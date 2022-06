Solarium | Políticos excelentes simuladores

La personalidad de quien nos gobierna concentra la atención de todos. Sus palabras, sus gestos, su forma de expresarse, todo bajo el escrutinio de un conjunto diverso de observadores. Se ha creado como una forma de entretención el análisis de los aspectos personales del mandatario en turno, para nuestro caso, los de Ricardo Gallardo Cardona, en vez de tamizar los actos de gobierno tomando en cuenta referencias que tienen que ver con la honestidad y la inteligencia para obtener resultados benéficos para todos.

Imposible conocer el pensamiento del gobernante respecto de cualquier cosa. No somos adivinos para estar al tanto de sus simpatías o de sus antipatías porque los políticos, como los actores, son excelentes simuladores. Está en su naturaleza esconder sus sentimientos para eludir lo que les viene en gana.

Ni aún cuando se pliegan ante la realidad, cuando el cambio de parecer les favorece, la naturaleza simuladora deja de estar en los actos del gobernante porque dispone de mil recursos para eso. No es que tal o cual disposición esté equivocada, lo que pasa es que el pueblo manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Así de sencillo.

Esta perorata cobra sentido cuando el anuncio y puesta en marcha de la remodelación de la avenida Himno Nacional produjo la inmediata reacción del vecindario y de un importante segmento ciudadano al darse cuenta de que más de 800 árboles plantados a lo largo de esa rúa serían cambiados a no se sabe dónde, muchos de los cuáles fueron sembrados por los vecinos de viviendas y negocios. Por eso el proyecto no se suspendió, se cambió.

Sin embargo, de debajo de las piedras surgió otra razón para seguir. Eliminar la muy discutida “ciclovía” en la que, si mal no recuerdo, Xavier Nava invirtió algo así como 15 millones de tepalcates para colocar a lo largo de la avenida “separadores” de hule que limitaban un espacio de metro y medio del arroyo vehicular para destinarlo a la circulación de ciclistas. Usted estará de acuerdo conmigo que este ya es otro cantar, por su alto costo y su escaso servicio.

Está demostrado que la “ciclovía” de Himno Nacional no funciona por una razón sencilla: Los ciclistas no circulan por ahí en la misma cantidad con que lo hacen por otras rutas, por ejemplo, la “Morales-Saucito”, el Periférico Poniente, la Fray Diego de la Magdalena y todas las que conectan hacia el norte de la mancha urbana.

Hay que saber quedar bien con la gente. Y quienes se desplazan en bicicleta hace muchos, pero muchos años, son los habitantes de comunidades ubicadas al norte de la ciudad. La aparición de las vías rápidas desplazó a los ciclistas hacia rutas más seguras y tranquilas. Además, las nuevas generaciones que provienen de aquellas comunidades compraron motocicletas que hoy encontramos por todas partes y en todas direcciones.

¿Acaso requiere mucha ciencia disponer que cuatro “pelaos” se dividan en dos turnos y se coloquen uno en cada sentido de la avenida Himno Nacional para contar cuántos ciclistas pasan en diferentes puntos, para así saber qué hacer?

Es mucho pedir que los patrulleros de tránsito hagan lo mismo una semana cuando rondan por Sierra Leona, Periférico Poniente, Morales-Saucito, etcétera, y luego usar los datos para crear un proyecto de ciclo vías. ¡Hasta parecen nuevos!

Sin embargo, me da la impresión de que tanto Nava como Gallardo han pensado en quedar bien con esos cientos, que no miles, de aficionados al ciclismo que por falta de vías de circulación segura se van al Tangamanga I y convierten el triángulo entre las fuentes en un peligro para los caminantes y atletas de a pie, sin que nadie se atreva a pararlos porque se trata del hijo de no sé quién y la pariente de no sé quien otro.

Ora, si de gastar se trata, pues atórenle con un “velódromo” para que los amantes de pedalear desahoguen sus ansias de novillero. Al fin y al cabo, mire, de la obra sobra. Ya lo sabemos.

ES IGUAL, PERO NO ES LO MISMO

Una de las aspiraciones más compartidas por los políticos de cualquier filiación o partido es la de creerse por encima del promedio ciudadano en todos los órdenes de la vida. Ninguna realidad los ataja ni argumento alguno es capaz de convencerlos de lo contrario. Los políticos firmarían sin dilación la celebre frase: “aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro”.

El tema viene a cuento por esa disposición que obligó a Miguel Gallegos, vocero oficial de seguridad en el estado, a tratar explicar lo que se explica por sí mismo. La negación del ataque al penal de La Pila como un desafío a la autoridad o, cuando menos, un mensaje cifrado, es más difícil que aceptar el desafío y encararlo, porque de todas maneras es la única salida que tienen los que representan formalmente al gobierno y tienen autoridad. No tienen para donde hacerse.

