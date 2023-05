Solarium | Otro mundo nos vigila

La sensación de ser escuchado, leído u observado mientras se utilizan las líneas telefónicas o las redes sociales atemoriza a un número cada vez mayor de usuarios que, sin embargo, no disponemos de ninguna forma de comprobar el origen del espionaje.

Las causas del temor se encuentran en la divulgación de mensajes preventivos enviados por los mismos afectados informando al resto de usuarios del llamado “hackeo” o envío de mensajes suplantando al emisor quien trata, así, de justificar su situación de burlado.

Igualados en las consecuencias, la escucha de conversaciones, la emisión de “mensajes falsos” y la suplantación de personajes, aparecen como una sombra de los medios de comunicación modernos. Sin embargo, el espionaje telefónico parece ser un mal mayor cuando, quienes lo sufren, ven violada su privacidad y la seguridad de sus datos. El espionaje tiene un origen misterioso, pero orientar la sospecha no está fuera del alcance de la imaginación.

El alto nivel de frecuencia de lo que a simple vista se configura como un delito, obliga el regreso al no muy viejo sistema de compartir información privada solamente de manera directa y sin posibilidades de escucha. He conocido funcionarios de alto nivel del gobierno del estado que, ante el riesgo, colocan sus celulares muy cerca de un radio encendido para que los espías pierdan la posibilidad de escuchar cualquier conversación dentro del alcance del micrófono del aparato mencionado.

De manera que los espías misteriosos se interesan lo mismo por conversaciones por audio que por mensajes escritos, por fisgonear las video llamadas o sustraer los anexos de cualquier mensaje. La facilidad de espiar no solamente tiene fines políticos, también son un recurso para “los secuestros exprés” o simplemente para extorsionar a cualquiera que caiga en el garlito de la delincuencia.

Diré que estos son los riesgos de la modernidad. Que si no se tiene la conciencia del riesgo es difícil que el usuario pueda tomar medidas para no ser objeto de las malas intenciones de vaya usted a saber quién.

EL MERCADO SE REGULA SOLO

Soy un convencido de que cualquier mercado en el que se ofrezca un servicio o se comercialice un producto, puede regularse solito. La oferta y la demanda tiene esa virtud, pero parece que potencial verdad la ignoran los sucesivos gobiernos en tratándose de servicios públicos, como el transporte.

Hace muchos años que los concesionarios de transporte sean taxis, autobuses urbanos, vehículos de transporte de personal o transporte de escolares, le imponen al gobierno del estado la protección de sus intereses cuidando que el número de unidades concesionadas permanezca por debajo del nivel de satisfacción de la demanda de servicios y así tenemos que en determinadas horas del día, en casi todas las zonas de la ciudad, se dificulta en extremo conseguir “un taxi”.

El aprieto gubernamental de permanecer en manos de funcionarios que solapan la especulación con los servicios agrava la situación. Que el interés del usuario esté por debajo de la exigencia de los concesionarios, asociados en organismos fantasmas, revela que el negocio de la extensión de concesiones somete al gobierno a prácticas ilegales.

El criterio único que debe regir la política gubernamental en materia de transporte es el de la oferta y la demanda. Si cualquier persona reúne los requisitos marcados en la ley respectiva y solicita una concesión en cualquiera de sus formas, no se le debe negar ese derecho. Si gana o pierde en la operación dependerá de su habilidad para competir a través de la calidad de su servicio.

El usuario común tiene al derecho de elegir su medio de transporte. La tarifa debe ser un precio controlado. Solo que hasta ahora nadie representa el interés del usuario, ni parece haber autoridad interesada en conocer la opinión del usuario que paga, ni existe un estudio serio sobre tarifas y costos pese a que el transporte en general genera millones de pesos en ganancias para un grupo de permisionarios ventajosos apoyados por funcionarios que reciben gratificaciones por su silencio. A ver hasta cuándo.

NUEVO MUNICIPIO

La creación de un nuevo municipio en lo que es actualmente la delegación municipal de Villa de Pozos obedece sin duda a la decisión unipersonal de su promotor. Sin un estudio serio que atienda sus características socioeconómicas no queda otra que pensar en una estrategia político-electoral como su motor principal.

Pozos es un asentamiento que nace casi simultáneo al de la ciudad de San Luis Potosí, cabecera municipal y capital del estado. Villa de Pozos se erigió como municipio el 19 de julio de 1826. Así se mantuvo hasta el 10 de octubre de 1946, a propuesta del general Gonzalo N. Santos, entonces gobernador, y a partir de esa fecha se anexa al municipio de la capital.

Como delegación municipal no está demostrado que registre un desarrollo económico que sustente su autonomía municipal. Tampoco la sustentan muchos municipios del estado y siguen vigentes, solo que Villa de Pozos no tiene en su demarcación las fuentes de ingreso suficientes para soportar la prestación de servicios que serán su responsabilidad a partir de la fecha en que se erija municipalmente. Dependerá en mayormente del presupuesto estatal y como tal estará en manos de una voluntad ajena a su autonomía municipal.

