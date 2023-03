Solárium | Se mueve el tablero político

Lo que sucede en torno al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Elías Pesina, es un misterio. Tiene todos los rasgos de un movimiento artificial con miras al año electoral 2024, pero no está muy claro quien o quienes mueven los hilos de un grupo de presuntos militantes que firmaron un desplegado para expresar su demanda a fin de que el dirigente estatal deje el cargo para el que fue nominado con vencimiento a febrero de 2024, precisamente cuando las campañas presidenciales estén por despegar.

Aquí la especulación cabe perfectamente como única vía para adivinar el futuro, que es como trazan su trabajo los políticos de todos los partidos, sin excepción.

Si estuviéramos delante de un movimiento interno de inconformes con el actual presidente del PRI, habría detalles que lo significarían. Eso de mandar imprimir carteles para colocarlos en calles y avenidas no lo hace ninguno de los actuales militantes de un partido que está en pésimas condiciones a nivel nacional, a menos que tuviera el patrocinio de un personaje que tiene todo dispuesto para el abordaje de las siglas tricolores, con la seguridad de que toda inversión será recuperable al doble.

La interpretación de los hechos hace pensar que el interés mayor sería allanar al PRI para ofrecer un camino menos difícil para quien compita por la presidencia de la república en la elección federal. ¿Podría ser el arreglo entre dos partes, una externa y otra interna, para el apoderamiento del comité estatal priísta con resultados electorales seguramente benéficos?

El priísta mejor colocado en la esfera gubernamental es Enrique Galindo Ceballos y por tanto la pieza más valiosa del tricolor con miras a las elecciones del año próximo. Al estilo de ese partido, Galindo tendrá que ser su abanderado para cualquiera que sea su destino. Operar el partido desde su posición de alcalde de la capital quizá no le resulte gravoso, pero no le convendría entrar en conflicto con la actual dirigencia porque ya es una figura señera para sus compañeros. Descártelo entonces como posible fuente de aliento para quienes dicen estar en contra del actual dirigente.

Podría haber un grupo de personajes que dicen ser priístas solamente porque aparecen en los actos frecuentes realizados dentro de su edificio, o porque son parte de un organismo que aglutina, sin registrar, a personas que estén dispuestas a engrosar el grupo para la foto cuando se realizan actos relacionados con el tricolor sea dentro o fuera de su edificio. Es probable que así sea porque esos grupos han sido, históricamente, tan buenos para un barrido que para un trapeado.

Si éste fuera el caso, no podría sucederle al PRI cosa peor. Inactivo como ha estado y con una militancia tránsfuga, estaría en línea recta para concluir su historia política en el estado, cosa que seguramente la dirigencia nacional rechazaría.

Pero ahí le va mi teoría personal: ¿Será la chamarra roja del PRI la que vista la “gallardía” antes de que termine el año? Pudiera ser si los acuerdos con el Verde Ecologista no acepta el largo listado que seguramente presentará para contender por diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías y ayuntamientos. Una fracción de la “gallardía” pudiera competir por el tricolor como para cristalizar los discretos acuerdos que Carreras López parece haber alcanzado por el presidente López Obrador durante los tres años que le tocaron de su mandato.

Finalmente ¿usted considera posible que Alejandro “Alito” Moreno acepte terminar en agosto su periodo en la dirigencia nacional del PRI sin antes haber colocado su gente en San Luis, estado que gobierna formalmente el Verde Ecologista y cuyo líder, Karen Castrejón Trujillo, pudiera dejarse influir por es el senador Manuel Velasco Coello para decidir el futuro verde en San Luis Potosí?

Los movimientos en el tablero todavía no son definitivos, sin embargo, todo apunta a que el PRI ya es un partido del montón y que “la gallardía” es reemplazable. Pudiera ser.

LES HACE AGUA LA BOCA

Ricardo Gallardo Cardona revisa las fuentes de agua del valle de San Francisco y cercanas al valle del Gran Tunal para cuantificar el potencial de abasto y enterarse de las condiciones legales en que se encuentran. El doble motivo de su visita al balneario de Gogorrón tiene que ver con el control gubernamental sobre un recurso que realmente está en manos federales a través de la Comisión Nacional del Agua y con la disposición del líquido para consumo humano. El agua es una fuente que otorga poder y mueve muchos intereses en su entorno.

Es posible que Gogorrón tenga opciones de desarrollo como centro de esparcimiento y descanso, pero fundamentalmente es una fuente de ingresos para el gobierno que lo administra desde hace años, amén de destinar sus excedentes de agua termal para abastecer a los municipios aledaños a Villa de Reyes, especialmente a la zona metropolitana de la capital potosina. En este momento, el gobernador tiene especial interés en asegurar el abasto a las áreas en que se realizarán los nuevos asentamientos de trabajadores y empleados de las empresas que están en proceso de construcción en la zona industrial del valle de San Francisco.

