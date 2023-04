Solarium | Son las “cuotas” del poder

Presume la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México que, con la incorporación de los alcaldes de Rioverde y Villa Hidalgo, hoy gobierna en 29 de los 58 municipios de San Luis Potosí. Lo que eso significa va más allá de las convicciones políticas o del resultado de una tarea de proselitismo que da los esperados resultados de su reafiliación partidista justo cuando los ayuntamientos cumplen un tercio de su mandato. La única explicación razonable es la de que el Verde Ecologista tiene bajo control 29 de los 58 presupuestos municipales de los que espera obtener cuotas para allegarlos vaya usted a saber a quién y cuándo.

Publicar el grado de avance de su afiliación no tiene un respaldo comprensible porque, si bien los alcaldes tienen el derecho de afiliarse al partido político que mejor les convenga, no tenemos el respaldo de ninguna ley que establezca de manera oficial un cambio de colores políticos porque en los ayuntamientos convergen las representaciones de todos los partidos a través de los regidores que los integran. Si el Verde presume que “gobierna” en 29 municipios del estado se expone a que la malicia ciudadana termine por entender que “gobernar” es “ordenar” los quehaceres municipales bajo tácticas que le convienen, sin duda.

Uno puede preguntarse si los “actos de gobierno” que definen con precisión el concepto de “gobernar” incluye el manejo de los presupuestos por intermedio de los alcaldes que deciden pasarse a otro partido. Resulta, pues, una ofensa para los habitantes de cada municipio de los 29 que sus alcaldes cambian de partido considerando que los ciudadanos son tan ingenuos que aplaudirán sus decisiones, habida cuenta que votaron por los colores de otro partido convencidos de la propuesta que hicieron los alcaldes infieles.

El cambio de partido por parte de los integrantes de un ayuntamiento como si fuera posible hacerlo al amparo de alguna ley, demuestra nuestro bajo nivel de cultura política. La veleidosa actitud de los 29 alcaldes y la convenenciera difusión del partido anfitrión son la causa del desencanto ciudadano que se traduce en los altos niveles de abstencionismo en cada elección.

Ora bien, parecería justo que el partido abandonado por 29 administraciones municipales reuniera a sus politólogos y sus expertos en cuestiones legales, propusieran la creación de normas y leyes que impidan que los efectos de un cambio como el que nos ocupa modifiquen también el manejo de los presupuestos municipales y el destino del dinero municipal si no significan beneficios reales a la población de las cabeceras municipales y sus comunidades urbanas.

Digamos, para no dar rodeos, que los partidos no están autorizados a meter las manos en las haciendas municipales ni a beneficiarse con los recursos que cada municipio opera, pues ningún ciudadano, por mínima que sea su cultura política, puede aceptar que un partido se interese en afiliar a 29 fulanos nomás porque sean bonitas o guapos. El motor de todo esto es el dinero, usted lo sabe.

SIN AGUA QUE NOS ALCANCE

No le demos vuelta. Si 4 de cada 10 litros que se inyectan a la red se pierden por las fugas, lo urgente es cambiar la red. Es una obra faraónica pero poco lucidora, especialmente ahora, que la superficialidad caracteriza las preferencias gubernamentales.

Lo de El Realito es una vacilada frente a nuestra realidad. Sin red nueva, no habrá agua que nos alcance para resolver la demanda en la mancha urbana en fechas próximas. Ni trayendo toda el agua de esa presa construida en Guanajuato por Vicente Fox en apoyo de Marcelo de los Santos, será posible satisfacer la demanda dentro de 5 años. Iremos con una escasez cada vez mayor hasta que solamente aire salga por las tomas domiciliarias.

Tampoco están trabajando las recicladoras de agua y su costo -mientras estén sin uso- se suma a los de traer agua desde lejos a cuenta gotas. En fin, que sin excusa ni pretexto el asunto del agua que no hemos de beber se presta a manipulaciones, a meternos gato por liebre mientras las fugas en la red nos quitan casi la mitad de los 3 metros cúbicos por segundo que dicen se inyectan cotidianamente.

Pero como en San Luis una bola de transas nos quieren ver la cara y no encuentran todavía la forma de transferir los contratos por concesión que se firmaron con empresas que operan el ducto desde El Realito hasta San Luis, de aguas que aporta el río Santa María en nuestro territorio, pero que hemos de ir a recogerlas hasta el norte de Guanajuato, es decir, hasta San Luis de La Paz, para salirnos cada rato con que la tubería es un popote que no soporta la presión y la poca agua que logra transportar también ¡se pierde por fugas!

Lleguemos a la conclusión que la red más parchada del país, que tiene tuberías tan viejas en el primer cuadro que parecen regaderas, que en algunas zonas tiene tubería plástica y de capacidades muy diversas, de tal suerte que si le aumentan la presión muchas de nuestras calles parecerán fuentes de aguas danzarinas. A todo eso hay que sumarle el robo que cometen los ventajosos de siempre que se creen dueños del universo y quieren tener agua sin pagarla.

