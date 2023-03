Solarium | Repicar y andar en la procesión

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona realiza el papel de organizador emergente de la Procesión del Silencio cuya preparación es un proceso que estaba exánime por las dificultades económicas que significa un evento que está calificado entre lo religioso y lo turístico, pero que en realidad es parte de la cultura potosina tras 70 años de realización en el centro histórico de la ciudad.

Por supuesto que es una acción atinada del gobernador la conservación de esto que representa para la capital potosina un valor cultural, alrededor del cual se tejen muchas versiones, algunas de las cuales son protestas porque las cofradías que integran la Procesión del Silencio estimaron que Tradiciones Potosinas, A.C., se desentendía de los costos que representa la confección de la vestimenta tradicional de cada grupo, así como la adquisición de candelabros o candeleros y los atavíos que simbolizan el espíritu religioso del evento.

La historia de la Procesión silenciosa comienza de manera modesta, como muchas de las tradiciones que van ganando fama y prestigio para llegar a lo que en la actualidad son. Religiosamente equiparable a otras caminatas, como las muchas peregrinaciones que realizan los fieles de las diversas advocaciones de la Virgen María en nuestro país, tiene, sin embargo, un atractivo turístico en las diversas actividades religiosas de la Semana Santa.

La Procesión del Silencio de San Luis Potosí se enriqueció con la importación de imágenes de escenas evangélicas mandadas a hacer en el extranjero, especialmente en España donde nace la inspiración de acompañar la imagen de la Dolorosa en recuerdo del pasaje correspondiente al regreso del calvario. Sin embargo, el alma del evento potosino fue, durante muchos años, Lupita Romo y algunas personas que posiblemente ya no están en capacidad de continuar.

Es muy posible que Tradiciones Potosinas, como asociación civil, no intervenga en la realización de la Procesión del Silencio de este año, pero lo que sí es indispensable es su asesoría en aspectos relacionados con la organización. Las cofradías inconformes, que las hay, también están en posibilidad de revisar su mecanismo de operación, decidir si sus integrantes son motivados por la fe religiosa o si asumen el papel de actores en un evento cultural que hoy es parte de la riqueza expresiva potosina a no dudar indispensable para conservar la memoria de una tradición religiosa.

No obstante, el entusiasmo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se desborda con expresiones exageradas. Decir que la Procesión potosina llegará a ser la mejor del Mundo, debe ser tomado en consideración de todas las proporciones que tenemos a la vista. Valdría la pena señalar que el evento, donde quiera que se realice, tiene el mismo carácter religioso y es, al mismo tiempo, una remembranza de un hecho evangélico que tiene su carácter catequístico en cada representación. Una valoración para llegar a una clasificación parece innecesaria frente al valor cultural que está de manifiesto.

AGUA QUE NO HAS DE BEBER

A mediados de la semana que concluimos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos hicieron una visita a la cortina de la presa El Realito, ubicada a 500 metros del poblado del mismo nombre perteneciente al municipio de San Luis de La Paz, en Guanajuato, para constatar el mal estado en que se encuentra su cortina de 80 metros de altura por 270 metros de ancho. Las fugas detectadas prendieron la alarma del gobierno potosino quien cuenta con la simpatía de los diputados federales que forman la comisión para el abasto de agua, quienes seguramente habrán de conseguir los recursos para repararla en cosa de dos meses, según las estimaciones que le dieron a conocer al mandatario y al alcalde.

Primero veamos cuál era la razón del optimismo de las autoridades potosinas cuando se inauguró la presa El Realito el 9 de octubre de 2012, en un mensaje escrito por el entonces titular de Interapas, el ingeniero David Atisha Castillo. “La presa El Realito aportará 1,000 litros de agua por segundo para abastecer a una tercera parte de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, que equivale a 400 mil personas; mientras que el Programa de Mejora Integral de Gestión de Interapas modernizará la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana para recibir el agua proveniente del embalse El Realito”.

“La presa El Realito se suma a las presas ya existentes San José, El Peaje y El Potosino, que en su conjunto atenderán la demanda de casi el 50 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, mientras que el 50 por ciento restante será atendida a través del sistema de pozos que opera el organismo operador Interapas. En resumen, este documento permitirá conocer las características de operación de la presa y acueducto El Realito y sus benecitos directos a la población. El inicio de operación de la presa El Realito es de gran relevancia ya que contribuye en el corto y mediano plazo a la sustentabilidad del desarrollo urbano, social, comercial e industrial de la zona metropolitana de San Luis Potosí.” Hasta aquí lo escrito por Atisha Castillo

Como usted está enterado porque lo vive a diario, poco o nada de esas aspiraciones alcanzaron la realidad. La empresa Aquos S.A. de C.V. operadora del acueducto de 133 kilómetros desde la presa hasta la zona urbana de San Luis Potosí, ha registrado frecuentes fallas a lo largo de 10 años que tiene la presa, cuyo costo fue de 3,527 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional del Agua.

