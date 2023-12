Solarium | Proporción de 4, 2 Y 1

Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, podrían haber llegado a un acuerdo para la postulación de candidatos en los siete distritos federales correspondientes al territorio potosino. En proporción de 4, 2 y 1, las postulaciones para candidatos a diputados federales se están visualizando ahora con ciertas sorpresas en ambos casos.

La dirigencia estatal del Partido Verde parece dispuesta a aceptar solamente dos posiciones para aspirar a la cámara de diputados del Congreso de la Unión, obtener una de las tres senadurías potosinas y quedarse con 7 de las 15 postulaciones para diputados locales en tanto que ya se verá cuántas de las 58 presidencias municipales podría trabajar electoralmente a partir de marzo de 2024.

Decir que la negociación entre los tres aliados es relevante no significa que los resultados electorales vayan a corresponder al reparto previo que se avisa ahora. De cierta forma Morena y sus aliados están adelantando parte del proceso selectivo mientras que el Frente Amplio por México no acaba de negociar las posiciones que tendrán en cada estado de la república, si es que primero confirman su alianza en las 32 entidades del país. Si esto es o no ventaja para el oficialismo va a depender de los personajes que aparezcan en la lista de postulados.

Desde hace más de un año que el Verde aprovecha las ventajas de ser quien gobierna en San Luis. Lo hizo de una manera ostentosa cuando los alcaldes de casi una treintena de municipios declararon haberse “pasado” al Verde con todo y su gente. Como estrategia gallardista para afianzar la preferencia de los votantes en cada municipio tiene sus bemoles. No todos los alcaldes son líderes naturales en sus municipios. Algunos llegaron a la presidencia porque no son muchos los que se atreven a gobernar municipios empobrecidos y sin apoyos económicos para progresar.

En política, como en muchas otras cosas, percepción es realidad. Salvo que no hay que equivocarse ni del momento ni de las circunstancias del contexto para que esa consideración sea verdadera. ¿Pueden los alcaldes transferidos al Verde garantizar triunfos a su nuevo partido en los tres niveles que están en disputa para el año próximo?

Pero, no solamente es eso. Ya se vislumbra que varios diputados locales de los partidos opositores saltarán al Verde -o a Morena- con el fin de participar en las fórmulas para el Congreso de la Unión. Una priísta, al menos, tiene la vista puesta en una diputación federal por el oriente del estado sin tener elementos que garanticen su triunfo en las urnas.

Finalmente quiero decirle que PRI, PAN y PRD hacen la tarea sin tanto aspaviento y recurriendo a las estructuras que todavía permanecen a la espera de que los vientos cambien para reaparecer. La contienda electoral del 2024 se anuncia reñida, sin claudicaciones y reveladora de no sé cuántas cosas más. Vamos a ver.

LA TRAMPA DEL LEGISLATIVO

Ignoro quién haya puesto sobre la mesa de las discusiones legislativas la iniciativa para eliminar el cobro por el estacionamiento en las plazas comerciales de la ciudad, pero se trata de una trampa vulgar con fines electorales.

Primero porque no se trata de un tema que este dentro de las atribuciones del Congreso del Estado sino dentro de las funciones que corresponden al Cabildo de la Ciudad, lo cual no sorprende después de ver la cantidad de errores en los que caen los señores diputados a la hora de saltarse la barda para atropellar a los ayuntamientos en sus atribuciones.

Segundo, porque aun sabiendo que no deben meterse donde no deben, quieren dar la impresión a los electores de que están actuando en su defensa al no permitir que se cobre a los visitantes, compradores o todo aquel que llegue en vehículo a cualquier plaza y permanezca ahí más de 15 minutos.

Lo que no dicen es que al ingresar al estacionamiento de cualquier plaza comercial uno recibe un boleto que registra la hora de ingreso y se levanta una barra para permitir el acceso. Transcurrida la visita, uno paga el costo por el tiempo de acuerdo con las cuotas permitidas, y éste queda registrado en el mismo boleto para que saliendo lo deposite en un receptor, de nueva cuenta se levanta una barra y uno puede salir. Sin boleto no hay salida posible.

Bueno, pues vamos a dejar correr la imaginación. Si los legisladores ordenan la suspensión de cobros van a desaparecer las barras de acceso y salida, no habrá boletos con qué demostrar que se estuvo ahí. Los estacionamientos de las plazas públicas volverán a ser el paraíso para los ladrones de automóviles y estaremos aportando lotes completos de vehículos robados en esos lugares. Cualquiera prefiere pagar la cantidad que sea con tal de no sufrir el robo de autos, camionetas o lo que sea. ¿De qué lado están señoras y señores legisladores?

Uno sabe que en estos días la legislatura debe estar al tanto de los vericuetos contenidos en el presupuesto de ingresos y egresos para 2024, con los aumentos respectivos al impuesto sobre nómina y los derechos y aprovechamientos que corresponden a la hacienda estatal. Sin embargo, sus aspiraciones por seguir cobrando en el erario estatal los lleva a cometer este tipo de barbaridades engañando a la gente. ¡No hay que ser!

EL COTARRO POLÍTICO

“El Congreso del Estado reitera el compromiso de no afectar los bolsillos de las familias potosinas, por lo que, en la revisión de las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos no se autorizaran aumentos en impuestos que afecten a la ciudadanía”, así lo afirmó la Presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, diputada María Aranzazu Puente Bustindui… Así como son “expertos” economistas, los diputados de esa comisión deberían pensar en el círculo vicioso en que se encuentran alrededor del 90 por ciento de los municipios potosinos. Hace falta desarrollo, no demagogia… La iniciativa de Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo plantea un “impuesto verde” a empresas e industrias que emiten contaminantes al medio ambiente “para que esos recursos se puedan aplicar en resarcir el daño generado” aseguró el diputado José Luis Fernández Martínez… Añadió “el estado no tiene recursos suficientes para mitigar esos impactos. Vemos con buenos ojos que el Ejecutivo del Estado esté planteando un impuesto en estos términos, porque lo consideramos justo”, Les estaría recayendo si no… Aunque lo recaudado no se va a gastar en limpiar ni siquiera la entrada del edificio legislativo… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer la próxima instalación de cuatro empresas del ramo automotriz en la zona industrial de la capital… Es cada vez mayor el esfuerzo educativo por capacitar a jóvenes en esa rama de la industria. La posible llegada de inversiones extranjeras genera una competencia muy dinámica entre entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eventualmente se incluye a San Luis Potosí en este grupo, además de que ya forma parte de la región bajío-occidente en donde están Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes… El terrible Manolo hace notar que hace muchos, pero muchos años, que un periodista no figura como candidato a algo más que un premio estatal. ¿Por qué será?... HASTA LA PRÓXIMA.





