Solarium | Para uno que madruga, otro que no duerme

Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que pediría al alcalde Enrique Galindo Ceballos que despidiera al director de Interapas, el ingeniero José Enrique Torres López, por haber propuesto un aumento en las cuotas del agua potable en la zona que ese organismo cubre, al mandatario se le cayó el sombrero de copa y quedó al descubierto el conejo antes de tocarlo con su varita mágica.

La gallardía en su máxima expresión se declaró en contra de toda modificación al alza en las cuotas del agua. Ninguno, sin embargo, ha formulado una propuesta para resolver el muy añejo problema de abasto del líquido que es para nosotros tan preciado desde que esta ciudad se fundó.

Sin embargo, la gallardía, con su mágica verborrea, pretende esconder una realidad inobjetable: el agua es un negocio muy redituable a partir del incremento en la demanda por el crecimiento de la planta industrial y la llegada de un número incalculable de gerentes y funcionarios de las nuevas empresas y de sus respectivas familias.

Controlar el abasto del agua quiere decir muchas cosas. Por un lado, programas de inversiones para las que no hay dinero, pero que se podría obtener de alguno de los fondos federales especiales, quizá con el apoyo estatal. En todo caso, la gallardía y sus simpatizantes no van a mover un dedo para gestionar recursos que ellos no van a ejercer.

La estrategia no es nueva. Primero llevan al adversario a la pobreza y lo encierran sin recursos. Luego lo desbaratan, como lo ha dejado en claro la alcaldesa de Soledad, porque el organismo no opera eficientemente. Y, al final, San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro se rascan con sus propias uñas sin desechar la posibilidad de que los tres puedan llegar a acuerdos de apoyo en caso de escasez de líquido.

Hay varias evidencias que respaldan lo que digo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el gallardista José Luis Fernández Martínez, afirma que no es posible la aprobación de un aumento por razones de incapacidad económica de los consumidores. En cambio, ya anunció que van a gastarse unos 150 milloncejos en la construcción de un nuevo palacio legislativo allá por las instalaciones de la Fenapo.

Es decir, quieren desbaratar al órgano operador y luego veremos si tienen o no recursos para resolver el muy viejo problema del agua en la zona conurbada de San Luis. La gallardía se cuida bien de no hacer promesas mientras logra la primera fase del proceso en marcha. Cuando Interapas haya desaparecido, de la manga se van a sacar los recursos siempre y cuando se cumpla la premisa de que “de la obra, sobra”.

Para ese momento, Enrique Galindo Ceballos estará a expensas del gobierno estatal y, por supuesto, del federal. Ni soñando el alcalde va a tener recursos para reponer la red de cuando menos la mitad de la mancha urbana, es decir, unos 150 kilómetros cuadrados que le corresponden.

El día que la gallardía haya completado la reposición de la red que ya no funciona y que tiene fugas como regaderas, entonces habrá agua suficiente. Con la misma cantidad de litros por segundo que se inyectan hoy, se atenderá el doble de necesidades actuales porque ya no habrá fugas ni desperdicios.

Imagínese usted los precios de las obras de que estamos hablando y verá que en este pueblo llanero ¡no hay quien brinque sin guarache!, ¡por Dios!

LA MARCHA

Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, un grupo de ciudadanos se manifestará en una marcha que partirá del Centro de las Artes en la avenida Juárez, cuyo edificio correspondió a la Penitenciaría del Estado en una de cuyas celdas estuvo preso Francisco I Madero antes del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, y se dirigirá a la Plaza de Armas, a una cuadra de otro edificio en el que se redactó el Plan de San Luis en aquella época.

El motivo de la marcha es atender una convocatoria de organismos nacionales que se proponen defender al Instituto Nacional Electoral -INE- de cualquier alteración en su estructura y funciones propuestas en la “reforma electoral” anunciada por el presidente López Obrador y enviada a la Cámara de Diputados donde se prevé que no lograría la mayoría calificada de votos para ser aprobada.

Ya en la Plaza de Armas, el único orador que expondrá los puntos de vista de los marchistas será el licenciado Rodolfo Aguilar Gallegos, ex presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien ha sido el árbitro electoral mejor calificado en sus funciones, y quien, además, ilustrará de manera seria las razones de esta manifestación que se replicará en 36 ciudades del país, empezando por la Ciudad de México.

La conservación de las instituciones electorales de México tiene que ver con la confianza en el árbitro por su independencia. La ciudadanización de los procesos electorales desde su organización hasta su calificación final es parte fundamental de esa confianza. Regresar al control del gobierno como hace más de medio siglo equivale a regresar al abstencionismo que ya sufrimos en el pasado y que alcanzó su máxima expresión en las elecciones de 1979 cuando se registró un 52 por ciento de abstención.