El historial de la presa no ha ido más allá de la primera etapa que correspondía al surtimiento de la zona sur y poniente de la capital potosina con beneficio para alrededor de 400 mil habitantes. Ni pensar en que la segunda etapa pueda alcanzarse luego de los daños que registra su cortina, que correspondería al surtimiento de otros mil litros por segundo para abasto de la ciudad de Celaya en Guanajuato, donde seguramente deben atender el compromiso de otra manera.

Aquí existen dos problemas. ¿Quién va a pagar las reparaciones de la cortina y del acueducto inservible? ¿y de dónde se obtendrán los mil litros por segundo que no tenemos ahora durante el periodo de reparaciones? Las presas locales están casi agotadas: El Peaje tiene un 20 por ciento de su capacidad de almacenamiento. La de San José dispone de un 40 por ciento de su capacidad, lo mismo que tiene de almacenamiento la presa El Potosino.

Interapas, cuando su director era el ingeniero Enrique Torres López quien ha sido el más capaz en tiempos recientes, comenzó un programa de reparación de buena cantidad de pozos que se encontraban dañados en su equipo de bombeo, así como la reparación de la parte de la red distribuidora que presente fugas por las que, según creen los empleados del organismo operador, se perdía más de un tercio del líquido inyectado por ellas.

Nuestra reserva de agua en cinco presas que se destina especialmente a la agricultura, pero también a la ganadería intensiva, asciende actualmente a 19,776 millones de metros cúbicos de agua, cuyo destino, por supuesto, no puede cambiarse porque no tenemos los acueductos indispensables.

Todo, naturalmente, tiene un costo. Sin recursos no puede haber una operación sana del Interapas y si le sumamos el permanente ataque de las dependencias gubernamentales que quieren asumir el control del agua con un objetivo político, el asunto se complica y parece alejarse de una solución técnica y, por tanto, eficiente.

EL COTARRO POLÍTICO

Elías Pesina llegó a presidir el Comité Directivo Estatal del PRI en febrero de 2019 para suplir al maestro Martín Juárez Córdova durante un año porque fue candidato a diputado local. En enero de 2020, Pesina fue electo formalmente por el Consejo Político del PRI para cubrir el periodo de 4 años que se vence justo en febrero de 2024… Lo agrio del tema es que, ante el acelere de todos los procesos electorales como efecto de las ansias incontrolables de la 4T, ya hubo aprovechados que quieren que Elías termine antes porque les estorba en sus planes manifestados en una publicación a la que le agregaron nombres sin ningún tapujo… El primero que se deslindó fue el alcalde de Villa de Arista, Bernabé Mares Briones, quien en sus redes sociales desmiente que haya suscrito cualquier publicación… Así las cosas, solo está pendiente de conocerse quién fue el que intentó el golpe haciendo el ridículo de su vida… Arely Pablo Servando, de 33 años y madre de una niña, perdió la vida cuando una bala perdida la lesionó en la cabeza en el momento en que cuatro ciudadanos americanos eran secuestrados en Matamoros. Nativa de Axtla de Terrazas, municipio huasteco, ella trabajaba en un local de fotocopiado.

De eso no habla ni el gobierno federal ni el estatal, como para auxiliar a la familia que seguramente está en desamparo… Cierto que la temporada de vientos fuertes no ha terminado. Pero tumbar árboles o podarlos hasta casi desaparecerlos, no parece que sea lo mejor para nosotros y para las futuras generaciones, especialmente cuando ya se deja ver, todas las mañanas, una densa capa de humo sobre la zona urbana de la ciudad, consecuencia de nuestro desarrollo industrial… Se le atribuyen a Luis Gerardo Ortuño afirmaciones de que el recién designado director de Interapas no podrá resolver el desabasto de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí, ¡porque no es de aquí!... Con esas ideas, la verdad da pena decirlo, pero no iremos a ningún lado… Villa de Reyes se suma a la estrategia de planeación urbana con el Gobierno del Estado y la Federación, con el objetivo de que sea el primer municipio donde se implemente la nueva gestión urbana basado en la sustentabilidad y mejorar la movilidad, tener vivienda digna y de calidad, fortalecer el sector educativo, infraestructura carretera, mejorar y ampliar los servicios… ¡Nada!... Así lo dio a conocer el presidente municipal, Daniel Lagunas López al recibir al delegado del Infonavit, Mario Rojas Hernández y el director del Instituto Estatal de Planeación, Alfonso Chávez, con quienes se revisaron los diversos proyectos que se tienen desarrollos habitacionales, por la llegada de más inversiones este 2023… El terrible Manolo acaba de voltear para decirme que ya tiene planchada la túnica, limpio el capuchón y lustrados los guaraches con miras a la Procesión del Silencio. Nomás es que digan… HASTA LA PRÓXIMA.