El Interapas es un organismo que opera milagrosamente. No halla forma de resolver el problema de ingresos para hacer obras. La alcaldía de Soledad le pega una y otra vez con la amenaza de que se separa del organismo, pero no lo hace porque tampoco puede garantizar que todas las colonias que están cerca del límite con San Luis y Cerro de San Pedro tendrán agua suficiente. Cuenta con pozos que aportan un “gasto” importante no suficiente, sin embargo, para causar la envidia de nadie.

El marco más triste de este tema es que la sed anula la inteligencia colectiva. Que la falta de dinero trae a los funcionarios de Interapas con el Jesús por los rincones, y que al fondo de esta escena hay dos o tres personajes con capa de “vampiros” esperando que el problema se agudice para aprovechar el desmadre y apoderarse de un sistema que no ha podido servir como Dios manda.

Las cifras cercanas a la realidad nos dicen que Interapas tiene 361,189 usuarios calificados como “comerciales”; 20,156 usuarios domésticos; 1,406 usuarios industriales y 1,167 usuarios públicos, lo que hace un total de 383,928 usuarios en los municipios de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro. Si cada mes pagaran un promedio de 300 pesos cada uno, su ingreso debería andar en 115 millones 178 mil 400 tepalcates al mes.

Son cuentas que ya se hicieron y se frotaron las manos. ¿Usted que cree? Pendejos no son.

EL COTARRO POLÍTICO

Los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marcharon ayer por el centro de la ciudad para llegar al edificio central y protestar porque la institución solo les ofrece un 4 por ciento de aumento salarial y ellos están pidiendo un 7 por ciento. Ya sabe usted que tanto el gobierno federal como el estatal son alérgicos a las instituciones universitarias. O no entregan los subsidios aprobados o escamotean los apoyos que solicitan para cumplir con la educación superior de los mexicanos y, para nuestro caso, de los potosinos… La UASLP tendrá elecciones de rector en 2024, mismo año en que tendremos elecciones federales y estatales para renovar los poderes federales (ejecutivo y legislativo) al tiempo que se renovarán el Congreso del Estado y los 58 ayuntamientos potosinos. De pasada, como se puede uno imaginar, los políticos domésticos intentarán meter las manos en la casa de estudios de San Luis con el fin de concentrar el poder aún más… Alejandro Zermeño Guerra ha confiado a sus cercanos que está dispuesto a reelegirse para lo cual necesita tener todos los controles en la mano. Justamente por eso le hacen pasar corajes ahora que los administrativos sindicalizados protestan. ¿Los tendrán controlados desde el gobierno?... El Juzgado Tercero de Distrito otorgó la suspensión provisional a personal de las juntas distritales y de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí contra todos los artículos del llamado Plan B de la reforma electoral. La Junta Local Ejecutiva del INE SLP manifestó que los trabajos y labores que se ejercen al interior se mantienen bajo la legislación electoral vigente que data de 2014… El delegado, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, recordó que a nivel nacional también se cuenta con una suspensión provisional para que las cosas mantengan el estado que guardan hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

En el caso de San Luis Potosí, tenemos esta buena noticia, tenemos la suspensión provisional, una cantidad importante de compañeras y compañeros hicieron el planteamiento ante los juzgados federales y va resultando” dijo…

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ofreció conferencia de prensa ayer para informar de su viaje a Alemania y España. De pasadita se dieron a conocer resultados de encuestas que lo privilegian en las calificaciones de aceptación popular. Ora esperemos los resultados reales… El Congreso del Estado realizó una Sesión Solemne para celebrar el “22 de abril, Bicentenario de la Educación Pública en el Estado de San Luis Potosí". La Directiva del Congreso del Estado hizo entrega de un reconocimiento al Sistema Educativo Estatal Regular, a través de su titular Crisógono Sánchez Lara… La diputada Cinthia Segovia Colunga señaló la importancia de la educación en el tejido social como el mejor instrumento para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida además de ser formadora del talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país… Informó que, en 1823, la ciudad de San Luis Potosí contaba con 28 mil habitantes y no tenía escuelas públicas… Sin embargo, el 22 de abril de 1823 el Ayuntamiento de San Luis Potosí promulgo el Plan para el establecimiento de dos Escuelas Públicas en esta ciudad y el 3 de noviembre se abrió la primera dirigida por Pablo León, a quien se le considera el primer profesor en la entidad, y el 1 de diciembre la dirigida por Pedro Hernández, quien se puso al frente de un establecimiento de instrucción primaria costeado con fondos públicos… En el acto estuvieron presentes el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General de la Sección 26 del SNTE y el profesor Martín Rodríguez Ramírez, Secretario General de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como representantes de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado… Ha de disculpar lo mal trovado pero el terrible Manolo se pone de mal humor cuando hace calor y no encuentra lugar para estacionarse. Ahí se los dejo… HASTA LA PRÓXIMA

