, pero la paciencia del terrible Manolo está dos rayitas arriba de su límite superior, lo cual me obliga a terminar sin dilación. Y además se me fue la inspiración. HASTA LA PRÓXIMA