Se desconoce un proyecto hidráulico definitivo para el estado, pero todos los indicios se orientan hacia la preparación de un programa que se inicia con la valoración de las fuentes de agua disponibles en las proximidades de la zona urbana y del área industrial que ya incluye a Villa de Reyes como asentamiento de empresas importantes que generarán un desarrollo urbano importante con áreas residenciales caras y zonas habitacionales para trabajadores y empleados.

Para el gobierno estatal resolver el abasto de agua en la capital del estado tiene y no una justificación. Por disposición constitucional corresponde a los ayuntamientos otorgar el servicio de agua potable a los habitantes de sus cabeceras municipales y de las comunidades más pobladas. No obstante, la esfera de competencia para la prestación del servicio y el manejo de las “cuotas de recuperación” es frecuentemente invadida por el gobierno del estado sea porque el ejecutivo quiere controlar de alguna manera el servicio o porque el Poder Legislativo, como en este caso, es obediente con los mandatos del Ejecutivo para impedir el aumento de las cuotas por razones meramente políticas y por tanto injustificables.

Pero acudir disimuladamente y con pretextos sin importancia a la zona en que afloran los mantos de agua termal cuyo origen parece estar en las inmediaciones de la capital del país, refleja el interés de crear un proyecto acuífero con una visión de corto y largo plazo para operar en los próximos años un recurso que ahora tiene un valor muy superior al que lo han querido sujetar los diputados para “quebrar” las finanzas de un organismo intermunicipal que se encarga de surtir el área metropolitana de la capital.

No existe seguridad en la reparación de la cortina de la presa El Realito. Sin embargo, es la única fuente de abasto disponible para atender la demanda de agua en la entrante temporada cálida. Hace falta exploración en el territorio potosino y disponer de acueductos importantes para aprovechar parcialmente el caudal de los ríos que cruzan la entidad, a fin de contar con una reserva para atender la ingente demanda de agua por el importante crecimiento de la mancha urbana de la capital del estado.

EL COTARRO POLÍTICO

Nuestro gobernador ya agarró pleito y los momios no le favorecen… De los resultados del disparejo conflicto dependen muchas cosas para el futuro inmediato… Incluso, que su partido, el Verde Ecologista, tome otro rumbo y deje a la “gallardía” sin sus siglas… Eso depende de los resultados del pleito en mención… Sin tener realmente vela en el entierro, la diputada Dolores Eliza García declaró que ella, como presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, convocó al nuevo director de Interapas, José Antonio Lugo Álvarez, para que presente ante ellos su plan de trabajo. La pregunta es: una vez que conozcan el plan ¿qué van a hacer los legisladores?, ¿autorizarán nuevas tarifas?, ¿sugerirán medidas técnicas adicionales?... La mera verdad es que obedecen instrucciones de su patrón para fastidiar políticamente con un problema grave que todos sentimos, menos ellos, a juzgar por el tenor de su convocatoria a Interapas. O sea que no saben nada y exigen, pero no ayudan… Tantito respeto por favor… Por su parte, el diputado José Luis Fernández Martínez declaró ayer que “se busca desincorporar y enajenar un bien público que consta de un terreno de características industriales, ubicado en el municipio de Villa de Reyes que tiene como objetivo la instalación de una empresa, la operación es de arriba de 2 mil millones de pesos el costo en el que se vende este terreno, y en el análisis que hacemos de la iniciativa cumple con las formalidades que marca la Ley de Bienes del Estado y en los próximos días se le dará cuenta al pleno”… Extraordinario, digo yo, si todo fuera como lo dice el legislador. Afirma que el dinero de la venta será para “infraestructura productiva” lo que dice todo y nada. Al último no vayan a salir con que un mago desapareció todo y nadie sabe, nadie supo… Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, encargada de la Auditoría Superior del Estado, nos quiere apantallar porque dice haber obtenido la devolución de 406,307 tepalcates como resarcimiento y multa por observaciones no solventadas en 2010 por el municipio de Charcas. La verdad no quiero pasarme de la raya, pero creo que con que las cuentas que están recién entregadas correspondientes al año pasado resulten tan claras como espeso es el chocolate, ya sería ganancia. Todo mundo sabe que esa institución carece de personal, que le quitan dinero para gastarlo en otros menesteres, lo cual ella no puede ni chistar porque es hora de que nuestros ilustrísimos y nunca bien ponderados diputados locales se la pasan en la plática y no la han confirmado en el cargo… Eso sí, no hay legislador que no cobre puntualmente… Pues el terrible Manolo asegura que su participación en la Procesión silente será como siempre, encapuchado y descalzo. Lo podremos reconocer nomas por los puros “cayetanos”… HASTA LA PRÓXIMA.