A partir de entonces las revisiones de la ley y los cambios en los controles electorales nos fueron llevando a las nuevas leyes que crearon el Instituto Federal Electoral primero, el mejoramiento del padrón electoral a través de su control independiente, y luego a la creación del Instituto Nacional Electoral que actualmente conocemos.

Los diversos organismos convocantes están ciertos de que la expresión ciudadana impactará en el ánimo de los legisladores federales y esperarían que la arremetida presidencial de los días recientes no produzca efectos negativos para las instituciones electorales para conservar la independencia del árbitro electoral.

LA POBREZA MUNICIPAL ES SU POBRE IMAGINACIÓN

Tenemos una cultura municipal muy pobre en San Luis Potosí. La ignorancia de las normas y leyes es tan elevada como la falta de imaginación para conseguir resultados a la altura de la población que espera resultados mejores.

Si el ayuntamiento de la capital es pobre la causa es el descuido premeditado de todas las posibilidades que va dejando a su paso en virtud de una serie de compromisos y sobrentendidos con individuos o con sectores de la población que disminuyen el ingreso como una consecuencia fatal.

En los 57 municipios restantes parece no haber cambios en las circunstancias que vive el ayuntamiento de la capital y, aunque eso merece la llamada de atención del gobernador cuando exige a los alcaldes “ponerse las pilas”, la reacción es nula y nadie atina a soluciones prácticas que están a la mano.

¿Cuál es la razón por la que un bajísimo porcentaje de conductores que exceden la velocidad permitida, se pasan los altos o generan accidentes, dejan de recibir sus respectivas multas por las infracciones mencionadas? Nomás la comodidad de no aplicar los reglamentos para no “hacer enojar a la gente” que algún día puede ser llamada a votar en las elecciones venideras.

¿Tiene algún sentido que haya “áreas verdes” como donaciones de los fraccionadores que reciben permisos para construir fraccionamientos, si a fin de cuentas cualquier sujeto es capaz de robarse los terrenos donados sin que alguien mueva una pestaña?

Limpiar el frente de las propiedades particulares sean viviendas, comercios, plazas comerciales, talleres, etcétera, está señalado como una de las varias obligaciones de los propietarios o arrendadores, so pena de ser multados por tener sucias las calles, avenidas y sitios públicos. La ciudad es un muladar y el ayuntamiento viviendo a expensas de lo que bondadosamente le asigne el gobierno por concepto de participaciones.

Los problemas viales se agravan cada vez y tiene uno la impresión de que los funcionarios municipales o estatales voltean al cielo cuando pasan por los sitios en que el problema se agudiza. Lo suyo es esperar la siguiente quincena mientras dura el encargo.

No hago mención directa del alcalde Galindo Ceballos porque lo mismo pasó con Nava, con Gallardo Juárez y con Mario García. Victoria Guadalupe Labastida, como alcaldesa, les puso una muestra de como hacer las cosas a varios, entre ellos al gobernador Toranzo que alguna vez le reclamó por hacerlo a un lado en la gestión de recursos federales para el área conurbada de la capital.

En fin, que cuando la imaginación se combina con la inteligencia se reduce la problemática en un alto porcentaje. Esperamos que eso ocurre pronto.

EL COTARRO POLÍTICO

Vino Marcelo Ebrard Casauvón a San Luis sin un motivo que pareciera corresponder al resorte de la cancillería mexicana. Pero los potosinos sabemos que las campañas internas de Morena están en plena marcha y que no vienen a hacer proselitismo entre el electorado sino a buscar la alianza con la gallardía porque su partido no tiene fuerza en el estado… Por diversos medios se entera uno que Claudia Sheinbaum se acerca al estado sin tocar puertas gubernamentales. Será que ya detectó que la gallardía tiene otros compromisos o que no le agrada la forma de matar pulgas que tienen por acá. De cualquier modo, el presagio sigue latente… Si los camiones urbanos son grandes y pocos, o chicos y muchos, la gente sabe que San Luis tiene urgente necesidad de un tren urbano, que estamos en tiempo de proyectar un “metro” y que bicicletas y motos no son soluciones prácticas… Nos sentaremos a esperar… Por cierto, dice el terrible Manolo que hoy tuvo que “fumarse” un “descalcito” porque el “trastobús” que lo trajo al centro traía los vidrios cerrados. ¡Salud!... HASTA LA PRÓXIMA.