Sustraer los hechos de su ámbito natural para convertirlos en materia de análisis político, con significados adicionales, no beneficia la imagen gubernamental sino la exhibe porque aparenta rehuir la responsabilidad de aplicar la ley. Sin embargo, si es necesario señalar ante la sociedad cuáles son los recursos a su disposición para conservar la seguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio, todo el tiempo.

La verdadera causa de hechos delictivos no forma parte del interés de la población. Pero sus consecuencias sí, en la medida que esas resultantes afectan la seguridad y la integridad de las personas. A simple vista estamos delante de temas controvertidos porque los ángulos de observación son distintos, eventualmente opuestos y generalmente atractivos.

Tocar públicamente las teorías y conceptos de los delitos que motivan y justifican la creación de leyes para frenarlos, no es más importante que prevenirlos. Son dos aspectos distintos y frente a los hechos lo único válido es la determinación de hacer respetar las leyes, empezando por publicar las consecuencias de violarlas.

Es una equivocación de la vocería y de quienes ordenan y respaldan sus mensajes, esquivar la realidad de los hechos como si con ello se creara un inmenso globo de seguridad y confianza que cubra a la población en general, lo que es imposible que suceda. Es muy explicable que se tenga un plan de seguridad con fallas, lo que sería inexplicable es que no existiera ningún plan.

Desviar la atención con declaraciones equivocadas, por decir lo menos, puede ser parte de una estrategia que no está en el conocimiento de la gente. Evidentemente la creación de una atmósfera confiable resulta muy cara en este momento. No solamente en inversiones materiales sino en lo difícil que es convencer a la gente de que la realidad es distinta a la que se percibe. Se olvida que, en comunicación, la percepción es realidad.

Lo deseable es que San Luis Potosí no se deslice por el tobogán de la violencia en que parece estar cayendo. A la autoridad corresponde conocer las causas, desmenuzarlas y llevar a la realidad todos las decisiones que en su momento deban tomarse. Lo primero es entender los problemas porque solamente así es posible proyectar y concretar las soluciones. ¿No cree usted?

EL COTARRO POLÍTICO

El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahuix, Chihuahua, a manos de un malandrín que está desaparecido, desató los demonios en el país. La representación de la orden jesuita en México y la iglesia católica en su conjunto han condenado los hechos que colocaron al país en el centro de atención internacional por la equivocada estrategia gubernamental contra la violencia. San Luis puede ser una muestra de las consecuencias que arroja la violencia… Tal parece que los socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla encontraron una forma de eludir el alto costo de sus insumos y somos los consumidores finales quienes pagamos el pato. Las tortillas que hoy en día se venden en San Luis capital al día siguiente parecen de plástico. Duras y correosas… El diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga dio a conocer a través de redes sociales el hackeo de su cuenta de Twitter la tarde de ayer viernes, la cual fue mal utilizada para lanzar mensajes ofensivos. Dijo que, si bien se pudo recuperar la cuenta, ya se están revisando los accesos, así como los mensajes que se lanzaron para tomar acciones legales y presentar las denuncias correspondientes. Estará informando a través de los medios oficiales los avances de estos hechos… La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, concluyó las entrevistas a 12 aspirantes a ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Numerario de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). La diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, presidenta de la comisión, informó que se revisó la documentación que establece la convocatoria y se dio paso a las entrevistas con los aspirantes a fin de que presentaran su proyecto de trabajo. El dictamen respectivo será presentado al pleno en Sesión Ordinaria el próximo 30 de junio. La persona que sea electa cubrirá el periodo comprendido del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2026… Luego no se echen para atrás… Adán Augusto vino a hacer su luchita en San Luis, lo que no le fue muy complicado porque con que convenza a uno convence a todos. Usted sabe… El titular de Desarrollo Económico municipal, el doctor Jaime Chalita Zarur, se anota el primer éxito al traerse una empresa europea que invertirá en San Luis buena cantidad de dólares… Villa de Reyes se adhirió a la plataforma digital “Descubre San Luis” para que los diferentes prestadores de servicios turísticos promuevan los atractivos que se tienen en el municipio y todas las actividades relacionadas al sector. Así, cualquier persona puede planear su visita en la fecha que desee, conociendo las actividades culturales, artísticas, deportivas o sociales, así como consultar los hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos, cuyos dueños se integren a la plataforma, informó el director de Turismo Municipal, Sergio Emanuel Castillo Medina… El terrible Manolo se apunta para echarse un chapuzón en agua termal, nomás que se le quite la pinche gripa que lo trae acongojado. Usted me entiende… HASTA LA PRÓXIMA