Adivinar qué va a suceder con Villa de Pozos es difícil. Su extensión al norte rebasa el trazo de la carretera a Rioverde y hacia el sur no cuenta con el número suficiente de empresas industriales pues la vecina delegación de La Pila le aventaja en este terreno. No sería exagerado decir que Villa de Pozos se apunta como una ciudad dormitorio y que su desarrollo urbano presentará desequilibrios casi inmediatos pues no tiene la infraestructura indispensable para el caso.

Otra vez, pues, las razones políticas equivocadas, la voluntad unipersonal basada solamente en el potencial número de votantes, lleva a nuestro territorio a situaciones imprevistas y perjudiciales. No se ha pensado en la manera de incorporarla al núcleo de municipios que ahora están considerados como parte de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, incorporación que necesita la aprobación federal para efectos presupuestales y programas de apoyo especiales. Tampoco podría construir en el corto plazo toda la estructura administrativa que demanda un municipio en esta área de intensa demanda habitacional porque la mayor parte de la zona fabril no está en su territorio. La fantasía política y la voracidad impiden la reflexión y el buen juicio.

¡A'I LES VA EL AGUA!

México tiene una gran experiencia en acueductos. Los históricos “arcos” de Querétaro, los “arcos” de Zacatecas, los existentes en el norte del Estado de México y sur de Hidalgo, y los emblemáticos restos del acueducto que aún quedan en la avenida Chapultepec de la Ciudad de México, resolvieron problemas de abasto de agua hace más de 200 años. Fueron obras indispensables en su momento que hoy serían empresas difíciles de atender por lo corto de nuestra visión.

Es cierto y no que tenemos una emergencia por la escasez de agua. Dos terceras partes del territorio potosino dependen de la lluvia y de los mantos superficiales o friáticos para su subsistencia. En la zona urbana de la capital la explotación de los mantos profundos rebasa su recarga anual. Pero nadie recuerda que nuestros ríos conducen miles de metros cúbicos hasta el Golfo de México a través del Pánuco.

Hace 40 años fue presentado un proyecto en la sala de juntas del palacio de gobierno que se ilustraba con un visor virtual en tercera dimensión y que hacía referencia a la construcción de un acueducto. No tengo en la memoria los detalles, lo que si tengo por cierto es que ni el intento se hizo por realizarlo.

Hay tecnología nacional para construir cientos de kilómetros de ductos de gas, de gasolina, hoy llamados “oleoductos” pero no la usamos para la construcción de “acueductos” desde nuestras muy ricas fuentes de agua para irrigar las zonas tradicionalmente carentes de líquido. En vez de eso, se busca la forma de gastar con criterios como el muy célebre de que “de la obra sobra”.

Quizá tengamos que esperar a que madure la generación de los milénial, centénial y demás para que se emprendan esas obras. A ver si ellos comprenden y aceptan que ésta, la nuestra, es una generación embriagada de voracidad y egoísmo.

EL COTARRO POLÍTICO

Todos los partidos políticos tienen concentrada su atención en las elecciones estatales de Coahuila y Estado de México, a realizarse el próximo domingo 4 de junio. De modo que si alguien los busca y no los encuentra es que andan de observadores en aquellas entidades… Las enfermeras mexicanas integran hoy un sector cohesionado por razones profesionales. Por eso, las enfermeras de casa, especialmente las que trabajan en las instituciones de salud pública, marcharon hace dos días en reclamo del reconocimiento oficial para su profesión a través de salarios dignos… ¿Observó usted al sujeto más importante de nuestro estado salir en actos públicos luciendo llamativa camisa de vivo color rojo?... Usted dirá si es un mensaje o simple casualidad… Muy dilectos vecinos de la avenida Himno Nacional se declaran encabronados por el lento trabajo de arreglar el pavimento de esa rúa. El sello de la casa es que toda obra se realiza a pedacitos y despacito que van de prisa… Se dieron a conocer 45 nuevos contagios por Covid-19 en el estado. Confirma el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 249 mil 675 casos totales de esta enfermedad desde su aparición. En la Jurisdicción Sanitaria I se detectaron 30 de los nuevos casos; tres, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; uno, en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; cinco, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; dos, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; dos, en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz y ningún caso nuevo registrado en personas residentes de otra Entidad… El uso de cubrebocas continuará siendo una acción preventiva y obligatoria en hospitales y centros de salud, para evitar contagios en lugares cerrados; por otra parte, a pesar de que en el estado no es obligatorio el uso del cubrebocas, se recomienda usarlo cuando se tengan síntomas de enfermedades respiratorias… Se queja el terrible Manolo porque no hay día en que no se le atraviese al paso un motociclista y lo haga rabiar. Su mal genio se desborda… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx