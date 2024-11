Solarium / San Luis a punto del colapso

Sobre una extensión de poco más de 300 kilómetros cuadrados, San Luis Potosí es una ciudad a punto de colapso por la falta de vías amplias de circulación interna. Sin embargo, carece de un plan rector que ponga orden en su creciente vitalidad comercial, de negocios y de servicios.

En este momento no existe una cifra precisa de la cantidad de vehículos particulares para el desplazamiento de sus habitantes durante las horas de trabajo ordinario. Sin embargo, la errónea localización de las áreas residenciales alejadas de polo a polo de las zonas de trabajo hace que diariamente las pocas vías de circulación reduzcan su capacidad de desahogo en las llamadas horas pico.

Esta historia, como muchas otras de la capital potosina, tiene su principio en la absoluta irresponsabilidad de los gobiernos estatal y municipal desde que se anunciaba el crecimiento urbano que llevó a multiplicar por cuatro la cantidad de habitantes en la hora denominada “zona metropolitana” con relación a hace apenas medio siglo.

Diariamente la conocida avenida Salvador Nava Martínez y el denominado Circuito Potosí se han visto superados con mucho para el ir y venir de vehículos particulares que van de un extremo a otro de la mancha urbana por diferentes motivos. La pérdida de tiempo y las dificultades irritan al más paciente de los conductores.

Desde que se hizo la traza original de la ciudad sus características correspondieron a la vida cotidiana sin otra cosa para transportarse que carretas o simplemente a pie. La demarcación del centro histórico favoreció el desplazamiento de las actividades comerciales y de servicios a otras zonas de la capital, pero en ninguna de las ampliaciones se tuvo la precaución de construir vías amplias para la circulación de vehículos particulares y de transporte público.

El congestionamiento vehicular tiene reflejos en la incomodidad, en la pérdida de tiemplo y en el costo que todo eso representa en términos de trabajo. Ese solo aspecto justificaría que el gobierno estatal y los municipios conurbados destinaran recursos para ampliar avenidas, desarrollar el proyecto del tren urbano entre norte y sur de la ciudad, en lugar de destinar millonarios presupuestos a espectáculos que en cuatro horas se convierten en nada.

Aunque todo esto debería formar parte de un plan sexenal de gobierno en el caso del estado y, para el caso de la capital y Soledad, de sus planes municipales de desarrollo, es irritante el desenfado con que sus respectivos titulares dejan pasar el tiempo sin ofrecer siquiera remedios temporales.

El reordenamiento de la mancha urbana debería significar un costo para los fraccionadores que contribuyeron al desorden actual, mediante sugerencias y aportaciones para que la autoridad tenga forma de resolver el problema.

No vale la pena recordar culpas posiblemente mal repartidas. Lo importante es atender los problemas viales y de conectividad que presenta la zona conurbada de San Luis Potosí con la mejor disposición de modernizarla en todos sentidos. El costo mayor es el tiempo, usted dirá si es hora de iniciar algún proyecto bien estructurado o asumir una actitud contemplativa y patear el problema para que otros lo atiendan.

SON IGUALES, PERO DISPAREJOS

Ambos se acusan de lo mismo. Uno quiere abrir la puerta a patadas. El otro pone las trancas que puede y donde lo dejan. Uno no puede hacer campaña electoral anticipada. El otro ni idea tiene de lo que es una campaña electoral anticipada. ¿Por qué no se van con su música a otra parte?

El par de personajes pendencieros parecen ignorar la inutilidad de su pleito llevado a escenarios nacionales con tal enjundia que pisan territorio del ridículo porque a nadie que los escucha, por muy tribuna parlamentaria que sea, les interesa en lo más mínimo su disputa tepachera, sin razón y ajena a cualquier resolución final. El pleito no los llevará a cumplir sus respectivos deseos por su demostrada pendejez.

No se han dado cuenta que los dos están fuera de la campaña anticipada por la gubernatura del 2027. Ricardo Gallardo Cardona hace campaña anticipada, sin duda, porque quiere dejar sucesor. Compra adeptos y condiciona apoyos a los alcaldes que no lo apoyan, pero él no puede ser candidato ni su entusiasmo concede valor a quien tiene entre ceja y ceja para la postulación.

Nadie, en su sano juicio, buscaría el apoyo del gobernador en turno por todo lo que significa hacerlo en una entidad que ha sufrido cacicazgos desde hace 200 años, el último de los cuales nos heredó 82 años de constantes rebeliones, incluso con enfrentamientos armados. ¿Pues de dónde son que no lo saben?

Más nos sorprende la actitud beligerante de Gerardo Sánchez Zumaya porque nos quiere jugar el dedo en la boca. Cumple a satisfacción de sus amigos y aliados la misión de descarrillar la precampaña del gobernador potosino al grado que, damos por hecho, ni la gente de Gallardo ni la escasa simpatía que genera el empresario huasteco podrían figurar en las boletas de elección por la gubernatura porque son fichas desgastadas.

Si la jugada ha sido instrumentada desde el Palacio de Cobián, nos revela la capacidad de hacer a un lado las aspiraciones locales de los Gallardo sin dejar huella de su estratagema.

Además, el PVEM maneja lo suyo con discreción. Coloca piezas de su absoluta confianza en los cargos claves de la administración estatal, lo cual significa que en cualquier momento cierra puertas y a ver quién puede abrirlas.

Aquello de que cada semana uno o dos alcaldes se registran en el Verde no es ningún problema. Se trata de sujetos sin convicciones políticas que lo mismo cambian de camiseta o chaleco un mes y al siguiente se ponen otra. Son individuos convenencieros que por dinero lo mismo cantan que bailan. ¿Quién puede confiar en ellos?

En este momento no hay quien entre a los chingadazos colocándose atrás de su favorito. Solo las incondicionales que cobran por levantar el dedo en el Congreso de la Unión usan la tribuna para agredir al empresario que todavía no contrataca.

De manera que mientras dos se entretienen acusándose hoy, y mañana también, eso nos viene a confirmar que, para uno que madruga, otro que no duerme. Que será otra persona quien resulta triunfadora en este movido proceso cuando llegue la hora de las decisiones firmes.

EL COTARRO POLÍTICO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manejó decorosamente el tema relacionado con el pleito que se traen el gobernador y el empresario. Existen posibilidades de arreglo y de enderezar las cosas antes de que esto caiga en un conflicto de veras grande… Quienes vimos la foto del Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez y la Secretaria de Gobernación, intuimos que amén de la información oficial la misión del funcionario fue la de comenzar a hacer las paces y ofrecer alguna disculpa. Ni modo… Los que sí enseñaron el cobre fueron nuestras legisladoras verdes y el senador del mismo tono porque llevar pleitos personales a la tribuna legislativa es no tener idea de para qué están ahí… Por cierto, los señores diputados locales tienen un mes para cumplir su primer periodo legislativo. Bueno sería que fueran pensando en plantear medidas que eviten la discriminación por razones de origen que tanto lastima a la gente de los municipios huastecos… Y sépase de una vez que el terrible Manolo tiene pensado arribar a la meta con el mayor cuidado, porque en ocasión pasada diose tremendo perrazo cruzando la línea… Claro, en la Carrera Atlética del 72 aniversario de EL SOL… HASTA LA PRÓXIMA.